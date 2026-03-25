Soñar intensamente podría mejorar la sensación de descanso, según un estudio europeo

Un estudio realizado en adultos sanos con electroencefalografía de alta densidad reveló que las personas con sueños intensos e inmersivos reportaron haber dormido más profundamente, independientemente de los marcadores objetivos del sueño observados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente, llevado a cabo por la IMT School for Advanced Studies Lucca, revela que los sueños vívidos influyen en la percepción de un sueño profundo y reparador. Publicada en la revista científica PLOS Biology, la investigación desafía la creencia tradicional que asocia el buen descanso solo a fases de inactividad cerebral.

El análisis señala que la calidad de los sueños podría ser clave para el bienestar y la salud mental. El equipo analizó los hábitos de sueño de 44 adultos sanos a través de 196 registros nocturnos. El objetivo fue determinar cómo las experiencias mentales durante el descanso influyen en la sensación subjetiva de haber dormido bien.

De acuerdo con el estudio difundido en Euronews, los científicos recurrieron a la electroencefalografía (EEG) de alta densidad para monitorear la actividad cerebral de los participantes. Durante el experimento, se despertó repetidamente a los voluntarios en la fase no REM para que describieran sus vivencias y calificaran la profundidad de su descanso. El análisis de más de 1.000 despertares determinó que los sueños intensos y envolventes se relacionan con una mayor percepción de sueño profundo, mientras que los pensamientos fragmentados daban lugar a un descanso más superficial.

Cambios en la percepción del descanso: el rol de los sueños vívidos

Investigadores italianos identificaron que las experiencias oníricas ricas y envolventes durante la noche mejoran la percepción subjetiva del sueño reparador, superando la tradicional idea de asociar el buen dormir solo al tiempo dormido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el estudio remarca que la calidad de las experiencias oníricas—y no solo la ausencia de conciencia— incide en gran medida sobre la percepción subjetiva del buen descanso. Como resume Giulio Bernardi, autor sénior del trabajo en la institución académica italiana, la conclusión principal es: “la calidad de la experiencia, sobre todo lo inmersiva que resulta”. Este resultado relativiza la idea tradicional de que el sueño profundo corresponde únicamente a un cerebro desconectado y con mínima actividad.

A partir de estos hallazgos, los investigadores subrayan que el sueño puede percibirse como reparador no solo durante la inconsciencia, sino también cuando los sueños son realmente vívidos. Por otro lado, quienes experimentaron pensamientos ligeros o menos intensos reportaron sentir un descanso menos satisfactorio. Según Bernardi, los sueños inmersivos parecen modificar la interpretación de la actividad cerebral, aumentando la percepción de profundidad y la sensación de haber dormido bien.

A lo largo de la noche, los participantes afirmaron sentir un sueño más profundo, pese a que los indicadores biológicos mostraban una reducción en la presión de sueño. Esta paradoja coincidió con un incremento en la intensidad y la inmersión de los sueños registrados, lo que apunta a una posible explicación sobre cómo el contenido onírico puede sostener la sensación subjetiva de descanso.

Implicaciones para la salud y aplicaciones clínicas

El equipo de la IMT School for Advanced Studies Lucca concluyó que el contenido y la calidad de los sueños pueden modificar la interpretación subjetiva de haber tenido un descanso suficiente, abriendo nuevas perspectivas clínicas para el insomnio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, los expertos advierten que este descubrimiento aporta nuevos elementos a la medición de la calidad del sueño, tradicionalmente centrada en marcadores objetivos como las ondas cerebrales y el tiempo total dormido. El enfoque, que incluye las descripciones subjetivas de los participantes, abre la puerta a terapias que valoren no solo la duración y continuidad del descanso, sino también la naturaleza de los sueños.

Asimismo, los investigadores mencionan que comprender cómo los sueños afectan la percepción del sueño profundo genera nuevas perspectivas para la salud y el bienestar mental. Según el equipo, las alteraciones en la forma de soñar podrían explicar por qué algunas personas sienten que duermen mal, aun cuando los registros médicos indican un descanso adecuado.

El estudio sugiere además que, si la calidad de los sueños influye en la percepción del descanso, las estrategias clínicas podrían orientarse a mejorar las experiencias oníricas de quienes sufren insomnio o trastornos afines.

Perspectivas y recomendaciones de los investigadores

Finalmente, los autores recomiendan prestar atención tanto a la cantidad de horas dormidas como a la calidad de los sueños experimentados. El descubrimiento invita a repensar los enfoques tradicionales sobre el descanso y subraya la relevancia de analizar el contenido onírico para optimizar la salud del sueño. Futuros trabajos podrían centrarse en identificar los factores que estimulan sueños inmersivos y su vínculo con el bienestar general.