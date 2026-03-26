Juan Pablo Ficovich avanzó a cuartos de final en Morelia: todos los resultados de los argentinos en el Challenger Tour

Juan Pablo Ficovich mostró carácter para revertir un partido adverso (Fuente: Reuters)

Juan Pablo Ficovich dio otro paso en el Challenger 125 de Morelia, en México, donde obtuvo el boleto para los cuartos de final tras una trabajada victoria frente al japonés Shintaro Mochizuki.

El argentino, ubicado en el puesto 208° del ranking ATP, se impuso por 6-7 (3), 6-4 y 6-1 en un partido cambiante, en el que mostró carácter para revertir un inicio adverso ante un rival exigente y terminar dominando con claridad en el tramo final.

El encuentro comenzó cuesta arriba para Ficovich, que cedió el primer set tras un tie break parejo. Sin embargo, lejos de desmoronarse, el bonaerense ajustó su juego, creció en consistencia e intensidad desde el fondo de la cancha y comenzó a inclinar el desarrollo a su favor.

En el segundo parcial logró el quiebre necesario para nivelar el partido y, ya con confianza, desplegó su mejor versión en el set decisivo.

Allí, el argentino fue ampliamente superior a Mochizuki, situado en el puesto 129° de la clasificación de varones: quebró en dos oportunidades y cerró el 6-1 con autoridad, lo que le permitió sellar su pase a los cuartos de final.

El próximo rival de Ficovich saldrá del cruce que enfrentará al australiano Tristan Schoolkate (129°) con el ecuatoriano Andrés Andrade (229°).

El Challenger 125 de Morelia se juega sobre cemento y reparte USD 225 mil. Los partidos pueden seguirse en vivo a través de la plataforma Challenger TV.

Resultados de los argentinos en el Challenger Tour

La jornada dejó también actividad para otros representantes nacionales en diferentes torneos del circuito:

En el ATP 100 de San Pablo:

Facundo Díaz Acosta (226°) perdió frente al boliviano Hugo Dellien (159°) por 6-4, 2-6 y 6-3 y se despidió en octavos de final

Por la misma instancia, Juan Bautista Torres (338°) cayó ante el peruano Gonzalo Bueno (213°) con parciales de 6-1 y 6-3.

Este jueves se presentarán otros tres argentinos:

En el primer turno, desde las 14.00 (hora argentina) en la Quadra Central , Santiago Rodríguez Taverna (229°) enfrentará al estadounidense Emilio Nava (74°), máximo favorito del torneo.

Quadra 3 , Juan Pablo Varillas (290°). A partir de las 15, en la Alex Barrena (173°) se medirá con el peruano(290°).

No antes de las 15.30, también en la cancha principal, Román Burruchaga (102° del mundo y tercer cabeza de serie del torneo) se cruzará con el brasileño Eduardo Ribeiro (168°).

El Challenger 100 de San Pablo -Brasil- se juega sobre polvo de ladrillo y reparte USD 177 mil en premios.

Román Burruchaga busca dar otro paso en Brasil

En ATP 50 de Bucaramanga:

Guido Justo (280° del ranking ATP y máximo favorito del torneo) avanzó a cuartos de final al derrotar al español Iván Marrero Curbelo (539°) por 6-4 y 6-2.

Juan Manuel La Serna (341°) también se metió entre los ocho mejores del certamen al superar a Carlos María Zárate (571°) por 6-3, 6-7 (5) y 6-1 en el duelo entre argentinos.

Lorenzo Rodríguez (507°) venció al estadounidense Garrett Johns (349°) por 6-2 y 6-1 y también clasificó a cuartos.

Luciano Ambrogi (402°) cayó ante el colombiano Daniel Salazar (986°) por 6-0 y 6-3 en otro de los cruces por los octavos de final.

El Challenger 50 de Bucaramanga -Colombia- se disputa sobre canchas de arcilla y reparte USD 63 mil en premios.