Crean el atlas celular más completo del cerebro humano y encuentran nuevas pistas sobre enfermedades neurológicas

Visualización del uso de elementos del genoma durante la formación de neuronas en el cerebro del ratón (izquierda), el mono (centro) y el ser humano (derecha). Cada punto corresponde a una célula del neocórtex en desarroll (Johns Hopkins University School of Medicine)

Durante años, comprender cómo se forma el cerebro humano fue uno de los grandes desafíos de la ciencia. Aunque se conocían sus estructuras principales, faltaba una visión más profunda que permitiera entender qué ocurre en cada etapa del desarrollo y cómo pequeños cambios pueden derivar en enfermedades complejas.

En ese contexto, un equipo internacional de neurocientíficos desarrolló el mapa más completo del tejido nervioso en desarrollo hasta la fecha. El trabajo integra datos de casi 200 estudios y más de 30 millones de células, lo que permite observar con una precisión inédita cómo evolucionan las distintas regiones cerebrales desde la etapa prenatal hasta la adultez.

El proyecto fue liderado por investigadores de la Johns Hopkins University School of Medicine y publicado en la revista Nature Neuroscience.

Una radiografía celular del cerebro en construcción

A diferencia de los estudios tradicionales, que analizan el cerebro como un conjunto, este atlas permite observarlo a nivel celular y molecular. Es decir, no solo muestra qué partes existen, sino también cómo se forman, qué genes se activan en cada momento y cómo interactúan las distintas células.

Para entender su importancia, puede pensarse en el cerebro como una ciudad en construcción. Hasta ahora, los científicos podían ver los barrios principales, pero no cómo se levantaba cada edificio ni qué materiales se utilizaban. Este nuevo mapa permite, justamente, seguir ese proceso en detalle: desde los primeros “cimientos” hasta las conexiones más complejas.

La herramienta digital permite observar el cerebro a nivel celular y molecular, revelando cómo se forman e interactúan las distintas regiones cerebrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El foco principal está puesto en el neocórtex, una región clave para funciones como el pensamiento, la percepción y la toma de decisiones. Analizar su desarrollo resulta fundamental, ya que muchas enfermedades neurológicas tienen su origen en alteraciones tempranas en esta zona.

Según explicó Carlo Colantuoni, investigador principal del estudio, el objetivo es entender en profundidad cómo se construye esta región y detectar las señales iniciales de trastornos que pueden aparecer desde las primeras etapas de la vida.

Claves para entender el origen de enfermedades

Uno de los aportes más relevantes del atlas es que permite identificar patrones celulares y genéticos asociados a trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista o la microcefalia, así como enfermedades neurodegenerativas, entre ellas el Alzheimer.

Estos trastornos no surgen de un único cambio, sino de múltiples alteraciones que ocurren en distintos momentos del desarrollo. El nuevo modelo facilita rastrear cuándo y dónde aparecen esas modificaciones.

El mapa facilita la identificación temprana de patrones celulares y genéticos asociados a autismo, microcefalia y enfermedades como el Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos simples, es como contar con una línea de tiempo detallada del cerebro: permite ver en qué momento un proceso comienza a desviarse de su curso habitual. Esa información resulta clave para avanzar hacia diagnósticos más tempranos y tratamientos más precisos.

Además, muestra que el desarrollo cerebral humano tiene características únicas. En comparación con otros animales, como los ratones, las neuronas del neocórtex humano tardan mucho más en madurar. Este proceso extendido, que puede durar años, permite una mayor capacidad de aprendizaje y adaptación, pero también abre una ventana más amplia en la que pueden producirse alteraciones.

Diferencias entre especies que ayudan a explicar la complejidad humana

El estudio incorpora comparaciones entre cerebros humanos, de otros mamíferos y de modelos animales utilizados en investigación. Estos análisis muestran que ciertos genes se activan de manera distinta en humanos, lo que contribuye a la expansión y mayor complejidad del neocórtex.

Este punto resulta clave. Gran parte de la investigación en enfermedades neurológicas se apoya en modelos animales, pero esos resultados no siempre reflejan con precisión lo que ocurre en el cerebro humano. Contar con un mapa específico de nuestra especie permite afinar esas comparaciones y mejorar la interpretación de los hallazgos.

Comparaciones entre cerebros humanos y de animales muestran que el desarrollo del neocórtex humano es más prolongado, lo que explica una mayor complejidad cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, aporta una explicación sobre por qué algunas enfermedades son exclusivas o más frecuentes en humanos. Muchas de ellas podrían estar relacionadas con procesos de desarrollo más prolongados y especializados.

Otro aspecto clave del atlas es su carácter abierto. La plataforma permite que científicos de todo el mundo accedan a los datos, exploren patrones genéticos y sumen nueva información para ampliar el recurso.

Esta lógica colaborativa forma parte de una tendencia creciente en la ciencia, que busca acelerar los descubrimientos mediante el intercambio de datos. En este caso, el atlas se integra con iniciativas internacionales como el Human Cell Atlas, un proyecto global que tiene como objetivo mapear todos los tipos celulares del cuerpo humano. Para 2024, este consorcio ya había analizado más de 60 millones de células de miles de personas.

El uso de inteligencia artificial resulta fundamental para analizar este volumen de información. Los algoritmos permiten identificar patrones complejos, detectar relaciones entre genes y células, y facilitar el acceso a investigadores que no necesariamente cuentan con experiencia en programación.

Hacia una medicina más precisa y personalizada

El atlas impulsa una medicina personalizada al permitir diagnósticos más tempranos y tratamientos precisos para enfermedades neurológicas de origen genético (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo de este modelo no solo representa un avance en el conocimiento básico del cerebro, sino que también tiene implicancias directas en la medicina.

Al comprender con mayor detalle cómo se originan los trastornos neurológicos, los científicos pueden diseñar estrategias terapéuticas más específicas. En lugar de tratar los síntomas cuando la enfermedad ya está avanzada, el objetivo es intervenir en etapas más tempranas, incluso antes de que aparezcan las primeras manifestaciones.

El cerebro humano sigue siendo uno de los órganos más difíciles de estudiar. Su complejidad, tanto estructural como funcional, plantea desafíos que recién ahora comienzan a abordarse con herramientas más precisas.

En un contexto donde los trastornos neurológicos tienen un impacto creciente en la salud global, contar con este tipo de herramientas resulta fundamental. Cada célula, cada gen y cada conexión empiezan a formar parte de un mapa más claro, que podría redefinir la forma en que se investigan, diagnostican y tratan estas afecciones.