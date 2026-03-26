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El régimen de Irán lanzó nuevos ataques con misiles contra varios puntos de Israel y países del golfo Pérsico

Un comunicado de la Guardia Revolucionaria iraní anunció una serie de ofensivas con proyectiles contra objetivos en Jordania, Bahréin, Kuwait. Haifa, Dimona y Khadra fueron las ciudades israelíes bombardeadas

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Un coche envuelto en llamas tras el lanzamiento de misiles iraníes en Tel Aviv, Israel, el 25 de marzo de 2026 (REUTERS/Tomer Appelbaum)
Un coche envuelto en llamas tras el lanzamiento de misiles iraníes en Tel Aviv, Israel, el 25 de marzo de 2026 (REUTERS/Tomer Appelbaum)

La Guardia Revolucionaria de Irán informó haber atacado y alcanzado varios puntos en Israel y países del Golfo Pérsico en el vigesimosexto día de conflicto en Medio Oriente. La república islámica dirigió drones y misiles contra la base Al-Azraq en Jordania, la base Sheikh-Isa en Bahréin y las bases Alí al Salem y Arifjan en Kuwait, en la oleada número 79 de bombardeos desde el inicio del conflicto.

De acuerdo con un comunicado difundido por la agencia Tasnim, Irán lanzó ataques contra centros “estratégicos, militares y de seguridad” en el norte de Israel con “ataques continuos de misiles”, coordinados con el grupo terrorista Hezbollah.

Una nueva andanada de misiles habría alcanzado más de 70 puntos en Haifa, Dimona y Khadra, según informó la Guardia Revolucionaria. La organización aseguró el miércoles haber impactado un avión F-18 de Estados Unidos y el portaviones Abraham Lincoln, afirmaciones que el Comando Central estadounidense negó.

Desde el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, los bombardeos cruzados en Irán, Israel, Líbano y países del Golfo han sido constantes. En la madrugada del jueves, Israel detectó varios ataques provenientes de Irán, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), sin que se reportaran heridos. Bahréin y Emiratos Árabes Unidos informaron la interceptación de drones.

En medio del fuego cruzado, las autoridades del régimen de Irán reconocieron que evalúan una propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra, aunque negó la existencia de negociaciones directas y afirmó que no tiene intención de iniciar un diálogo formal mientras continúen las operaciones militares.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi (REUTERS/Ramil Sitdikov/Archivo)
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi (REUTERS/Ramil Sitdikov/Archivo)

El canciller iraní, Abbas Araqchi, explicó que los contactos se realizan a través de intermediarios y que cualquier decisión será adoptada por las máximas autoridades del régimen.

“Esto no significa negociaciones con Estados Unidos”, declaró Araqchi. En ese sentido, sostuvo que Washington transmitió sus planteos mediante mensajes indirectos, cuyos contenidos ya fueron elevados a los niveles superiores del régimen iraní. “Han presentado ideas en sus mensajes que fueron trasladadas a las autoridades, y si es necesario, se anunciará una postura”, añadió.

La posición oficial de Teherán mantiene abiertos canales de comunicación, pero sin reconocer un proceso de diálogo formal, en medio de la ofensiva impulsada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump que busca imponer condiciones para un posible acuerdo. El gobierno de Pakistán propuso acoger negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Fuentes cercanas a la propuesta estadounidense señalaron que el plan incluye la eliminación de reservas de uranio altamente enriquecido, la interrupción de actividades nucleares sensibles, restricciones al desarrollo de misiles balísticos y la reducción del apoyo a grupos aliados en la región.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian (I), y el primer ministro de Pakistán (D), Shehbaz Sharif (EFE)
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian (I), y el primer ministro de Pakistán (D), Shehbaz Sharif (EFE)

La Casa Blanca no confirmó estos puntos, aunque reiteró la existencia de contactos. La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, afirmó que el canal de comunicación sigue activo. “Las conversaciones continúan. Son productivas”, declaró en conferencia de prensa. Además, reiteró advertencias sobre posibles acciones adicionales si no hay avances en la postura iraní. “Si no entienden que han sido derrotados militarmente y que lo seguirán siendo, el presidente Trump se asegurará de que sean golpeados más fuerte que nunca antes”, señaló Leavitt.

Tras estas declaraciones, el mandatario norteamericano participó en una cena de recaudación de fondos del Partido Republicano y respondió a las afirmaciones de líderes iraníes sobre la supuesta negativa de Teherán a negociar con Estados Unidos e Israel para poner fin a la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula durante la cena anual de recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC) en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de marzo de 2026 (REUTERS/Ken Cedeno)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula durante la cena anual de recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC) en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de marzo de 2026 (REUTERS/Ken Cedeno)

Según Trump, los líderes iraníes “quieren llegar a un acuerdo a toda costa, pero tienen miedo de decirlo porque creen que su propio pueblo los matará”. Añadió: “Trump también dijo que los demócratas tratan de “desviar la atención de todo el tremendo éxito que estamos teniendo en esta operación militar”.

Por este motivo, sostuvo: “Están negociando y desean llegar a un acuerdo con todas sus fuerzas, pero tienen miedo de decirlo porque creen que su propia gente los matará”. Agregó: “Ellos también tienen miedo de que los matemos nosotros. Nunca ha habido un líder de país que deseara menos ese puesto que el de líder de Irán”.

(Con información de EFE)

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