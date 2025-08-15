Tendencias

El poder de la repetición: ver varias veces una imagen falsa puede engañar al cerebro

Estudios recientes muestran que la reiteración visual, incluso de contenidos artificiales, alimenta la confianza en su veracidad y plantea un reto central ante la viralización de imágenes manipuladas en entornos digitales

Por Nicolás Sturtz

El estudio de la Universidad
El estudio de la Universidad de Tel Aviv revela que la repetición de imágenes falsas aumenta su credibilidad en redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un simple recorrido por redes sociales revela hasta qué punto las imágenes circulan, se repiten y, con el tiempo, ganan una inesperada credibilidad. Pero, ¿puede el cerebro terminar creyendo en la autenticidad de una fotografía únicamente porque la ha visto varias veces? En una era saturada de imágenes —muchas de ellas creadas por inteligencia artificial— un reciente estudio de la Universidad de Tel Aviv arroja luz sobre los mecanismos que están detrás de esta percepción engañosa.

La influencia de la repetición

Un estudio internacional dirigido por la Universidad de Tel Aviv y publicado por la Asociación Estadounidense de Psicología expone que la exposición repetida a imágenes, sin importar si son auténticas o generadas por inteligencia artificial, incrementa notablemente la credibilidad que los usuarios asignan a esas imágenes.

Este fenómeno, conocido como “efecto de mera exposición”, adquiere especial importancia en una sociedad donde la desinformación visual se propaga de forma acelerada en redes sociales y plataformas digitales.

Cómo fue el experimento

El equipo de investigación liderado por Guy Grinfeld, de la Facultad de Ciencias Sociales Gershon H. Gordon de la Universidad de Tel Aviv, junto a especialistas de Alemania, Bélgica y España, diseñó un experimento para comprobar si la familiaridad visual tiene el mismo peso que la textual a la hora de evaluar la veracidad. El estudio, publicado en el Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, mostró a los participantes una secuencia que incluía tanto fotografías reales como imágenes creadas por inteligencia artificial.

La familiaridad visual, incluso con
La familiaridad visual, incluso con imágenes generadas por inteligencia artificial, incrementa la percepción de veracidad entre los usuarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más adelante, los participantes debieron analizar imágenes que ya habían visto mezcladas con otras completamente nuevas y calificar cuán veraces les parecían. La Universidad de Tel Aviv documenta que la mera repetición logró que incluso las imágenes falsas fueran percibidas como reales. Este resultado se mantuvo en todas las categorías, según la propia casa de estudios y la Asociación Estadounidense de Psicología.

El fenómeno ha sido reflejado en medios internacionales como The Guardian y BBC News, que advierten que la familiaridad visual, producto de la reiteración en redes sociales, refuerza la sensación de legitimidad, incluso ante contenidos manipulados por inteligencia artificial.

Cuando la repetición se confunde con veracidad

Los resultados del estudio de la Universidad de Tel Aviv son claros: las imágenes ya vistas obtuvieron un nivel de credibilidad superior, independientemente de su origen. El efecto, además, fue más pronunciado en quienes suelen declararse escépticos ante lo que ven en Internet. El análisis difundido por la Asociación Estadounidense de Psicología destaca que este grupo se apoyó aún más en la familiaridad proporcionada por la repetición como indicador de autenticidad. En consonancia, The New York Times advierte que en situaciones de crisis, la aparición constante de una misma fotografía (aunque sea falsa) puede consolidarse en el imaginario colectivo como un hecho real, especialmente cuando los algoritmos priorizan ese tipo de contenidos virales.

El efecto de mera exposición
El efecto de mera exposición afecta especialmente a los usuarios escépticos, que confían más en imágenes vistas varias veces (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El efecto de mera exposición implica que aquello que se repite se percibe como más creíble. Nuestro trabajo demuestra este fenómeno con las imágenes, no solo con los textos”, explicó Guy Grinfeld, líder del estudio de la Universidad de Tel Aviv.

Según el investigador, este mecanismo psicológico plantea riesgos significativos para la opinión pública, porque facilita que la información visual falsa circule como auténtica. “Si antes se decía que ‘una mentira repetida mil veces se convierte en verdad’, hoy podríamos decir que ‘una imagen vista muchas veces se convierte en realidad’”, agregó.

La velocidad y el volumen de la circulación en redes sociales dejan poco margen para la verificación, como advierte BBC News, y contribuyen a que contenidos artificiales sean aceptados y replicados masivamente.

Un desafío inédito en la era de la inteligencia artificial

El equipo de la Universidad de Tel Aviv advierte que el fenómeno estudiado implica un desafío de enormes proporciones para la lucha contra la desinformación visual. La Asociación Estadounidense de Psicología subraya que la facilidad con la que hoy se crean y difunden imágenes falsas mediante herramientas de inteligencia artificial supone una amenaza directa para la evaluación certera de la información.

La inteligencia artificial facilita la
La inteligencia artificial facilita la creación y difusión masiva de imágenes manipuladas, dificultando la verificación de su autenticidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso masivo a tecnologías capaces de generar y alterar imágenes en minutos vuelve casi indistinguible lo auténtico de lo manipulado. Tanto la Universidad de Tel Aviv como organismos especialistas insisten en que resulta imprescindible desarrollar nuevas estrategias de monitoreo, fortalecer la educación digital y diseñar mecanismos más eficaces de verificación para sostener la integridad informativa.

El reto para la sociedad digital

“El principal reto es preservar la capacidad de discernir lo real de lo falso en un ecosistema donde el contenido visual se multiplica y difunde sin freno”, sostiene el equipo de la Universidad de Tel Aviv, poniendo a prueba la confianza y el juicio crítico de millones de usuarios frente a cada imagen que aparece en sus pantallas.

Frente a este panorama, el estudio de la Universidad de Tel Aviv marca un punto de partida para comprender cómo opera nuestro cerebro ante la saturación visual y refuerza la necesidad urgente de combinar tecnología, educación y pensamiento crítico para frenar la propagación de la desinformación digital.

