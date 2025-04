La amenaza silenciosa: por qué la extinción de las abejas pone en riesgo al planeta

Las abejas polinizan más del 75 % de los cultivos alimentarios esenciales, según cifras de la FAO (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las abejas, aunque pequeñas, cumplen una función insustituible en el equilibrio ecológico y en la seguridad alimentaria mundial. Su rol como polinizadoras es vital para el mantenimiento de los ecosistemas naturales y para la producción de cultivos que sustentan gran parte de la alimentación humana.

Sin embargo, su disminución a nivel global encendió las alarmas en la comunidad científica y ambiental.

Polinizadoras fundamentales bajo amenaza

Estos insectos son responsables de la polinización de más del 75 % de los cultivos alimentarios del planeta, según la Food And Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Frutas, verduras, frutos secos y semillas dependen de su trabajo para reproducirse con éxito.

Además de garantizar la biodiversidad vegetal, las abejas posibilitan la producción de alimentos clave en una dieta sana y equilibrada.

La extinción de abejas podría llevar a un encarecimiento de alimentos debido a la polinización manual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su contribución no se limita a la agricultura. Proveen productos como la miel, el polen, la jalea real y el propóleo, fundamentales en diversos sectores productivos.

La apicultura, por su parte, representa una fuente de trabajo para miles de personas en contextos rurales y en economías locales que dependen de la biodiversidad.

Causas del colapso poblacional

El retroceso de las abejas es atribuido a múltiples factores interrelacionados. El cambio en el uso del suelo, que reduce la disponibilidad de flores silvestres, junto con la agricultura intensiva y el uso extendido de pesticidas, han creado un entorno hostil para estos polinizadores. A esto se suman los efectos del cambio climático, la pérdida de hábitats naturales y la contaminación del aire y del agua.

La ausencia de diversidad floral afecta directamente su nutrición y reproducción. El uso de químicos tóxicos altera sus sistemas de orientación y comunicación, esenciales para el funcionamiento de la colmena.

La FAO advierte sobre el impacto de la desaparición de polinizadores en la calidad nutricional global (Freepik)

La desaparición de las abejas provocaría transformaciones profundas en los ecosistemas. Algunas plantas, como diversas especies de orquídeas, son polinizadas exclusivamente por abejas específicas.

Su extinción conllevaría una alteración del hábitat que afectaría a numerosas especies, generando un efecto dominó en las redes tróficas.

Según la Enciclopedia Britannica, estos cambios pueden llevar a nuevas extinciones, afectando animales que dependen de esas plantas como fuente de alimento, y alterando profundamente el equilibrio ecológico.

Riesgos para la seguridad alimentaria

Más allá del plano ambiental, la reducción de las poblaciones de abejas afectaría directamente la disponibilidad, diversidad y accesibilidad de los alimentos. Cultivos como los arándanos o las cerezas dependen de estos insectos en hasta un 90 %.

Si desaparecieran, muchos productos frescos dejarían de cultivarse a gran escala o se encarecerían considerablemente por los altos costos de la polinización manual o artificial.

La FAO advierte que la pérdida de polinizadores forzaría a reemplazar alimentos nutritivos por cultivos básicos como arroz, maíz o papas, empobreciendo la calidad nutricional de la dieta global.

Incluso productos de consumo masivo como el café, el cacao, las manzanas, las almendras y los tomates se verían amenazados.

El arroz blanco, uno de los cultivos básicos que podrían dominar la dieta humana si continúan disminuyendo las poblaciones de abejas, reemplazando alimentos más nutritivos como frutas y hortalizas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desaparición de las abejas implicaría una reconversión forzada del modelo agrícola. Aquellos cultivos que no fueran rentables para la polinización artificial se perderían o subsistirían de forma marginal.

El impacto económico sería grave, especialmente en regiones donde la agricultura depende de polinizadores naturales, y pondría en riesgo miles de empleos vinculados a la producción de alimentos y a la apicultura.

Un llamado urgente a la protección

Organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la FAO instan a adoptar medidas urgentes: restaurar hábitats florales, regular el uso de agroquímicos y fomentar prácticas agrícolas sostenibles.

La salud de las abejas refleja el equilibrio ecológico y la seguridad económica y alimentaria global (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud de las abejas es un indicador clave de la salud ambiental y su declive compromete la base de los sistemas naturales y económicos de los que depende la vida humana.

Las abejas no son solo insectos; son guardianas silenciosas de la biodiversidad y de nuestra seguridad alimentaria. Protegerlas no es una opción, es una urgencia global.