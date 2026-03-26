¿Comprar arte o salvar el planeta? El mercado enfrenta el desafío de reducir su huella de carbono

Un avión sobrevuela el cielo de China con un alto nivel de contaminación (Crédito: EFE/EPA/WU HONG/Archivo)

Se espera que unos 90 mil visitantes confluyan esta semana en Hong Kong para la inauguración de Art Basel Hong Kong el viernes 27 de marzo, llegando en jet privado, yate de lujo u otros medios de transporte. Recorrerán unos 240 stands de galerías, buscando algo para llevarse a casa. Sus hallazgos a menudo regresarán también en avión y, a veces, permanecerán durante meses en almacenamiento en frío.

Las ferias de arte, aunque son un elemento clave de la economía artística actual, contribuyen al daño ambiental porque los eventos generan emisiones de CO₂ y producen residuos innecesarios al utilizar materiales de construcción y embalaje que se emplean por un corto período, pero que tardan décadas en degradarse.

Durante los últimos cinco o seis años, las galerías, los organizadores de ferias y otras organizaciones de servicios artísticos han generado alianzas para abordar algunos de estos problemas. La Gallery Climate Coalition, con sede en el Reino Unido y fundada en 2020 como una organización internacional sin ánimo de lucro, cuenta actualmente con más de 2.100 miembros en 65 países, incluida Art Basel. “Queremos que el mundo del arte prospere, queremos que se cree más arte, y reconocemos que tiene que estar conectado internacionalmente”, dijo Heath Lowndes, director de la coalición climática.

Se espera que unos 90.000 visitantes confluyan esta semana en Hong Kong para la inauguración de Art Basel Hong Kong el 27 de marzo, llegando en jet privado, yate de lujo u otros medios de transporte (Foto: REUTERS/Lam Yik)

“Nuestro objetivo principal es que el sector artístico sea conocedor del clima. No se trata de culpar, sino de cambiar. Queremos crear cambios estableciendo estándares industriales, fomentando la comunidad y la colaboración.”

Otro elemento del sector artístico es más difícil de alcanzar: los coleccionistas. “Los coleccionistas, para nosotros, son la última frontera”, dijo Lowndes. “Son muy influyentes, pero son el grupo más difícil de acceder para nosotros.” Añadió: “Son muy privados y están protegidos por asesores y galerías. Pero nos encantaría que se unieran a la conversación y a la coalición. Hay un enorme potencial sin explotar allí.”

Aunque podría tomar tiempo implementar cambios sistémicos a escala global, los compradores de arte pueden hacer cosas ya, en una feria como Art Basel esta semana, para abordar su propio impacto ambiental. Si hacen preguntas y buscan opciones ecológicas, añadió Lowndes, “podríamos cambiar rápidamente los estándares de la industria.”

Para los coleccionistas de arte concienciados que quieran reducir su huella de carbono, especialmente cuando asisten a ferias distantes como Art Basel Hong Kong, los recursos pueden ser difíciles de encontrar. Aquí hay una lista de sugerencias ecológicas, compiladas con la ayuda de varias organizaciones artísticas comprometidas con el clima.

Dos activistas climáticos protestan en las Galerías Uffizi, con uno pegando un cartel y otro exhibiendo fotos de impacto ambiental frente a la obra 'El Nacimiento de Venus' de Sandro Botticelli

Vuelos

Una de las elecciones más importantes que tomas acerca de tu huella de carbono ocurre mucho antes de llegar a la feria: ¿cómo llegarás?

El mayor impacto climático en el mundo del arte está relacionado con tres áreas de actividad, según el informe 2025 de la Gallery Climate Coalition: “transporte de carga, vuelos y energía.” En conjunto, estos tres elementos suman entre el 80 y el 95 por ciento de las emisiones operativas totales de sus miembros, según el informe. “La aviación es enorme, es una parte masiva de las emisiones de la industria,” dijo Lowndes. “La aviación privada, así como los viajes aéreos muy intensivos.”

Anika Schroter, cofundadora de Art Switch, un grupo sin ánimo de lucro con sede en Nueva York enfocado en prácticas artísticas pro-clima, dijo que los coleccionistas de arte podrían reducir inmediatamente el impacto de sus viajes eligiendo opciones de bajas emisiones, como llegar por transporte terrestre o volar en clase económica.

“El viaje en jet privado tiene el mayor impacto ecológico,” dijo. “La primera clase y la clase ejecutiva tienen el impacto más grande en vuelos comerciales, y de ahí va bajando.” (Debido a que ocupan más espacio, los asientos de primera clase en vuelos de larga distancia resultan en más emisiones de carbono que un asiento en clase económica, según una investigación de la BBC).

Elecciones artísticas

Cliodhna Murphy, jefa global de sostenibilidad ambiental en Hauser & Wirth, una galería londinense con sedes en todo el mundo, dijo que los coleccionistas también podrían enfocarse en comprar obras de artistas que aborden preocupaciones ecológicas. “Temáticamente, ¿las ideas del artista están contribuyendo al avance del cambio climático?” dijo Murphy. “A menudo la gente empieza con la sostenibilidad y el mundo del arte desde la perspectiva operativa, pero el arte en sí mismo es la razón por la que queremos involucrarnos en este trabajo.”

“Otro punto de entrada para coleccionistas es considerar qué elecciones de materiales está haciendo el artista,” señaló. “Mira las decisiones tomadas en la construcción de esta obra de arte, porque la obra en sí misma tiene una huella de carbono.”

Un avión de carga de la empresa SpeedyParcel se aproxima para aterrizar en una pista (Imagen Ilustrativa Infobae)

Envíos

Una vez que has elegido una obra de arte que amas, considera cómo la harás llegar a casa. Investigaciones realizadas por Julie’s Bicycle, una organización sin ánimo de lucro con sede en Londres que promueve la conciencia climática en el sector cultural, encontró que enviar obras de arte por mar puede reducir las emisiones de carbono en un promedio del 55 por ciento, e incluso más.

“¿Puedes aceptar que el arte te llegue en unos meses en lugar de inmediatamente?” dijo Schroter de Art Switch. “Podrías reducir tu huella hasta en un 60 por ciento así. Incluso podrías averiguar si hay otras obras que se envían a tu región y hacer un envío conjunto en vez de uno individual.”

Aunque tu aerolínea podría ofrecerte opciones para compensar la huella de carbono, como financiar proyectos ambientales, Graciela Melitsko Thornton, responsable del programa creativo en Julie’s Bicycle, afirmó que no siente que eso ayude mucho. “No hay suficiente tierra en el mundo para compensar el carbono basado en lo que el sector artístico ha producido,” dijo.

Embalaje

En los últimos años, los especialistas en transporte de arte han desarrollado cajas reutilizables para reemplazar los embalajes de un solo uso que suelen implicar materiales que tardan mucho en descomponerse. Las cajas reutilizables o reciclables pueden reducir significativamente los residuos derivados del transporte de obras de arte. Lowndes dijo que las opciones ecológicas incluyen las cajas Rokbox, producidas junto con Sustainability Tools in Cultural Heritage, una plataforma en línea dedicada a reducir la huella de carbono de la preservación cultural; las cajas Turtle, utilizadas por profesionales de museos y certificadas como neutras en carbono; y Earthcrates, construidas con tableros de contrachapado rígido que pueden reciclarse.

En los últimos años, los especialistas en transporte de arte han desarrollado cajas reutilizables para reemplazar los embalajes de un solo uso que suelen implicar materiales que tardan mucho en descomponerse (Imagen Ilustrativa Infobae)

Almacenamiento

Algunos tipos de arte que involucran materiales delicados, como pinturas o trabajos en papel, requieren un ambiente con control climático, pero muchas obras, como antigüedades y esculturas, no siempre necesitan aire acondicionado ni control de humedad. Los coleccionistas de arte tienden a optar por el almacenamiento con control climático tipo museo, pero estos pueden requerir niveles de consumo energético perjudiciales para el medio ambiente. Averigua primero qué necesitan realmente tus obras, dijo Lowndes.

“Por acuerdos estándar, los coleccionistas, sin saberlo en muchos casos, insisten en que se mantengan en refrigeración, básicamente, y eso supone alta intensidad de carbono,” explicó. “No todas las obras lo necesitan.”

Comenzar la conversación

Más allá de la logística, expresar tu interés en una colección sostenible mientras compras arte también puede contribuir a fomentar mejores prácticas en el mercado de adquisición artística. “Te puedo decir a modo anecdótico que las galerías y los asesores a veces temen plantear preguntas sobre sostenibilidad por miedo a perder ventas,” explicó Lowndes.

La mayoría de las galerías ya dispone de información sobre opciones sostenibles. “La galería es la que tiene más conocimiento logístico y está al tanto de las distintas opciones para transportar y almacenar arte,” dijo Johanna Rietveld, cofundadora de Art Switch. “Tienen la capacidad de ofrecer opciones más sostenibles.”

Cuando los coleccionistas impulsan la conversación, las galerías pueden ayudar. “Se trata de empezar la conversación,” enfatizó Lowndes. “El mayor impacto radica en mostrar disposición para adaptarse.”

Fuente: The New York Times