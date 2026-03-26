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Se completó la fecha 12 del Torneo Apertura: todos los goles, cómo quedaron las tablas y cuándo se jugará la próxima jornada

Con el empate de San Lorenzo ante Riestra, se bajó el telón de una nueva jornada. El panorama en cada zona

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Tablas tras la fecha 12 del Torneo Apertura
Se completó la fecha 13 del Torneo Apertura

Se completó la fecha 12 del Torneo Apertura y la fase regular del campeonato comienza a entrar en su instancia final. Restan cinco jornadas y hay equipos que están a un paso de la siguiente ronda y otros que comienzan a perfilarse para lograrlo. Este fin de semana habrá un receso por la fecha FIFA y la actividad se reanudará la semana siguiente.

Este miércoles, San Lorenzo igualó 1-1 con Deportivo Riestra en el debut de Gustavo Álvarez. Fue un encuentro deslucido con pocas llegadas entre los equipos vecinos del Bajo Flores. El Ciclón llegó a la línea de puntaje de Independiente, pero por diferencia de gol no puede meterse en zona de clasificación para los octavos de final. Mientras que el Malevo sigue en el fondo de la nómina.

La jornada se abrió el viernes en el estadio Florencio Sola con la victoria por 1-0 de Banfield sobre Tigre con un gol de Tiziano Perrotta. De esta manera, el Taladro sumó 13 puntos y quedó cerca de los puestos de playoff. Además, Atlético Tucumán pudo volver a festejar ante su gente luego de cinco partidos tras derrotar 1-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Jardín de la República gracias al solitario gol de Clever Ferreira.

El sábado comenzó con el choque entre Vélez y Lanús en Liniers. El elenco Granate dio el golpe con un tanto de Carlos Izquierdoz y se impuso por 1-0. Este resultado le permitió alcanzar las 18 unidades y acercarse al Fortín en la cima (22).

La agenda continuó con un duelo clave en la zona baja entre Newell’s y Gimnasia de Mendoza en Rosario. La Lepra ganó por primera vez en el año con un gol de Walter Mazzantti y logró escapar de la zona roja en la tabla anual con seis puntos. En simultáneo, Defensa y Justicia venció 2-0 a Unión de Santa Fe en Florencio Varela. La victoria lo catapultó al tercer puesto de la Zona A con 19 unidades.

A continuación, Independiente recibió a Talleres en Avellaneda. El Rojo, que lo ganaba con gol de Gabriel Ávalos, no pudo aguantar el resultado y la T se terminó imponiendo por 2-1 con los tantos de Augusto Schott y Valentín Dávila. De este modo, el conjunto de Gustavo Quinteros quedó con 14 puntos en la Zona A y peligra su pase a los octavos de final del certamen. El elenco dirigido por Carlos Tevez, por su parte, llegó a 18 unidades y se afirmó dentro de los primeros ocho.

Trofeo ﻿Liga Profesional de Fútbol
El trofeo que levantará el campeón del certamen

En el cierre de la jornada del sábado, Racing venció 2-1 a Belgrano en condición de visitante gracias a los goles de Adrián Fernández y Marcos Di Césare. Además, Facundo Cambeses le contuvo un penal a Uvita Fernández y fue clave para sostener una victoria que deja a la Academia cuarto en su zona, con 18 puntos, uno menos que el Pirata.

El primer partido del domingo terminó con el triunfo de Sarmiento 2-0 ante Aldosivi en el Estadio Eva Perón de Junín. A pesar de quedar con diez jugadores tras la expulsión de Diego Churín en el conjunto local, Cristian Zabala marcó el primer gol, que inicialmente fue anulado por presunto fuera de juego, pero el VAR validó la jugada. Más tarde, un penal convertido por Marabel selló el resultado y los juninenses alcanzaron el undécimo lugar de la Zona B, mientras que el Tiburón sigue sin victorias y ocupa el puesto 14 en la tabla.

Luego, River Plate alcanzó su tercera victoria consecutiva al imponerse 2-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Antonio Candini. Las decisiones del VAR resultaron determinantes en el desarrollo del partido. Gonzalo Montiel convirtió de penal, hubo un tanto de Tomás González anulado por el árbitro y, sobre el final, Maximiliano Salas aseguró el triunfo para el conjunto de Eduardo Coudet, que se mantiene en los primeros puestos de la Zona B. El resultado dejó al equipo local en el último puesto de la tabla.

Boca Juniors superó como local 2-0 a Instituto en La Bombonera. Tomás Aranda, de 18 años, marcó su primer gol en la máxima categoría y Adam Bareiro amplió la ventaja. El equipo cordobés convirtió, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. De esta manera, el Xeneize quedó sexto con 17 puntos en el Grupo A y sigue peleando por la clasificación. Mientras, los dirigidos por Diego Flores ocupan el duodécimo puesto con 11 puntos, y no logran regularidad en el torneo.

La jornada del domingo se cerró con dos importantes victorias: la de Independiente Rivadavia ante Rosario Central para mantenerse en la cima de la zona B y la de Argentinos Juniors con un polémico penal sobre la hora en el clásico interzonal ante Platense.

Estudiantes dirigido por Alexander “Cacique” Medina goleó 5-0 a Central Córdoba en el estadio de UNO en La Plata. El Pincha con este triunfo se posicionó como único escolta del Grupo A. En el segundo turno, Huracán y Barracas Central no se sacaron diferencias en Parque Patricios. El Globo permanece afuera de la zona de playoffs.

Luego la Liga Profesional de Fútbol entrará en un leve receso por la fecha FIFA de selecciones, que obligará a frenar la actividad hasta el fin de semana del 5 de abril, aunque varios equipos tendrán acción en la Copa Argentina.

LA AGENDA COMPLETA DE LA FECHA 12

Banfield 1-0 Tigre

Atlético Tucumán 1-0 Gimnasia

Vélez 0-1 Lanús

Newell’s 1-0 Gimnasia de Mendoza

Defensa y Justicia 2-0 Unión

Independiente 1-2 Talleres

Belgrano 1-2 Racing

Sarmiento 2-0 Aldosivi

Estudiantes de Río Cuarto 0-2 River Plate

Boca Juniors 2-0 Instituto

Independiente Rivadavia de Mendoza 2-0 Rosario Central

Argentinos Juniors 1-0 Platense

Estudiantes de La Plata 5-0 Central Córdoba

Huracán 0-0 Barracas Central

Deportivo Riestra 1-1 San Lorenzo

Los partidos de la fecha 13 se jugarán el fin de semana del 5 de abril, pero aún no está confirmado su cronograma.

Interzonal: Independiente – Racing

Zona A

Talleres de Córdoba– Boca Juniors

Instituto – Defensa y Justicia

Unión – Deportivo Riestra

San Lorenzo – Estudiantes de La Plata

Central Córdoba – Newell’s

Gimnasia de Mendoza – Vélez

Lanús – Platense

Zona B

River Plate – Belgrano

Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)

Barracas Central – Sarmiento

Gimnasia – Huracán

Rosario Central – Atlético Tucumán

Tigre – Independiente Rivadavia de Mendoza

Argentinos – Banfield

LAS POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL

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