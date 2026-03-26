Trump aseguró que los líderes iraníes no quieren admitir que negocian con EEUU: “Tienen miedo de que los matemos” (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que mantiene conversaciones de paz con Irán y aseguró que los desmentidos de Teherán responden al temor de sus propios negociadores a represalias, en medio de la guerra que atraviesa su cuarta semana.

Durante una cena con miembros republicanos del Congreso, el mandatario sostuvo que existen contactos en curso pese a las negativas públicas del gobierno iraní. “Ellos están negociando, por cierto, y quieren llegar a un acuerdo con muchas ganas. Pero tienen miedo de decirlo, porque temen ser asesinados por su propia gente”, expresó. Luego agregó: “También tienen miedo de que nosotros los matemos”.

Las declaraciones de Trump surgieron después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, afirmara que su país “no tiene la intención de negociar”. La afirmación marca una contradicción directa con la postura de la Casa Blanca, que insiste en que existen conversaciones activas.

Trump reiteró además su evaluación sobre la situación militar y sostuvo que Irán está siendo “diezmado” en el conflicto. Sus declaraciones se producen mientras Teherán mantiene presión sobre el estrecho de Ormuz, un punto clave para el tránsito energético global por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo.

Más temprano, la Casa Blanca reforzó la advertencia de una posible escalada militar. La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, señaló que Trump está dispuesto a intensificar la ofensiva si no hay avances en las negociaciones o si Irán incurre en un error de cálculo. “El presidente Trump no bluffea y está preparado para desatar el infierno. Irán no debería equivocarse de nuevo”, declaró.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt (REUTERS)

Leavitt también sostuvo que el diálogo continúa pese a las versiones que indicaban lo contrario. “Las conversaciones continúan. Son productivas”, afirmó durante una rueda de prensa. Al mismo tiempo, reconoció que existen elementos verídicos en reportes sobre una propuesta estadounidense, aunque aclaró que parte de esa información “no es completamente precisa”.

Según trascendió, el plan impulsado por Washington incluye múltiples condiciones para poner fin al conflicto. Medios estatales iraníes citaron a un funcionario no identificado que indicó que la república islámica respondió “negativamente” a un presunto plan de 15 puntos presentado desde Estados Unidos.

La Casa Blanca evitó confirmar los detalles de esa propuesta y tampoco precisó con qué interlocutores iraníes se mantienen los contactos. Leavitt señaló que existen canales indirectos, pero no validó versiones sobre reuniones entre altos funcionarios de ambos países en terceros Estados.

En ese contexto, la portavoz afirmó que Washington considera que Irán enfrenta una situación militar adversa. “Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no entiende que ha sido derrotado militarmente y que lo seguirá siendo, el presidente Trump se asegurará de que sean golpeados más fuerte que nunca antes”, advirtió.

En paralelo, Estados Unidos incrementó su despliegue militar en la región en las últimas semanas, con el envío de tropas aerotransportadas y unidades de marines hacia el Golfo. El movimiento ocurre en medio de especulaciones sobre una posible ampliación del conflicto, que podría incluir operaciones terrestres o el control de puntos estratégicos vinculados a la infraestructura energética.

Estados Unidos incrementó su despliegue militar en la región en las últimas semanas (AFP)

La administración estadounidense sostiene que la ofensiva tiene objetivos definidos y un plazo estimado. Según Leavitt, la duración prevista de las operaciones se ubica entre cuatro y seis semanas, en línea con evaluaciones del gobierno.

En el plano diplomático, Trump decidió reprogramar su agenda internacional para priorizar la evolución del conflicto. El mandatario confirmó que viajará a China los días 14 y 15 de mayo para reunirse con el líder Xi Jinping, tras postergar la visita prevista inicialmente para fines de marzo.

“Xi entendió que es muy importante que el presidente esté aquí durante estas operaciones de combate”, señaló Leavitt al explicar el cambio en la agenda. El encuentro en Beijing será el sexto entre ambos líderes e incluirá temas económicos, comerciales y de seguridad.

(Con información de AFP)