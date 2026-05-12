Medio Ambiente

Identifican un contaminante industrial en el punto más alejado del océano y alertan por su impacto en la cadena alimentaria marina

Científicos de ETH Zurich y GEOMAR hallaron zinc antropogénico en el Pacífico Sur, una zona tan remota como la distancia entre la Tierra y la Estación Espacial Internacional, con efectos directos sobre el fitoplancton y el clima del planeta

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Vista de una plataforma petrolífera en el mar con humo saliendo de sus chimeneas bajo un cielo nublado; bajo el agua, partículas anaranjadas y grises flotan.
El zinc antropogénico, producto de la actividad industrial, ya predomina en la composición de metales pesados de la capa superficial del Pacífico Sur (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inquietud científica por la contaminación de los océanos adquirió una nueva dimensión tras detectarse que el zinc antropogénico ha alcanzado incluso regiones remotas del océano Pacífico Sur, un área considerada hasta ahora entre las más alejadas de la influencia humana, informó la revista Geo. De acuerdo con una investigación realizada por un equipo de la universidad suiza ETH Zurich y el centro alemán GEOMAR, publicada en Nature Communications Earth and Environment, esta acumulación de metales pesados derivada de la actividad industrial podría alterar el equilibrio de nutrientes esencial para la vida marina, con consecuencias potenciales en toda la cadena alimentaria y en los procesos de regulación climática global.

El equipo liderado por Tal Ben Altabet explicó en un comunicado: “Ya no existe naturaleza intacta, ni siquiera en el Pacífico Sur, que está tan alejado de la civilización como lo está la Estación Espacial Internacional de la Tierra”. Los métodos empleados para identificar el origen de este zinc se basan en el análisis de la composición isotópica del agua: el zinc natural en el océano tiene una mayor proporción del isótopo Zn-66, mientras que las emisiones de origen humano predominan en el isótopo Zn-64, lo que permite distinguir su procedencia.

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Desde hace aproximadamente 10 años, los investigadores han hallado “una firma isotópica inusual” en las capas superiores de esta región marina. Los análisis identificaron que prácticamente todo el zinc contenido en las partículas de la capa superficial del Pacífico Sur es de origen industrial, subrayó Altabet. Este resultado implica que, incluso en zonas apartadas de asentamientos humanos, la huella industrial es detectable y predominante.

Infografía vertical con una plataforma industrial en el océano emitiendo residuos, gráficos sobre la contaminación por zinc y su efecto en la vida marina.
Esta infografía detalla cómo metales pesados de origen humano dominan la composición de los océanos más remotos del planeta, lo que representan una amenaza directa para el fitoplancton que produce casi la mitad del oxígeno atmosférico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alteración del fitoplancton por zinc

La zona superficial del océano, conocida como zona eufótica y que se extiende hasta 700 metros de profundidad, es fundamental para el desarrollo del fitoplancton, base de la cadena alimentaria acuática. Este fitoplancton, que representa alrededor del 1% de la biomasa vegetal terrestre, es responsable de casi el 45% de la producción de oxígeno atmosférico y desempeña un rol clave en el transporte de carbono hacia las profundidades, según el Sistema de Información sobre el Agua (SIE).

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El crecimiento de estos organismos unicelulares depende de la disponibilidad precisa de micronutrientes como el zinc, el hierro y el cobre, que resultan indispensables en la fotosíntesis y en la absorción de dióxido de carbono. Los investigadores advirtieron que la llegada masiva de zinc industrial podría alterar el suministro de estos nutrientes y alterar el equilibrio que sostiene no solo la vida marina, sino también los procesos de regulación del clima.

La investigación determinó que la incorporación de zinc industrial y otros metales pesados en el Pacífico Sur, previamente intocado, evidencia que la contaminación humana ya domina la composición de nutrientes, hasta ahora considerados no afectados, en las zonas más alejadas del planeta. Esto podría transformar la estructura de la cadena trófica y afectar la producción global de oxígeno y la absorción de carbono por parte del fitoplancton.

Ilustración digital de una variedad de microorganismos marinos, incluyendo formas ovaladas, esféricas y con apéndices, flotando en agua azul oscura con rayos de luz que descienden.
El fitoplancton, responsable de cerca del 45% del oxígeno atmosférico, depende de micronutrientes cuya disponibilidad podría verse afectada por la contaminación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias de los metales en el mar

El zinc, el hierro, el cobre y el cadmio originados por actividades humanas amenazan con modificar la fisiología y la función del fitoplancton. Los investigadores sostuvieron que este fenómeno aún no puede cuantificarse en todas sus dimensiones, pero recalcaron: “Estos resultados muestran que incluso elementos antes considerados ajenos a la influencia humana ya están dominados por la contaminación industrial, que ha alcanzado las áreas más remotas del océano”.

Dada la función central del fitoplancton en la generación de oxígeno y en la denominada bomba biológica de carbono, cualquier alteración en su equilibrio químico puede tener consecuencias globales. E

l estudio advirtió que el incremento continuado de aportes industriales de metales puede alterar los ecosistemas oceánicos y comprometer tanto la cadena alimentaria marina como los sistemas de regulación climática de la Tierra.

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