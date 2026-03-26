La FIA investiga a Mercedes en la Fórmula 1 por un “truco” en su alerón delantero: qué ventaja logra

Así se mueve el alerón delantero de los Mercedes que genera una nueva polémica en la Fórmula 1

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) investiga a Mercedes debido a la posible utilización de un alerón delantero móvil con un mecanismo “de dos fases” en su monoplaza W17, lo que pone en tela de juicio la legalidad de la solución empleada por la escudería alemana y presenta un nuevo desafío regulatorio para la Fórmula 1.

Esta nueva polémica se da justo cuando la categoría ultima cambios para cerrar otras lagunas reglamentarias a partir del 1 de junio, como la relación de compresión en su motor, que llegaría a 18.1 cuando la reglamentada es 16.1, lo que le da entre 15 a 20 caballos de potencia adicionales. En la fecha indicada, la FIA controlará tanto en frío como a temperaturas de funcionamiento, y a partir de 2027 la medición se realizará exclusivamente con el motor a 130°C.

Según información publicada por Motorsport, la revisión en los alerones delanteros de Mercedes surgió por el requisito de publicar los diseños de aerodinámica activa al finalizar el Gran Premio de China, evento que abrió la puerta a la inspección tanto por parte de la FIA como de equipos rivales.

A diferencia de investigaciones recientes centradas en la unidad de potencia AMG M17 E Performance (el impulsor), la atención se traslada ahora al sistema aerodinámico del alerón delantero del modelo proyectado para 2026. La controversia radica en el funcionamiento del mecanismo: el cierre del flap se realiza en una primera etapa que respeta el límite de 400 milisegundos (0.4 segundos) impuesto por el reglamento para ese año, pero existe una segunda orden que prosigue con el cierre total del alerón, acción que prolonga el tiempo total más allá del tope establecido. Una mejor penetración del aire permite más tracción del vehículo y, por ende, más velocidad. Esta característica suscitó dudas sobre un posible incumplimiento normativo.

La preocupación inicial llegó a la FIA a través de un equipo anónimo del paddock, aunque un informe del medio italiano Autoracer la había atribuido originalmente a Ferrari. La propia Scuderia desmintió haber sido la promotora de la consulta. Mientras que Motorsport Italia indicó que fue McLaren el que efectuó la denuncia, algo llamativo ya que emplea motores de Mercedes.

Los Mercedes volvieron a estar bajo la lupa (REUTERS/Go Nakamura)

Diversos materiales audiovisuales disponibles en Internet muestran la activación secuencial del alerón “de dos fases” en el coche de Mercedes, evidencia que ha reforzado la inquietud de las autoridades técnicas y de las demás escuadras. En términos de impacto deportivo, se sospecha que esta innovación reduce el efecto de la transferencia súbita de carga hacia el eje delantero justo antes de la frenada, aportando así un mayor equilibrio durante la fase más crítica de entrada en curva.

Expertos en regulación aerodinámica consultados por Motorsport sugieren que, si la FIA determina que la maniobra excede el lapso reglamentario de actuación, el concepto podría declararse incompatible con las reglas a partir del Gran Premio de Japón, fijado para este fin de semana en Suzuka.

La decisión recae ahora en los responsables técnicos del organismo rector, encabezados por Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA. La resolución de la disputa debe producirse antes de la cita japonesa para evitar que se extienda la polémica y ofrecer claridad al resto de la parrilla de cara a la adaptación de sus propios sistemas de aerodinámica activa.

Mercedes ganó las dos primeras carreras de la temporada con George Russell en Australia y Kimi Antonelli en China. El inglés lidera el campeonato delante del italiano. Y el team teutón también manda en el certamen de Constructores.

La investigación sobre el sistema de alerón delantero móvil instalado por Mercedes en el W17 expone una zona gris en el reglamento de la F1 y anticipa una inminente decisión técnica que sentará precedente para el diseño de los monoplazas de 2026. Todas las miradas del paddock estarán puestas en la respuesta definitiva de la FIA en Suzuka, cuya determinación marcará el rumbo inmediato de la innovación aerodinámica en el campeonato.