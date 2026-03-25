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Ángel de Brito habló de la polémica con un jugador de la selección argentina con Emilia Mernes: “La mujer se enteró”

La cantante vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras la versión del conductor sobre un supuesto intercambio de mensajes con un futbolista casado, que habría marcado el quiebre en su entorno

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El conductor aseguró que la esposa del futbolista decidió perdonarlo (Video: LAM, América TV)

El conflicto que tiene a Emilia Mernes en el centro de la escena sumó en las últimas horas un nuevo capítulo, todavía más delicado y explosivo, luego de que Ángel de Brito aportara al aire una versión que cambió el eje de la polémica. Después de varios días de especulaciones en torno al distanciamiento de la cantante con Tini Stoessel, al unfollow en redes sociales y al posterior gesto de otras mujeres vinculadas al universo de la selección argentina, el conductor de LAM (América TV) lanzó una afirmación que agitó aún más el mundo del espectáculo: según sostuvo, Emilia habría mantenido chats con un jugador campeón del mundo, casado, y ese episodio habría sido determinante en el quiebre con el grupo más cercano a las parejas de los futbolistas.

La historia venía creciendo en intensidad desde que se hizo visible el distanciamiento entre Tini y Emilia, dos artistas que hasta hace no mucho no solo compartían buena relación pública, sino también colaboraciones, apariciones conjuntas y una dinámica amistosa que, al menos de cara al afuera, parecía firme. Sin embargo, el sorpresivo unfollow de “La Triple T” a la entrerriana abrió una grieta que rápidamente se volvió tema de debate en redes sociales, programas de televisión y portales. A eso se sumó el gesto de Antonela Roccuzzo y de otras mujeres ligadas a la Scaloneta, que también decidieron dejar de seguir a la cantante, lo que terminó de instalar la idea de que detrás del conflicto había algo mucho más profundo que una simple interna del mundo pop.

Fue en ese contexto cuando De Brito, en su programa de América TV, decidió avanzar con información más concreta. Según relató, el origen del escándalo no estaría vinculado ni con una pelea por estilistas, ni con diferencias profesionales, ni siquiera con el conflicto que también salpicó a María Becerra, sino con una situación personal mucho más sensible. “Los chats no fueron con Messi ni con De Paul”, dijo el periodista, descartando de entrada dos de los nombres que más fuerte habían sonado en las especulaciones. Luego fue todavía más preciso: se trataría de un solo jugador, casado, y la esposa del futbolista se habría enterado de los mensajes.

El picante mensaje que Ángel
El picante mensaje que Ángel de Brito lanzó en sus redes en medio del conflicto que mantendrían Emilia Mernes con las mujeres de los jugadores de la selección argentina (Instagram)

La frase que terminó de encender todas las alarmas fue una de las más comentadas de la noche. Cuando le consultaron si la mujer del jugador estaba al tanto, De Brito respondió sin vueltas: “Sí, lo hablaron; ella lo perdonó a él, pero a ella le puso la cruz”. Con esa sola definición, el conductor no solo reforzó la existencia de un episodio previo entre Emilia y un integrante de la selección argentina, sino que además explicó, al menos desde su versión, por qué varias de las llamadas “botineras” habrían tomado distancia de la artista y cerrado filas en apoyo a Tini.

La bomba cayó en un terreno ya cargado de tensión. En los días previos, distintos programas habían intentado reconstruir el origen del malestar del entorno de la selección con la cantante. Una de las teorías que más circuló fue la de una fiesta privada organizada tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022, a la que Emilia habría asistido junto a Duki. Según trascendió, varias de las mujeres de los futbolistas no habrían visto con buenos ojos su actitud durante esa noche. Se habló de miradas incómodas, de una presencia que no cayó bien y de una incomodidad general que, en ese momento, no llegó a tener mayores consecuencias públicas, pero que habría quedado latente.

Se especuló en redes sociales
Se especuló en redes sociales sobre Leandro Paredes, pero su esposa, Camila Galante, negó cualquier relación con Emilia Mernes

Con el correr del tiempo, esa situación se habría profundizado. En Infama también se deslizó que, después de aquel evento, “pasaron cosas” y comenzaron a circular versiones sobre chats con uno de los futbolistas del plantel. Allí aparecieron nombres, hipótesis, comentarios off the record y una catarata de lecturas cruzadas. Durante unas horas, el nombre de Leandro Paredes cobró especial fuerza, sobre todo por una supuesta frase filtrada en la que el jugador invitaba a Emilia a ir a “La Bombonera”, detalle que hizo que muchos usuarios en redes asociaran de inmediato el mensaje con el mediocampista de Boca y la selección.

Sin embargo, esa versión encontró rápidamente una respuesta del otro lado. Paula Varela se comunicó con Camila Galante, esposa de Paredes, quien negó de manera terminante que su marido estuviera involucrado. “No es verdad, yo no perdoné nada porque no es a Leandro a quien le escribió. Ni idea porque siempre lo involucran a él”, fue el mensaje que difundió la periodista. Esa aclaración descartó al futbolista, pero al mismo tiempo dejó abierto el enigma principal: si no fue Paredes, entonces ¿a quién habría apuntado Emilia?

Se especuló en redes sociales
Se especuló en redes sociales sobre Leandro Paredes, pero su esposa, Camila Galante, negó cualquier relación con Emilia Mernes

Por ahora, ese dato sigue bajo siete llaves. De Brito eligió no revelar la identidad del jugador y, tras soltar la información, mandó a un corte, alimentando todavía más el misterio. La decisión de preservar el nombre no impidió que la versión explotara en redes, donde el tema se convirtió rápidamente en tendencia. Entre usuarios que especulan, fanáticos que toman partido y cuentas dedicadas al espectáculo que siguen cada unfollow como si fuera una prueba judicial, el caso creció a una velocidad impresionante.

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