Por qué el regreso del lince ibérico puede ser la clave para recuperar los ecosistemas mediterráneos

La dieta del lince ibérico depende casi en exclusiva del conejo, cuya escasez o abundancia determina la supervivencia de la especie en la península (Rafael Bastante / Europa Press 08 NOVIEMBRE 2024;LINCE;PELIGRO DE EXTINCIÓN;SIERRA;JAÉN;CAZORLA; 08/11/2024)

Los linces ibéricos (Lynx pardinus) destacan por su condición de carnívoros estrictos, con una dieta basada casi exclusivamente en conejo. Este felino puede complementar su alimentación con perdices, pequeños roedores, reptiles y, en contadas ocasiones, crías de ciervos y gamos, pero hasta el 95% de su ingesta corresponde a lagomorfos. La dependencia del conejo es tan fuerte que cualquier variación en su abundancia afecta la viabilidad de las poblaciones de lince. Así lo recoge el análisis realizado por National Geographic.

La especialización alimentaria del lince ha condicionado su distribución y supervivencia en la península ibérica. Este patrón dietético hace que la especie sea particularmente vulnerable a los cambios en las poblaciones de conejo, lo que convierte a este último en un eslabón esencial del equilibrio ecológico en los hábitats donde ambos conviven. Los linces, por tanto, funcionan como indicadores de la salud de los ecosistemas mediterráneos.

PUBLICIDAD

La paradoja ecológica de la reintroducción

Tras la reintroducción del lince ibérico en distintas áreas de España, se ha observado un aumento en las poblaciones de conejos. Aunque el felino es su principal depredador, estudios recientes han documentado esta aparente contradicción, generando un debate entre especialistas en conservación y gestión de fauna.

La reintroducción del lince ibérico en zonas de España ha provocado un aumento inesperado de las poblaciones de conejos, según estudios recientes (Europa Press)

El fenómeno, analizado en la revista Biological Conservation y divulgado por National Geographic, llevó a los investigadores a estudiar el verdadero impacto ecológico de la presencia del lince. La cuestión central es cómo la introducción de un depredador tan eficiente puede favorecer el incremento de sus presas en lugar de reducirlas, como cabría esperar.

PUBLICIDAD

Resultados y efectos sobre la fauna

El estudio, llevado a cabo por el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos, la Estación Biológica de Doñana, la Fundación CBD-Hábitat y la Universidad de Oviedo, se centró en el valle de Matachel, Badajoz. El equipo contó con el respaldo de la Junta de Extremadura y el MITECO para evaluar el impacto del regreso del lince sobre especies cinegéticas, especialmente el conejo y la perdiz roja.

Los resultados demostraron que la reintroducción del lince no solo no perjudica a estas especies, sino que puede tener un efecto protector sobre ellas. En el área de estudio, la llegada del felino redujo en un 55,6 % el número de conejos cazados por otros depredadores, lo que permitió un incremento de la población de lagomorfos, beneficiando el equilibrio ecológico.

PUBLICIDAD

Tras la llegada del lince ibérico, la caza de conejos por otros depredadores descendió un 55,6%, favoreciendo el crecimiento de la población de lagomorfos (Miteco)

El rol del lince en el ecosistema

El lince ibérico actúa como regulador natural al competir directamente con otros depredadores generalistas, como el zorro y el meloncillo. En ausencia del lince, estos animales explotan las poblaciones de conejos y otras presas, ejerciendo una presión constante sobre el ecosistema. La presencia del lince limita y desplaza a estos competidores.

El estudio documentó una reducción del 80 % en la abundancia de mesodepredadores tras la llegada del lince. En solo dos años, desaparecieron al menos 19 zorros y once meloncillos en el área monitorizada. Esta disminución libera a las presas de una depredación múltiple y persistente, permitiendo su recuperación y estabilidad.

PUBLICIDAD

La reducción de la presión de los mesodepredadores ha desencadenado una cascada ecológica que beneficia a especies como el conejo y la perdiz roja. En las zonas donde el lince está presente, estas especies alcanzan densidades más altas que en áreas sin el felino.

Científicos del CSIC destacan que la reintroducción del lince ibérico fomenta la restauración ecológica, influyendo en la aceptación social de los proyectos de conservación (REUTERS/Jon Nazca)

Opiniones científicas y repercusiones sociales

El investigador del CSIC, José Jiménez, explicó: “Estas investigaciones muestran un impacto positivo de las reintroducciones no solo en el estatus de conservación del lince, sino también en la restauración de su funcionalidad ecológica”. Señaló que los resultados obtenidos pueden influir en la percepción pública sobre los programas de reintroducción.

PUBLICIDAD

La aceptación social resulta clave para el éxito a largo plazo de estos proyectos. La evidencia científica sobre los beneficios ecológicos de la presencia del lince ibérico puede servir como argumento para fortalecer políticas de conservación y garantizar el futuro de la especie en España.