Cómo las experiencias en la infancia moldean el sistema nervioso, según Harvard

El desarrollo del sistema nervioso infantil es determinante para la futura regulación emocional (foto: Freepik)

El desarrollo del sistema nervioso en los primeros años de vida tiene un impacto duradero en la forma en que las personas perciben y responden a su entorno. Según un estudio reciente, realizado por el Harvard Center on the Developing Child, antes de cumplir siete años, el cuerpo ya ha fijado la mayoría de sus respuestas automáticas ante el mundo.

Esta temprana “programación” ocurre sin intervención consciente, guiada únicamente por la repetición de experiencias emocionales cotidianas.

Cómo el entorno moldea la seguridad emocional infantil

De acuerdo con el Harvard Center on the Developing Child, a lo largo de la infancia, el organismo aprende a través de la experiencia, qué puede esperar del entorno, cómo protegerse y qué tan seguras son las conexiones emocionales con los demás. No se trata de elecciones deliberadas, sino de impresiones sensoriales y emocionales que quedan inscritas en el cuerpo como patrones predeterminados. Para cuando un niño inicia la escuela, su sistema nervioso ya ha absorbido mensajes fundamentales sobre la seguridad, la previsibilidad y la calidad de las relaciones humanas.

La clave de estos aprendizajes radica en la repetición. La frecuencia y consistencia de las experiencias, y no tanto su gravedad, determinan la manera en que el cuerpo interpreta el entorno y “decide” responder a él. Por ello, incluso en ausencia de traumas obvios, un niño puede sentir inseguridad si predomina la tensión en el hogar, la presión constante por comportarse de una forma concreta o la falta de reconocimiento emocional.

Las experiencias repetidas durante la infancia configuran patrones de respuesta automática ante el estrés (foto: Freepik)

El estrés tóxico y sus consecuencias a largo plazo

Uno de los conceptos centrales presentados por el Harvard Center on the Developing Child es el de estrés tóxico. Este fenómeno se produce cuando el niño afronta niveles de estrés crónico y carece del apoyo emocional suficiente como para mitigarlo. El cuerpo, enfrentado de manera repetida a entornos que percibe como inseguros, se adapta para sobrevivir: se prepara para el peligro, anticipa la desconexión y permanece en un estado de alerta permanente.

La exposición constante a estas situaciones puede tener efectos significativos en el desarrollo cerebral y corporal. El estrés tóxico altera la capacidad de regular las emociones, el equilibrio entre calma y tensión, la memoria, la concentración y el control de los impulsos. Según el centro de Harvard, lejos de considerar estas adaptaciones como defectos, se deben entender como estrategias de supervivencia fundamentales: “No estás ‘roto’. Estás programado para sobrevivir”, afirma el estudio.

Más allá de la voluntad: las maneras de afrontarlo

La manera en que el sistema nervioso se adapta ante la falta de seguridad se expresa a través de diferentes estrategias de afrontamiento. El Harvard Center on the Developing Child describe la hipervigilancia (estar siempre alerta), la huida (necesidad constante de ocupación), el congelamiento emocional (insensibilidad), la complacencia excesiva y la desconexión de los propios sentimientos como respuestas frecuentes. Ninguna de ellas responde a una falla personal, sino que son ejemplos de cómo el cuerpo busca protegerse y garantizar la supervivencia frente a la adversidad.

El aprendizaje sobre cómo regular las emociones tampoco es un proceso solitario. La presencia de cuidadores tranquilos y receptivos es fundamental para que el niño aprenda a calmarse, a sentirse seguro y a procesar sus emociones sin recurrir a la insensibilidad o a reacciones extremas. En ausencia de esta co-regulación, las consecuencias pueden acompañar a la persona hasta la adultez.

La hipervigilancia y la desconexión emocional son estrategias adaptativas ante entornos inseguros (foto: Freepik)

El impacto biológico intergeneracional del estrés infantil

El daño provocado por el estrés crónico en la infancia no se limita a las emociones. De acuerdo con el Harvard Center on the Developing Child, los efectos alcanzan los niveles de cortisol, el sistema inmunológico e incluso la expresión genética, lo que puede facilitar la transmisión de estos patrones de respuesta a las siguientes generaciones. El desequilibrio en la regulación emocional puede afectar la capacidad de resiliencia ante el estrés y configurar patrones de conducta difíciles de dejar atrás.

En la vida adulta, esas huellas pueden expresarse en una necesidad constante de agradar a los demás, dificultades para descansar, pensamientos obsesivos, bloqueos o reacciones emocionales intensas. El centro de Harvard recalca que esas conductas tienen sentido como respuestas adaptativas, pero no son inamovibles.

La capacidad de reconfigurar el sistema nervioso

A pesar de la profundidad de las huellas dejadas por la infancia, el sistema nervioso no pierde su capacidad de adaptación. El Harvard Center on the Developing Child sostiene que con el apoyo adecuado, es posible que el cuerpo reaprenda a sentirse seguro, a procesar las emociones en vez de reprimirlas y a recuperar el equilibrio sin necesidad de desconectarse. El proceso de recuperación implica crear nuevas experiencias de seguridad, establecer vínculos sostenidos y permitir que el organismo establezca patrones de respuesta más saludables.

La infancia constituye el terreno donde se establecen las respuestas más automáticas y profundas del sistema nervioso. Comprender la influencia de los primeros años y la importancia del acompañamiento emocional permite iniciar procesos de cambio y reparación, incluso en la vida adulta.