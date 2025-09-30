Nueva expedición científica en el Mar Argentino: cuándo empieza, dónde será y cómo seguirla en vivo

Nueva expedición al Mar Argentino del Schmidt Ocean Institute. Crédito: Campaña Ecos de dos Cañones

Luego de la histórica campaña en el Cañón Submarino Mar del Plata, y de la expedición Uruguay Sub 200, el buque Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute se prepara para una nueva aventura en aguas argentinas.

La nueva misión científica que buscará investigar los cañones Bahía Blanca y Almirante Brown frente a las costas de Río Negro y Chubut se encuentra demorada por motivos operativos y administrativos, según anunciaron en la cuenta la expedición @ecosde2caniones.

La fecha estimada de salida fue reprogramada para mañana miércoles 1 de octubre.

¿Por qué es relevante esta expedición?

El buque Falkor (too) zarpará con un equipo internacional de científicos para analizar la influencia de la Corriente de Malvinas y los cañones submarinos en la fertilización de la plataforma continental argentina (SHN)

Por primera vez, un grupo de científicos argentinos analizará en el terreno cómo los sistemas de cañones Bahía Blanca y Almirante Brown, ubicados frente a las provincias de Río Negro y Chubut, influyen en el arribo de aguas frías y nutrientes esenciales para la plataforma continental.

Según publicó Infobae, el proyecto busca descifrar los mecanismos de fertilización que sostienen uno de los ecosistemas marinos más productivos del Atlántico Sur.

La expedición tendrá transmisiones en vivo por YouTube durante los momentos clave, permitiendo que el público pueda observar el trabajo del equipo científico y las imágenes inéditas del fondo oceánico.

Dónde se desarrollará y quiénes participan

El equipo de 25 científicos incluye representantes del Servicio de Hidrografía Naval, CONICET y otras instituciones nacionales e internacionales (Departamento Ciencias de la Atmósfera y los Océanos Exactas UBA)

La campaña se llevará a cabo a bordo del buque Falkor (too), propiedad del Schmidt Ocean Institute. El recorrido contempla dos áreas estratégicas: el sistema de cañones Bahía Blanca, a 500 kilómetros de las costas de Viedma (Río Negro), y el sistema de cañones Almirante Brown, a unos 450 kilómetros de Rawson (Chubut).

La expedición está dirigida por la oceanógrafa Silvia Romero del Servicio de Hidrografía Naval (SHN, UBA, UNDEF, IFAECI), acompañada por Laura Ruiz Etcheverry (CIMA-Conicet), Graziella Bozzano (SHN) y Ornella Silvestri (SHN y Conicet).

El equipo de 25 integrantes incluye científicos de instituciones nacionales e internacionales como INIDEP, IADO-Conicet, IFAECI, la Fundación Williams, la NASA y el CNES.

Cuáles son los objetivos científicos de la misión

La campaña científica durará un mes y abarcará muestreos de agua, sedimentos y organismos marinos en distintas profundidades frente a las costas de Río Negro y Chubut. (departamento Ciencias de la Atmósfera y los Océanos - Exactas UBA)

La campaña tiene como objetivo central comprender cómo los cañones submarinos del litoral patagónico y la Corriente de Malvinas interactúan en la fertilización de la plataforma continental argentina. A través de este estudio se espera determinar por qué la región alberga una biodiversidad tan elevada y cuál es la relación de estos procesos con los recursos pesqueros y las variables climáticas.

Los investigadores prevén relevar información que permita modelizar la circulación oceánica, los balances de nutrientes y el funcionamiento general del ecosistema marino.

En declaraciones radiales, Ruiz Etcheverry precisó que durante la expedición se realizarán muestreos batimétricos y recolección de sedimentos, y se establecerán estaciones en distintos puntos donde se tomarán muestras de agua a cuatro profundidades para analizar fitoplancton y carbono, junto con estudios de zooplancton en escala microscópica.

Cómo se llevará a cabo la investigación

Las transmisiones en vivo por YouTube y redes sociales permitirán al público seguir el trabajo científico y las imágenes inéditas del fondo oceánico argentino (UBA EXactas)

La expedición durará cerca de un mes, hasta el 29 de octubre.

Según precisó Ruiz Etcheverry, “se utilizará un vehículo autónomo submarino, Glider, para recorrer el cañón norte de Bahía Blanca y obtener perfiles de temperatura, salinidad y oxígeno, parámetros clave para entender el comportamiento de las masas de agua”.

Además, detalló que se colocarán tres instrumentos en el fondo marino que permanecerán durante un mes para medir los desplazamientos de la Corriente de Malvinas y se implementarán boyas derivantes con GPS, lo que permitirá seguir la trayectoria superficial y calcular la velocidad de las corrientes.

La campaña sumará estaciones de muestreo de agua y sedimentos a diferentes profundidades para analizar fitoplancton, carbono y zooplancton microscópico utilizando una roseta con botellas Niskin. El robot submarino ROV SuBastian realizará cinco inmersiones para observar el fondo y recolectar muestras. El público podrá seguir en vivo estos procedimientos a través del canal de YouTube del SOI y las redes sociales del proyecto.

La importancia de la Corriente de Malvinas

Buque Falkor (Schmidt Ocean Institute)

La Corriente de Malvinas transporta agua fría y nutrientes desde la Antártida hacia el norte, alimentando la plataforma argentina y facilitando la cadena trófica marina. Según estudios, esta corriente presenta varios “jets” o núcleos de flujo paralelos que, dependiendo de la topografía y de las condiciones oceánicas, modifican la circulación regional y afectan directamente la productividad biológica.

Aportes e impacto de la campaña

Los resultados de la expedición brindarán datos concretos sobre el papel de los cañones y de la Corriente de Malvinas en la fertilización de las aguas del Atlántico Sur, un área determinante para la biodiversidad y la economía pesquera. El conocimiento obtenido contribuirá a la gestión sostenible de los recursos marinos y a la conservación de uno de los ecosistemas más productivos del planeta.

Cómo seguir la expedición

crédito: Departamento Ciencias de la Atmósfera y los Océanos Exactas UBA

Las transmisiones en vivo de la campaña estarán disponibles en el canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute y en la cuenta de Instagram @ecosde2caniones, la cuenta oficial de la expedición, donde se compartirán imágenes y novedades de la travesía según avance el trabajo científico en la plataforma y cañones del Mar Argentino.