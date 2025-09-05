Ciencia

Tres neuronas son claves en la consolidación de la memoria: cómo funciona este mecanismo

Un estudio japonés reveló los mecanismos que se desarrollan durante el sueño REM e identificó qué factores intervienen en la fijación de experiencias. Cuál es el rol crucial de ciertas células en el aprendizaje y el bienestar cerebral

Por Constanza Almirón

Guardar
El estudio japonés revela que
El estudio japonés revela que solo tres neuronas adultas sincronizadas en el hipocampo consolidan recuerdos durante el sueño REM (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir bien no solo descansa el cuerpo, también permite que el cerebro “archive” lo aprendido. Un equipo de la Universidad de Tsukuba, en Japón, descubrió que basta con la actividad sincronizada de apenas tres neuronas adultas recién formadas para consolidar recuerdos durante la fase REM del sueño. El trabajo aporta una explicación novedosa a cómo las experiencias se transforman en recuerdos estables y por qué ciertos trastornos deterioran la memoria.

La investigación fue liderada por Sakthivel Srinivasan, Iyo Koyanagi y Pablo Vergara, pertenecientes al Instituto Internacional de Medicina del Sueño Integrativo (WPI-IIIS) de la Universidad de Tsukuba. El artículo fue publicado en Nature Communications.

El descubrimiento se enmarca en una línea de investigación cada vez más relevante: la relación entre el sueño y la salud cerebral. Estudios recientes ya habían demostrado que las interrupciones en la fase REM aumentan el riesgo de deterioro cognitivo y que la estimulación de ciertas ondas cerebrales podría mejorar el aprendizaje. Ahora, este trabajo ofrece una pieza clave para entender el mecanismo exacto.

Una minoría decisiva

El hipocampo es la región cerebral que funciona como centro de la memoria. Allí se generan nuevas neuronas a lo largo de la vida adulta, un proceso conocido como neurogénesis adulta. Estas neuronas, llamadas ABNs (adult-born neurons), representan un porcentaje ínfimo dentro de la enorme red neuronal. Sin embargo, su rol parece ser mucho más influyente de lo que se pensaba.

El trabajo abre nuevas vías
El trabajo abre nuevas vías para terapias que potencien la neurogénesis y la sincronización neuronal en el hipocampo para tratar trastornos de memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el estudio, los investigadores japoneses trabajaron con ratones modificados genéticamente que permitieron observar la actividad de las ABNs en tiempo real. Los animales fueron sometidos a un paradigma de miedo condicionado: un aprendizaje que generaba un recuerdo claro y medible. De esta forma, los científicos pudieron identificar qué neuronas se activaban durante la experiencia y luego seguir su comportamiento en el sueño.

La clave está en la sincronización

El hallazgo fue contundente: apenas tres neuronas bastaban para fijar un recuerdo. Lo hacían durante el sueño REM, etapa en la que aparecen los sueños más vívidos. Estas células se reactivaban de la misma manera que lo habían hecho durante el aprendizaje inicial.

Cuando los investigadores interrumpieron artificialmente esa reactivación, los animales mostraron dificultades para recordar la experiencia, lo que evidenció que la consolidación de la memoria depende directamente de este mecanismo.

La investigación de la Universidad
La investigación de la Universidad de Tsukuba demuestra que la sincronización neuronal es clave para fijar experiencias y entender trastornos de memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero el descubrimiento fue aún más específico: no alcanzaba con reactivar esas neuronas, sino que debían hacerlo en sincronía con un patrón rítmico conocido como ritmo theta, una oscilación eléctrica típica del hipocampo. Solo cuando coincidía la actividad de las ABNs con esta onda cerebral, el recuerdo quedaba grabado de manera estable.

Hasta ahora, se creía que la consolidación de recuerdos dependía de grandes redes neuronales, pero este estudio demuestra que basta con un grupo mínimo de células, siempre que actúen en el momento justo.

Una explicación a las enfermedades neurodegenerativas

Este descubrimiento arroja luz sobre un misterio de larga data: ¿por qué la pérdida de una cantidad relativamente pequeña de neuronas puede tener consecuencias tan graves en la memoria? En el Alzheimer, por ejemplo, la neurogénesis en el hipocampo se reduce drásticamente. Comprender que bastan unas pocas neuronas sincronizadas para sostener un recuerdo permite explicar por qué su desaparición tiene un efecto devastador.

Los autores señalan que la investigación abre una puerta hacia nuevas terapias. Una de las estrategias futuras podría apuntar no solo a aumentar la formación de neuronas en el hipocampo, sino a asegurar que estas logren sincronizarse con el ritmo theta durante el sueño. Esto implicaría diseñar tratamientos farmacológicos o técnicas de neuroestimulación cerebral aplicadas de manera precisa.

El ritmo theta del hipocampo
El ritmo theta del hipocampo resulta determinante para que las neuronas recién formadas consoliden la memoria durante el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de las aplicaciones clínicas, el estudio también refuerza un mensaje simple, pero contundente: dormir bien es crucial para la memoria. La fase REM, en la que ocurre este delicado proceso de consolidación, suele verse afectada por el insomnio, el estrés, el consumo de alcohol o la apnea del sueño.

En la vida cotidiana, esto se traduce en olvidos frecuentes, dificultad para retener lo estudiado, menor capacidad de concentración y problemas para aprender nuevas habilidades, desde un idioma hasta una destreza laboral.

Incluso los recuerdos emocionales, como reconocer un rostro o evocar una experiencia significativa, dependen de esta reactivación neuronal nocturna.

“Es un recordatorio de que el sueño no es tiempo perdido, sino un momento activo en el que el cerebro trabaja para ordenar nuestra experiencia”, señalaron los autores del estudio.

Temas Relacionados

Consolidación de la memoriaSueño REMNeuronas adultas recién formadasUniversidad de TsukubaHipocampoAlzheimerRitmo thetaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Qué es el “compás interno” del cerebro que regula la atención y decide qué información llega a la conciencia

Un reciente estudio reveló cómo la precisión neuronal temporal logra filtrar estímulos. Por qué esta investigación abre nuevas vías para tratar trastornos neurológicos y desarrollar tecnologías inspiradas en la mente humana

Qué es el “compás interno”

Sueños, creatividad y emociones: la visión de un neurocientífico sobre la vida onírica

El Dr. Rahul Jandial detalló en el podcast Modern Wisdom cómo los patrones nocturnos del cerebro influyen en la imaginación, los sentimientos y el bienestar mental

Sueños, creatividad y emociones: la

Día Mundial del Mieloma Múltiple: cómo se detecta y qué factores aumentan el riesgo

En muchos casos, el diagnóstico de la enfermedad puede llegar tarde. Las causas y cómo abordarlo

Día Mundial del Mieloma Múltiple:

Desde Galileo hasta los modelos digitales, así el termómetro transformó la ciencia y la vida cotidiana

De la intuición al dato exacto, la posibilidad de medir la temperatura con precisión cambió el rumbo de la medicina, la industria y el conocimiento. Cómo este simple instrumento abrió las puertas a diagnósticos más certeros

Desde Galileo hasta los modelos

Implantes cerebrales flexibles abren una nueva era en la recuperación de funciones perdidas

Los nuevos dispositivos logran integrarse al tejido cerebral y restaurar conexiones nerviosas. Cómo este avance podría revolucionar el tratamiento de personas afectadas por accidentes o enfermedades neurológicas y superar limitaciones previas, informa New Scientist

Implantes cerebrales flexibles abren una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mató a tiros a su

Mató a tiros a su pareja tras una discusión en Misiones y huyó

Un médico y un enfermero están acusados por abusar de sus pacientes en San Juan y continuarán bajo prisión preventiva

Con complicidad de su madre, un adolescente ingresó armado a un colegio en Neuquén

Ordenaron reformular los cargos contra uno de los imputados por el femicidio de Leonela Giménez en Chaco

Ladrones atacaron a golpes a una jubilada mientras dormía en su casa de La Plata

INFOBAE AMÉRICA
El grupo terrorista Hamas difundió

El grupo terrorista Hamas difundió un video del rehén israelí Guy Gilboa Dalal, secuestrado durante el ataque del 7 de octubre de 2023

Ucrania bombardeó la refinería rusa de Ryazan y otras instalaciones energéticas que sostienen el aparato militar ruso

Kim Jong-Un ratificó su “voluntad firme” en intensificar las relaciones bilaterales con el régimen chino

Putin advirtió que las tropas occidentales que sean desplegadas en Ucrania serán consideradas “objetivos legítimos”

La embajadora de EEUU en Guyana afirmó que está “orgullosa” por el desarrollo pacífico de las elecciones en el país

TELESHOW
El emotivo encuentro entre Charly

El emotivo encuentro entre Charly García y Lionel Messi, tras el partido de la Selección Argentina

Wanda Nara anunció los famosos de MasterChef Celebrity: Maxi López, Evangelina Anderson, Pablo Lescano, Ventura, Marixa Balli y más

La reacción de Wanda Nara al anunciar a Maxi López como participante de Masterchef: “¿Qué va a hacer en mi trabajo?”

La tajante respuesta de Rusherking luego de que Ángela Torres revelara detalles de su separación

La primera aparición de Cris Morena después de la muerte de su nieta: “Romina está con Mila”