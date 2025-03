El recorrido del temporal de Bahía Blanca: ¿llegará con la misma intensidad al AMBA?

El Servicio Meteorológico Nacional monitorea el avance del frente frío , que ya dejó tormentas severas en el sur de la provincia y podría impactar en el AMBA durante la madrugada (Maximiliano Luna)

La ciudad de Bahía Blanca vivió hoy una jornada de lluvias históricas, que ya superaron los 250 milímetros en pocas horas. Ese sistema de tormentas se está desplazando hacia el norte de la provincia de Buenos Aires con el avance de un frente frío que se espera afecte al Área Metropolitana (AMBA) en la madrugada del sábado. Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya emitió un alerta meteorológico de nivel amarillo, ya que se pronostica la ocurrencia de precipitaciones intensas y ráfagas de viento.

Las intensas lluvias que afectan al sudeste de la provincia de Buenos Aires y al sudeste de La Pampa están vinculadas a un frente frío que permanece prácticamente estático en la región. Cindy Fernández, vocera del SMN, dijo a Infobae que “son tormentas severas las que están ocurriendo, originadas por un frente frío que está prácticamente estático en esa zona”.

“Como el sistema prácticamente no se mueve, las lluvias son continuas, por eso estamos teniendo tantas precipitaciones”, explicó Fernández. Sin embargo, en el transcurso de la tarde, el frente comenzará a avanzar hacia el norte, afectando otras áreas de la provincia de Buenos Aires. “Va a mejorar en el sudeste de Buenos Aires, pero las lluvias se desplazarán hacia otras zonas que están en alerta de nivel naranja para la madrugada y la mañana del sábado”, indicó.

En cuanto al AMBA, se espera la llegada del sistema de tormentas durante la madrugada del sábado, con una alerta de nivel amarillo en vigencia. “Hay peligro de que los fenómenos sean intensos. Ahora, si van a ser tan intensos como en Bahía Blanca, todavía hay cierta incertidumbre”, señaló Fernández.

El AMBA bajo alerta meteorológica, mientras los expertos analizan si el sistema de tormentas podría generar un evento similar al de Bahía Blanca

El SMN monitorea el desarrollo de este frente frío, ya que su interacción con la masa de aire húmedo en la región podría modificar la intensidad de los fenómenos. “Todavía estamos evaluando qué tan intensos serán. Por eso es importante seguir de cerca todas las actualizaciones de los alertas y el sistema de alerta temprana”, concluyó.

José Luis Stella, meteorólogo del organismo, consideró, en diálogo con Infobae, que no se espera una tormenta de la misma intensidad que la registrada en Bahía Blanca. “Dada la situación, pueden ocurrir eventos localmente más intensos, pero no me arriesgaría a compararlos con la intensidad de lo ocurrido en Bahía Blanca”, explicó. Coincidió con Fernández en la importancia de seguir las actualizaciones: “Hay que estar atentos a las actualizaciones de las alertas y los avisos a corto plazo”.

El temporal en Bahía Blanca dejó un récord de 210 milímetros de lluvia en un solo día, una marca inédita para la ciudad. “Nunca se había registrado una lluvia tan extrema”, afirmó Stella. El fenómeno estuvo marcado por la persistencia de una masa de aire cálido y húmedo, algo que se demostró “totalmente inusual”. El meteorólogo explicó que el ingreso de un frente frío desde el sur chocó con esta masa de aire cálido e inestable, lo que provocó su estancamiento sobre la región y el desarrollo de tormentas severas.

Bahía Blanca tras el temporal, con calles anegadas y autos bajo el agua tras una lluvia récord de 250 milímetros en pocas horas (@LasdicRodro)

Bahía Blanca vivió un trágico temporal en diciembre de 2023 que dejó como saldo 13 personas muertas y enormes daños materiales. Stella señaló que “si bien hubo similitudes, no fue igual” al ocurrido hoy. En ese evento, el principal impacto fue el viento fuerte, mientras que en esta ocasión la acumulación de agua fue el factor determinante. “En 2023, el frente frío se desplazó más rápido, lo que generó ráfagas intensas de viento y luego un temporal en Capital Federal y el Gran Buenos Aires”, explicó.

El meteorólogo consideró que, por el momento, “es muy difícil asociar un evento puntual como este con el cambio climático” y que este tipo de análisis requiere estudios de mayor escala. Sin embargo, destacó que “los últimos veranos han sido muy extremos en cuanto a temperatura” y que “en general, han sido los más cálidos registrados en el país”.

En tanto, el meteorólogo Marcelo Madelón, interpretó que las condiciones climáticas de hoy en la región metropolitana son distintas a las del sur de la provincia de Buenos Aires, con lo cual “las tormentas que van a ocurrir en el AMBA pueden ser localmente intensas, pero no van a ser persistentes. Pueden arrojar una gran cantidad de agua, pero no tanta como en Bahía Blanca”. La diferencia principal radica en el comportamiento del sistema meteorológico: “No va a quedar estacionado, sino que tendrá un desplazamiento desde el sudoeste hacia el noreste”.

Esquema de cómo se produjo el fenómeno meteorológico que se desencadenó en Bahía Blanca y zonas aledañas

En el caso de Bahía Blanca, lo ocurrido responde a una combinación de factores. En los días anteriores, la atmósfera acumuló una gran cantidad de humedad, lo que creó condiciones propicias para la formación de tormentas de gran magnitud. Además, en la zona había un frente frío casi estacionado, lo que impidió el desplazamiento de las precipitaciones y provocó que se generaran nuevas tormentas en el mismo lugar.

“Normalmente —dijo a Infobae—, una tormenta con chaparrones intensos dura entre 10 y 20 minutos. En este caso, las tormentas encadenadas se extendieron por más de cuatro horas”, señaló Madelón. La persistencia de este fenómeno llevó a que las lluvias superaran ampliamente los valores habituales en un período corto de tiempo.

Si bien el calentamiento global puede influir en la intensidad de estos eventos, el meteorólogo descartó cambios estructurales en los patrones climáticos de la región. Según explicó, la alerta roja que se había emitido para Bahía Blanca y sus alrededores permitió anticipar lo ocurrido, ya que estaba previsto el choque de una masa de aire caliente y húmedo con aire frío.

Un frente frío avanza hacia el norte, desplazando las lluvias y dejando atrás una de las tormentas más intensas registradas en Bahía Blanca en los últimos años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El meteorólogo Horacio Sarochar, profesor de la Universidad Nacional de La Plata. “Estas precipitaciones tan extremas se deben al pasaje de un frente frío, como muchas que ocurren en el año. La diferencia es que esta vez se encontró con una atmósfera inusualmente cargada de vapor en la región sur de Buenos Aires”, señaló.

El especialista explicó que esta acumulación de humedad tuvo su origen en la ola de calor que afectó a la zona en días anteriores. “Además de las altas temperaturas, trajeron vapor desde las regiones tropicales, ya que prevalecieron vientos del sector norte”, indicó.

“Toda la provincia la atmósfera está muy cargada de vapor, por lo que se darán lluvias intensas y tormentas en muchas otras localidades a medida que el frente avance hacia el norte y noreste”, advirtió, a Infobae. También señaló que habrá precipitaciones en el AMBA, aunque sin alcanzar necesariamente los niveles observados en Bahía Blanca.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas en la zona central del país, que incluye gran parte de la provincia de Buenos Aires, recordó. “No sería extraño que en unas horas se decrete una alerta similar para el AMBA por la madrugada de mañana”, anticipó Sarochar.

El pronóstico advierte sobre posibles precipitaciones intensas y ráfagas de viento en la región metropolitana (Ventusky)

Bahía Blanca se ha enfrentado en los últimos años a episodios climáticos de gran impacto, con registros de lluvias y tormentas que han puesto en tensión su infraestructura y sistemas de emergencia. El temporal de este viernes se sumó a una serie de eventos meteorológicos que han afectado a la región, como el del 16 de diciembre de 2023, cuando ráfagas intensas y lluvias torrenciales provocaron el colapso del techo de un gimnasio, que dejó un saldo trágico de 13 víctimas mortales y severos daños en la ciudad.

La ubicación geográfica de Bahía Blanca, en el suroeste de la provincia de Buenos Aires, la exponen a la influencia de sistemas de baja presión que, en determinadas condiciones, generan tormentas de gran magnitud. Según especialistas, el avance de frentes fríos desde la Patagonia y su interacción con masas de aire cálido y húmedo provenientes del Atlántico pueden intensificar fenómenos como el actual, caracterizados por precipitaciones extraordinarias en cortos períodos y fuertes ráfagas de viento.

Las estadísticas climáticas reflejan que la media de precipitaciones en marzo ronda los 129 milímetros. Sin embargo, en apenas unas horas, la ciudad superó ampliamente ese registro con 250 milímetros acumulados. Esta situación llevó a la activación de protocolos de emergencia, con evacuaciones, cortes preventivos de energía y suspensión de actividades públicas y privadas.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta para la región, aunque bajó la calificación a amarilla, ya que advierte sobre la posibilidad de más tormentas fuertes para la tarde y aisladas para la noche.