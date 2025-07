Más allá de la memoria: 5 métodos neurocientíficos para potenciar la asimilación de conocimientos

La investigación destaca la importancia de construir categorías generales para mejorar la educación y la memoria profunda (Imagen Ilustrativa Infobae)

La memoria humana siempre ha intrigado a los científicos. ¿Por qué recordamos algunas experiencias con nitidez y otras simplemente se desvanecen? Una reciente investigación de la Universidad de Ginebra ha proporcionado una respuesta que ayuda a entender mejor cómo la mente selecciona la información relevante.

El hallazgo es claro: el cerebro privilegia los recuerdos cargados de significado cuando puede relacionarlos con categorías mentales ya conocidas. Este mecanismo no solo explica cómo construimos nuestra identidad a partir de las vivencias, sino que también sugiere formas concretas de mejorar el aprendizaje y la educación.

Entre detalles y conceptos: así recordamos

No todos los recuerdos se almacenan de igual manera. Muchas veces, recordar un lugar, un aroma o una canción es sencillo porque la memoria se apoya en detalles sensoriales. Por ejemplo, el olor de un plato o el sonido de la lluvia pueden trasladarnos a episodios de la infancia. Estos recuerdos, ligados a lo superficial, suelen activarse espontáneamente ante un estímulo similar.

Sin embargo, hay ocasiones en las que el cerebro va más allá de la superficie y recupera la esencia de una situación, incluso si el contexto es muy diferente. Es el caso de quien ha inventado una excusa para rechazar una invitación y, tiempo después, reconoce en otra persona la misma estrategia, aunque en circunstancias distintas. En estos casos, lo que une ambos recuerdos es una estructura común o un significado compartido, más que los elementos concretos del entorno.

Este fenómeno demuestra que la memoria puede trabajar tanto con detalles sensoriales como con conceptos abstractos. La clave, según el estudio de la Universidad de Ginebra, está en la existencia de categorías mentales previas: conjuntos de ideas como “excusas”, “conflictos” o “supersticiones”, que permiten conectar situaciones distintas por su significado subyacente.

5 pasos basados en la neurociencia para transferir conocimientos

Según el estudio de la Universidad de Ginebra, la asimilación real del conocimiento depende de emplear estrategias activas que van más allá de la simple memorización y favorecen la transferencia del aprendizaje a distintos contextos. El modelo ADAPTER, propuesto por ese equipo, destaca cinco métodos clave para lograrlo:

Proporcionar ejemplos variados de un mismo concepto para consolidar esquemas generales.

Fomentar las comparaciones entre situaciones diferentes para identificar patrones comunes .

Invitar a la reflexión sobre lo aprendido y sobre las categorías generales involucradas.

Entrenar la habilidad de reconocer y abstraer estructuras comunes, más allá de los detalles superficiales.

Aplicar el modelo ADAPTER en el diseño de contenidos y prácticas docentes para favorecer la transferencia del aprendizaje.

Qué es el modelo ADAPTER: una nueva forma de entender la memoria

Tras analizar cerca de cien estudios científicos, el equipo suizo desarrolló el modelo ADAPTER (As Deep As Possible Target Encoding and Retrieval), que explica el papel de las categorías mentales en la organización y recuperación de recuerdos. Según este modelo, el cerebro utiliza las categorías existentes para codificar experiencias de una forma más profunda y abstracta. Solo cuando faltan, la mente recurre a los detalles superficiales.

Este mecanismo no solo aclara cómo recordamos, sino que también ayuda a entender por qué, en muchas ocasiones, somos incapaces de aplicar lo aprendido en un contexto cuando cambia la apariencia superficial. Por ejemplo, un estudiante puede dominar un tipo de ejercicio matemático en clase, pero no reconocer que puede aplicar el mismo método en un problema diferente, solo porque el escenario ha cambiado.

Emmanuel Sander y Lucas Raynal, líderes del equipo IDEA de la Universidad de Ginebra, sostienen que cuanto más rica y organizada esté la red de categorías en la mente, más fácilmente se podrá recordar el significado profundo de las experiencias y transferir conocimientos a nuevas situaciones.

Implicaciones educativas: cómo facilitar el aprendizaje profundo

Uno de los puntos más destacados del estudio está en sus aplicaciones educativas. La transferencia de conocimientos es un reto habitual en las aulas: los estudiantes suelen tener dificultades para aplicar lo aprendido en un contexto distinto al que usaron inicialmente. Esto se debe, en gran parte, a que se aferran a las características superficiales y no logran identificar el patrón común.

La investigación sugiere que los docentes deben ayudar a los alumnos a construir y reconocer categorías generales, permitiéndoles ver más allá de las apariencias. Estrategias como dar ejemplos variados de un mismo concepto, pedir comparaciones entre diferentes situaciones o fomentar la reflexión sobre lo aprendido, pueden fortalecer la conexión entre experiencias y facilitar un aprendizaje realmente significativo.

De esta forma, los estudiantes no solo memorizarán datos, sino que desarrollarán la capacidad de abstraer, relacionar y aplicar lo que aprenden en distintos contextos.

Un marco para el futuro del aprendizaje y la memoria

El modelo ADAPTER aporta un marco conceptual sencillo y útil tanto para la investigación psicológica como para la práctica docente. Su enfoque enfatiza la importancia de enriquecer la mente con categorías amplias y flexibles, que permitan navegar con soltura por distintos tipos de problemas y situaciones.

A medida que se avanza en la comprensión de este proceso, surgen nuevas ideas para diseñar herramientas didácticas y currículos escolares más eficaces, enfocados en el desarrollo de una memoria profunda y funcional. Según el equipo suizo, este modelo abre nuevas oportunidades para la investigación y para implementar intervenciones educativas innovadoras.

En definitiva, entender cómo decide el cerebro, qué y cómo recordar es clave para educar mejor y para aprovechar al máximo el potencial humano. Facilitar la formación de categorías mentales no solo ayuda a evocar recuerdos significativos, sino que marca la diferencia entre aprender de memoria y comprender, comparar y transferir conocimientos a cualquier ámbito de la vida.