Política

El Gobierno trata de no mostrar fisuras y se alinea detrás del discurso oficial en defensa de Manuel Adorni

Puertas adentro, en Casa Rosada, creen que la conferencia de prensa del Jefe de Gabinete salió “perfecta” y que no afecta a la imagen de la administración. Se puso en pausa la interna, con apoyos clave de Karina Milei. La agenda que retomará el funcionario

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El funcionario respondió preguntas sobre su patrimonio (REUTERS/Agustin Marcarian)
El funcionario respondió preguntas sobre su patrimonio (REUTERS/Agustin Marcarian)

Tal vez como nunca antes desde la llegada de Javier Milei al poder, el Gobierno completo se alineó detrás de una misma defensa cerrada para sostener al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien continúa respondiendo a las críticas por los inmuebles que habría adquirido mientras se encuentra en la gestión y los viajes privados que involucran a otros actores cercanos.

“Para nosotros es un tema terminado, listo. Ya se explicó todo lo que era necesario aclarar y ahora hay que mirar para adelante, siempre para lo que viene”, buscó instalar una de las personas más cercanas al funcionario, luego de la conferencia de prensa que brindó este miércoles en la Casa Rosada.

A pesar de que el ministro coordinador no mostró todas las pruebas de su inocencia, argumentando que si lo hacía podía “interferir con las investigaciones que están en la Justicia”, para su entorno la reaparición fue “un éxito” y su exposición “salió perfecta”.

En Balcarce 50 entienden que Adorni aprovechó el espacio para despejar dudas sobre su patrimonio, en medio de los cuestionamientos por una casa en un country que habría adquirido en 2024, sumado a un departamento en el barrio porteño de Caballito en el que reconoció que estaba viviendo.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni sonríe mientras habla desde un podio con dos micrófonos, la bandera argentina y el logo de Casa Rosada detrás
Adorni en la conferencia de prensa (Presidencia)

Lo cierto es que la conferencia de prensa, que hasta la publicación de esta nota tenía más de 19 mil vistas, generó un fuerte impacto también en el ecosistema digital.

Según un estudio de la consultora Ingob, el asunto tuvo más de 4,5 millones de impactos y superó las 62 mil menciones en apenas unas horas.

De acuerdo con este informe ”flash”, la conversación en redes sociales estuvo marcada por un marcado sentimiento negativo del 70%, con una audiencia compuesta mayoritariamente por hombres (58%) y un núcleo etario predominante de entre 25 y 34 años.

El análisis destaca que 7 de cada 10 menciones corresponden a réplicas (RTs), en una curva de conversación que se mantiene en ascenso y refleja una intensa cobertura de los medios nacionales sobre los textuales del funcionario.

El documento señala que la negatividad en torno a la figura de Adorni fue traccionada por influencers opositores y usuarios de perfil peronista, quienes lideraron la crítica y coordinaron la difusión de mensajes contra las declaraciones del ministro.

La dinámica de los posteos mostró una aceleración constante con el correr de los minutos, consolidando un clima de opinión adverso impulsado por la viralización de contenidos críticos en las plataformas digitales.

Más de diez funcionarios, incluyendo hombres y mujeres, caminan por un amplio pasillo con columnas, pisos de baldosas a cuadros y paredes claras, en un edificio institucional
Manuel Adorni, jefe de Gabinete, acompañado por ministros y asesores, transita los pasillos de Casa Rosada tras anunciar un plan de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y un paquete de leyes que impulsarán inversiones y protegerán la propiedad privada. (Presidencia)

Antes de la conferencia, el jefe de Gabinete se preparó en profundidad con el asesor presidencial, Santiago Caputo, a quien llamó 24 horas antes y con quien se reunió previo a salir para someterse a las preguntas de la prensa.

Esto demuestra que, a diferencia de otros casos, en esta oportunidad el Poder Ejecutivo dejó de lado la interna y desde todos los sectores del oficialismo hay una decisión de respaldarlo.

De hecho, según pudo saber este medio, a través de un grupo de WhatsApp en el que están los principales funcionarios fue que se pidió el respaldo en las redes, la semana pasada.

Ese apoyo continuó a lo largo de este miércoles, con una publicación nueva de la secretaria general, Karina Milei, reiterando que confía en la integridad de Adorni.

En el equipo de Caputo, en tanto, consideran que todo este escándalo “no afecta a la imagen” ni del jefe de Gabinete ni del resto del Gobierno.

Caputo, en la conferencia de prensa
Caputo, en la conferencia de prensa

“No es lo mismo hacer uso del avión presidencial para hacerte traer los diarios que tener una actividad oficial y estar acompañado por tu pareja”, consideraron en Casa Rosada, apuntando nuevamente contra el kirchnerismo.

Asimismo, en la cúpula libertaria tratan de diferenciar esta situación con la de José Luis Espert, que al principio también fue respaldado y luego terminó renunciando a su candidatura, al remarcar que en esa oportunidad “se trató de un avión propiedad de un narcotraficante condenado”, mientras que ahora el único vínculo es con Marcelo Grandio.

Al respecto, en el entorno del jefe de Gabinete sostienen que “terminó todo mal“ a nivel personal con el periodista, a quien no se le renovó su contrato en la TV Pública.

Si bien Adorni no estaría molesto con su amigo, sí lo están algunos que tienen diálogo fluido con el funcionario, ya que consideran que no tuvo un buen accionar cuando se conoció el viaje a Punta del Este.

Karina Milei - Manuel Adorni
El respaldo de Karina Milei

Sobre este punto, justifican que el ministro coordinador no tiene la factura de ese vuelo privado porque “su parte se la pagó en mano“ y, presuntamente, en efectivo.

“Es como cuando vas con alguien en la ruta y le pasás lo que te corresponde por la nafta del auto. No le pedís un recibo o un comprobante”, indicaron.

Además, una de las quejas que esgrimieron es que “se hayan metido con la familia” del ex vocero: “Eso es lo que más le duele, que hayan mostrado a sus hijos y que esté la cara de su esposa las 24 horas en la televisión”.

En este contexto, Adorni continuará normalmente con su agenda y este viernes se reunirá con la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, mientras que el viernes compartirá un acto junto a Milei.

“Estábamos muy a la defensiva, cuando no teníamos por qué estarlo. El juez Ariel Lijo pidió algunos papeles que estamos preparando para presentar”

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