Se entregan hoy los Premios Konex de Brillante y Platino a los máximos exponentes de la ciencia de la última década

Este año la selección de los más de 100 premiados de este año estuvo a cargo del Gran Jurado presidido por biólogo molecular Alberto Kornblihtt, bajo la secretaría General de la médica Mirta Roses y contó con el físico Juan Martín Maldacena como invitado especial (Nicolás Stulberg)

La Fundación Konex llevará a cabo esta noche el Acto Culminatorio del 44° Año de entrega de los Premios Konex que en 2023 distinguió a las figuras más destacadas de la Ciencia y la Tecnología por sus trayectorias de la última década (2013-2022). Durante la ceremonia, que se llevará a cabo desde las 19 de hoy, en el Centro Cultural de la Ciencia - C3 de la Ciudad de Buenos Aires, se entregarán los galardones más relevantes: los Premios Konex de Brillante, de Platino, de Honor, Menciones Especiales y Menciones Especiales por Trayectoria.

La máxima distinción, el Premio Konex de Brillante, en esta edición será para la doctora en Ciencias Biológicas Sandra Díaz, y el doctor en Ciencias Químicas Gabriel Rabinovich, ambos referentes a nivel nacional e internacional en sus respectivos campos de conocimiento; la primera como pionera en el desarrollo del concepto de biodiversidad funcional vegetal y el segundo por sus descubrimientos en inmunología que permitieron el desarrollo de terapias innovadoras contra el cáncer y enfermedades autoinmunes.

El 12 de septiembre último había sido el turno de la entrega de los Diplomas al Mérito a más de cien personalidades destacadas de la década, divididas 21 disciplinas, con 5 nombres cada una. Si bien cada año dentro de las diferentes áreas se premian a los mejores representantes en 20 categorías, esta vez de manera excepcional, se decidió la inclusión de una más: Pandemia-COVID-19, para destacar a profesionales cuya labor fue de gran relevancia para el país durante la crisis sanitaria.

Los Premios Konex de Platino son entregados cada año a la figura más relevante elegida entre el quinteto de cada una de las 20 disciplinas dentro de cada actividad. Entre estos 20, el Gran Jurado selecciona a quien recibirá la máxima distinción, que es el Konex de Brillante, que se otorga a la personalidad más destacada en su área en los últimos 10 años, algo que, en líneas generales, suele coincidir con una trayectoria total de gran relevancia. En el caso específico de los Konex de Honor, se honra a celebridades fallecidas en los 10 años anteriores, que lo reciben por lo que han hecho en toda su trayectoria.

Durante la ceremonia, que se llevará a cabo en el Centro Cultural de la Ciencia - C3 de la Ciudad de Buenos Aires, se entregarán los galardones más relevantes: los Premios Konex de Brillante, de Platino, de Honor, Menciones Especiales y Menciones Especiales por Trayectoria

Los Premios Konex son uno de los reconocimientos más prestigiosos de la Argentina. Fueron creados en 1980 por el empresario y gestor cultural Luis Ovsejevich, alma máter y Presidente de la Fundación Konex, una entidad sin fines de lucro que promueve la educación, la cultura, la ciencia y la salud. Tienen por objetivo distinguir a las personalidades e instituciones más destacadas del espectro cultural, artístico, social y científico del país. Cada año, son premiados los mejores exponentes de la última década por su talento y excelencia y el ejemplo de los argentinos que se destacan en sus respectivos campos. En la 44° edición de este galardón tocó el turno de la Ciencia y la Tecnología, un área que ya fue honrada en 1983, 1993, 2003 y 2013.

La talla profesional y humana de algunos de las personalidades premiadas en estas cuatro décadas dan cuenta de la importancia del premio. En el área científica, fueron Konex de Brillante Luis Federico Leloir en 1983, René Favaloro y César Milstein en 1993, Luis Caffarelli y Mirta Roses en 2003, y Alberto R. Kornblihtt y Juan Martín Maldacena en 2013. Además, recibieron el Konex de Honor Bernardo Houssay en 1983, Alfredo Lanari en 1993, Hilario Fernández Long, Osvaldo Fustinoni y Luis Antonio Santaló en 2003, y Rolando García en 2013.

La selección de los más de 100 premiados de este año estuvo a cargo del Gran Jurado presidido por biólogo molecular Alberto Kornblihtt, bajo la secretaría General de la médica Mirta Roses y contó con el físico Juan Martín Maldacena como invitado especial.

Los integrantes del jurado de este año fueron: María Cristina Añón, Nora Bär, Néstor Carrillo, Eduardo de Santibañes, Diego Golombek, Stella González Cappa, Mario Mariscotti, Alejandro César Olivieri, Armando J. Parodi, José Paruelo, Teresa Pérez, Víctor Ramos, Valeria Román, Guillermo Semeniuk, Adriana C. Serquis, Cecilia Smoglie, Oscar José Varela y Víctor Yohal.

Premio Konex de Brillante 2023

Sandra Díaz y Gabriel Rabinovich fueron distinguidos este año con el máximo galardón: Premios Konex de Brillante

Los siguientes científicos fueron premiados con el máximo galardón de la Fundación Konex:

Sandra Díaz: Nació el 27/10/1961. Premio Konex de Platino 2013. Dra. en Ciencias Biológicas, UNC. Inv. Sup. CONICET. Prof. Titular UNC y Visitante Univ. de Oxford. Pionera en el desarrollo del concepto de biodiversidad funcional vegetal, describiendo por primera vez el espectro global de forma y función de las plantas. El espectro global de forma y función de las plantas (2016) es referencia mundial en ecología vegetal y biogeografía. Miembro de las Academias de Ciencias de Argentina, EE.UU., Francia y de los Países en Desarrollo, la Royal Society y la American Philosophical Society. Premios Princesa de Asturias, Margalef, Fronteras del Conocimiento en Ecología y Conservación, entre otros.

Gabriel Rabinovich: Nació el 11/01/1969. Premio Konex de Platino 2013. Jurado Premios Konex 2017. Doctor en Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Investigador Superior de CONICET. Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Sus descubrimientos revelaron un nuevo paradigma de control de la respuesta inmunológica, permitiendo el diseño de terapias innovadoras, basadas en la modulación de galectinas y glicanos, en cáncer, enfermedades autoinmunes e inflamatorias crónicas. La Universidad de Stanford lo posicionó entre el 2% de los científicos más citados en el mundo. Inventor de 10 patentes y cofundador de la Empresa de Base Tecnológica GALTEC.

Premio Konex de Honor 2023

Los dos reconocimientos para los inolvidables que nos dejaron en la última década

Las personalidades reconocidas por su trayectoria y que son recordadas tras su fallecimiento en la última década son:

Eduardo Charreau: Nació el 27/05/1940 y falleció el 23/03/2019. Premio Konex 2008 y 1993. Doctor en Ciencias Químicas. Realizó su posdoctorado en la Facultad de Química Biológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, donde se desempeñó como Profesor. Creó un prestigioso centro de referencia en endocrinología molecular en el Instituto de Biología y Medicina Experimental. Fue Presidente del IBYME (1993-2010). Fue consultor de la Organización Mundial de la Salud, del Organismo Mundial de Energía Atómica, de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de Estados Unidos.

Christiane Dosne Pasqualini: Nació el 09/02/1920 en Francia y falleció el 23/12/2022. Premio Konex 1993. Jurado Premios Konex 2003. Doctora en Medicina Experimental (PhD.) en la McGill University de Montreal, Canadá (1942). Ese año recibió una Beca de la Federación Canadiense de Mujeres Universitarias para trabajar en el Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, bajo la dirección del Dr. Bernardo Houssay. Allí compartió el laboratorio con los Dres. Luis Federico Leloir, Alfredo Lanari y Rodolfo Pasqualini, entre otros. En 1944 ganó una beca para continuar su formación profesional en la Universidad de Yale (EE.UU). Fue la primera mujer en ser incorporada como Miembro Titular de la Academia Nacional de Medicina. Fundó el Instituto de Leucemia Experimental, precursor del actual IMEX. Sus trabajos sobre cáncer e inmunología fueron objeto de más de 300 publicaciones en revistas nacionales e internacionales.

Premio Konex Mención Especial 2023

Las instituciones destacadas este año por la Fundación Konex

Las entidades dedicadas a la Ciencia y la Tecnología destacadas en la última década son:

ANLIS - Malbrán: Creado el 23/12/1996 mediante Decreto Nº 1628, es un organismo que ejecuta las políticas sanitarias del Ministerio de Salud en relación a la prevención, diagnóstico referencial, investigación y tratamiento de enfermedades toxo-infecciosas, de base genética, nutricional y no transmisibles.

CITES - Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social: Creado en Sunchales el 05/07/2013. Es un gestor de fondos de capital emprendedor en etapas tempranas exclusivamente dedicado a incubar y co-crear, junto a científicos, nuevas startups deep-tech enfocadas en mercados globales. Es la primera organización en su tipo de Argentina y logró conectar el mercado de capitales con el sector científico.

Y-TEC: Creada el 13/12/2012. Es la empresa de desarrollo de tecnología para la industria energética más importante de la Argentina. Pertenece a YPF y al CONICET. En 10 años, se convirtió en un puente clave entre el sector científico y el sector productivo, y ya cuenta con más de 35 patentes propias.

Premio Konex Mención Especial por la Trayectoria 2023

Los doctores Cazzulo y Parodi fueron elegidos por el Gran Jurado por los méritos durante su trayectoria

Juan José Cazzulo: Nació el 29/11/1941. Dr. en Bioquímica, UNC. Prof. Titular IIB-UNSAM e Inv. Sup. CONICET. Miembro de las Academias Nac. de Ciencias, de Ciencias de América Latina y de The World Academy of Sciences. Publicó artículos en revistas internacionales. Dirigió y codirigió tesis doctorales. Investiga el metabolismo intermedio del protozoario Trypanosoma cruzi, causal del Chagas.

Juan Carlos Parodi: Nació el 16/08/1942. Premio Konex 2003. Médico, USAL. Residente y Jefe de residentes de Clínica Quirúrgica (UBA) y de la Cleveland Clinic Foundation, EE.UU. Posgrado en la Univ. de Illinois. Desarrolló el Método Mínimamente Invasivo para el tratamiento de aneurismas, trauma y disecciones de aorta que revolucionó el tratamiento en el mundo, y el método de Protección cerebral en la angioplastia carotídea basado en el flujo revertido.

Premio Konex de Platino 2023

Premios Konex de Platino 2023 a la Ciencia y la Tecnología

Las personalidades seleccionadas por el Gran Jurado como los más destacados en sus disciplinas fueron:

Disciplina 1 Matemática

Alicia Dickenstein: Nació el 17/01/1955. Dra. en Cs. Matemáticas (UBA), Profesora Emérita de la UBA e Investigadora Superior (J) del CONICET. Además de una importante tarea de investigación en matemática y sus aplicaciones, asumió numerosas tareas editoriales, organizacionales y de extensión, incluyendo la escritura de libros para niños y niñas. Recibió el Premio TWAS en Matemática (2015) y el Premio Internacional L’Oréal - UNESCO Por las Mujeres en la Ciencia (2021).

Disciplina 2 Física y Astronomía

Daniel de Florian: Nació el 20/06/1967. Doctor en Física por la UNLP (1995), postdoctorado en el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) y el ETH-Zurich. Profesor Titular en la ECyT-UNSAM, investigador Superior del Conicet y Director del Instituto de Ciencias Físicas. Su especialidad es la física de partículas elementales y sus cálculos para la producción del bosón de Higgs fueron esenciales para el descubrimiento y establecimiento de sus propiedades en el LHC (Gran Colisionador de Hadrones),

Gloria Dubner: Nació el 05/05/1950. Doctora en Física (UNLP). Vicepresidenta de ANCEFN. Primera mujer Investigadora Superior CONICET en Astronomía. Fue Directora del Instituto de Astronomía y Física del Espacio y Profesora de grado y postgrado en UBA, UTN, UNSa y UNSAM. Dirigió numerosos proyectos y tesis. Publicó un centenar de trabajos en revistas internacionales (8 en tapa), trabajos de revisión, capítulos de manuales y 1 libro.

Disciplina 3 Fisicoquímica y Química Inorgánica

Marta Litter: Nació el 03/08/1946. Doctora en Química, UBA. Postdoctorado Universidad de Arizona. Inv. Superior CONICET. Prof. Titular y Consultora UNSAM. Fue Inv. Principal y Jefa de División CNEA. Experta en fisicoquímica de remoción de contaminantes, especialmente metales y arsénico, por tecnologías avanzadas (fotocatálisis heterogénea y nanomateriales de hierro). Autora de más de 250 publicaciones en revistas, libros y capítulos de libros.

Premios Konex de Platino 2023

Disciplina 4 Química orgánica

Miriam Strumia: Nació el 23/03/1956. Licenciada en Química FCQ-UNC (1979) y Doctora en Química Orgánica de la misma institución (1982). Profesora Emérita de la UNC e investigadora Superior de CONICET ad-honorem desde 2020. Fue directora del Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Proceso y Química aplicada (IPQA) (20182022), Decana de la FCQ (2011-2014) y Titular del Área de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la UNC (2016-2018).

Disciplina 5 Ciencias de la Tierra y de la Atmósfera

Ricardo Astini: Nació el 16/02/1962. Graduado UNC como Geólogo (1986) y Dr. en Ciencias Geológicas (1991). Realizó estudios posdoctorales en EE.UU. como becario Fulbright. Investigador Superior CONICET. Las contribuciones de mayor importancia y trascendencia internacional tienen que ver con el conocimiento sobre cuencas sedimentarias en el espacio y el tiempo. Es consultado por empresas extranjeras sobre problemáticas vinculadas a cuencas sedimentarias productivas.

Carolina Vera: Nació el 14/07/1962. Licenciada (1986) y Doctora en Ciencias de la Atmósfera (1992). Profesora Emérita UBA. Investigadora Principal de CONICET-CIMA. Investiga, dirige proyectos y estudiantes en variabilidad y cambio climático y sus impactos, con gran colaboración internacional. Fue Vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas UBA (2006-2010). Es Vicepresidenta del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC).

Disciplina 6 Paleontología

Diego Pol: Nació el 23/06/1974. Licenciado en Biología (UBA) y PhD en Ciencias de la Tierra (Universidad de Columbia, Estados Unidos). Es Investigador Principal de CONICET en el Museo Egidio Feruglio y centró su investigación en la evolución de reptiles mesozoicos de la Patagonia. Publicó más de 140 trabajos científicos, contribuyendo a diversos aspectos evolutivos, tales como la reproducción y el gigantismo en dinosaurios.

Los ganadores de los Diplomas al Mérito 2023 durante la entrega el pasado 12 de octubre en la Facultad de Derecho de la UBA (Nicolás Stulberg)

Disciplina 7 Ecología y Ciencias Ambientales

Sandra Díaz: (Konex de Brillante)

Disciplina 8 Bioquímica y Biología Molecular y Celular

Diego de Mendoza: Nació el 26/09/1949. Premio Konex 2003. Dr. en Ciencias Bioquímicas (UNT). Profesor Honorario UNR e Investigador e Investigador Superior contratado del CONICET en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR). Es Alumni de Howard Hughes Medical Institute (HHMI) y de Alexander von Humboldt Foundation (Humboldt Prize). Investiga cómo las propiedades físicas y la acción regulatoria de los lípidos impactan en la biología celular y la fisiología de bacterias y animales.

Alejandro Vila: Nació el 11/05/1962. Premio Konex 2013. Licenciado en Química (1986) y Doctor en Química (UNR, 1990). Fue pionero en el uso de la RMN en biología estructural en el país. Fue creador y es Director de la Plataforma de Biología Estructural y Metabolómica en el IBR. Es líder mundial en el estudio de la resistencia a antibióticos mediada por metalo-ß-lactamasas, habiendo dilucidado su mecanismo catalítico, diseñado inhibidores y descubierto los mecanismos moleculares de evolución de estas enzimas.

Disciplina 9 Microbiología e Inmunología

Gabriel Rabinovich: (Konex de Brillante)

Disciplina 10 Ciencias Biomédicas Básicas

Ana Belén Elgoyhen: Nació el 13/12/1959. Premio Konex 2013. Dra. Bioquímica (UBA, 1989). Inv. Superior CONICET. Prof. Adjunta UBA y Johns Hopkins University. Dirige el Lab. de Fisiología y Genética de la Audición en INGEBI. Realizó contribuciones fundamentales para el avance del conocimiento en el área de la biología de la audición. Recibió los premios Howard Hughes (1997-2011), Strauss Foundation (1995), Guggenheim (2003), L’OréalUNESCO (2008).

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Daniel Filmus junto al presidente de la Fundación Konex, Luis Ovsejevich durante la ceremonia de entrega de los Diploma al mérito el pasado 12 de octubre (Nicolás Stulberg)

Disciplina 11 Medicina Interna

Adrián Gadano: Nació el 21/09/1961. Doctor en Medicina UBA. Especialista en Medicina Interna, Gastroenterólogía y Hepatología. Postgrado de Hepatología en Francia. Dirigió la Sección de Hepatología del Hospital Italiano de Bs. As. (1998-2020). En 2015 creó el Departamento de Investigación del Hospital Italiano de Bs. As., dirigiendo el mismo hasta la actualidad. Entre otras contribuciones, diseñó las estrategias de primeros trasplantes hepáticos en Sudamérica, el realizado sin utilización de sangre ni hemoderivados y el realizado utilizando soporte hepático bio-artificial. Diseñó el Reemplazo Hepático No Biológico, actualmente en desarrollo.

Disciplina 12 Cirugía

Victoria Ardiles: Nació el 29/09/1974. Médica con Diploma de Honor y Dra. en Medicina, UBA. Especialista en Cirugía General y perfeccionamiento en cirugía Hepatobiliar, Trasplante hepático y Microcirugía. Mg. en Investigación Clínica (IUHI) y Gestión Clínica (Univ. Abierta de Catalunya). Más de 70 trabajos en revistas internacionales, 20 caps. de libros y 3 libros. Miembro de sociedades científicas internacionales y del comité editorial del Annals of Surgery. Cirujana del equipo de Trasplante Hepático y Coord. del Depto de Cirugía del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Disciplina 13 Salud Pública

Pedro Cahn: Nació el 28/08/1947. Doctor en Medicina (UBA), especialista en Infectología. Fue Profesor Titular de Infectología en la UBA. Consultor Honorario del Hospital Fernández. Fundador y Director Científico de Fundación Huésped. Fue Presidente de la Sociedad Internacional del SIDA (IAS). Asesor de la OMS, OPS, ONUSIDA y Ministerio de Salud de Argentina. Entre 2013 y 2023 publicó 114 trabajos de investigación en revistas internacionales. Dirigió las primeras investigaciones que demostraron la eficacia y seguridad de la terapia doble para el tratamiento del VIH, incorporada en las guías internacionales. Desde 2020, el Dr. Cahn ha formado parte del comité de expertos que asesora al Ministerio de Salud de Argentina en la lucha contra la transmisión del COVID-19. Su presencia en los medios y su compromiso con la salud pública lo han convertido en una figura reconocida y respetada por la opinión pública.

Disciplina 14 Biotecnología

Raquel Chan: Nació el 31/12/1959. Premio Konex 2013. Bioquímica. Realizó estudios de grado en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Doctorado en el CEFOBI y postdoctorado en Francia. En la UNL realizó estudios sobre las bases moleculares de la adaptación de las plantas a las condiciones medioambientales desfavorables. Autora de más de 100 artículos publicados, decenas de artículos de divulgación e inventora de 9 patentes. Investigadora Superior de CONICET, Profesora Titular de la UNL, Directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral.

La 44° Edición de los Premios Konex fueron para las figuras destacadas en Ciencia y Tecnología

Disciplina 15 Nanociencias y Química Analítica

Vera Álvarez: Nació el 02/02/1976. Ing. en Materiales y Dra. en Ciencia de Materiales UNMdP. Pdta. de la Fund. Arg. de Nanotecnología. Vicedirectora del INTEMA. Prof. UNMdP. Inv. CONICET. Co-fundadora de UNIBAIO, EBT dedicada al desarrollo de agroinsumos sostenibles basados en nanotecnología. Realiza trabajos de investigación, desarrollo e innovación sobre nanocompuestos de matriz polimérica con énfasis en materiales biodegradables y renovables, vinculando la tecnología al medio socio-productivo. Dirige proyectos de I+D+i, tesis doctorales y becarios.

Disciplina 16 Desarrollo Tecnológico

Andrea Gamarnik: Nació el 05/10/1964. Premio Konex 2013. Dra. en Bioquímica (UBA, 1993). Investigadora Superior CONICET y Directora del Instituto de Investigaciones Bioquímicas IIBBA - CONICET de la Fundación Instituto Leloir. Sus contribuciones en virología molecular permitieron descifrar los mecanismos de replicación de los flavivirus, grupo al que pertenecen importantes patógenos humanos. Publicó 79 trabajos en esta temática. Formó parte del Programa de Enfermedades Infecciosas del Instituto Médico Howard Hughes de EE.UU.. Recibió los premios L’OrealUNESCO Nacional (2009) e Internacional (2016) por la Mujer en la Ciencia, Houssay a la Trayectoria e Investigadora de la Nación otorgado por el Presidente de la Nación (2022).

Disciplina 17 Ciencias Agrarias y de los Alimentos

Carlos Ballaré: Nació el 26/06/1959. Premio Konex 2013. Ing. Agrónomo y MSc (UBA), PhD (Oregon State University). Inv. Superior CONICET, Prof. Titular UBA y UNSAM e Investigador visitante en instituciones académicas de EE.UU. y Alemania. Estudia los mecanismos por los que las plantas adquieren información acerca de su entorno. Su laboratorio generó avances en el entendimiento de los factores que regulan respuestas de defensa en plantas y su posible manipulación en la agricultura.

Noemí Zaritzky: Nació el 07/02/1951. Ing. Química, UNLP. Dra. Ciencias Químicas, UBA. Prof. Emérita FI-UNLP. Inv. Superior CONICET. Dir. CIDCA-UNLP-CONICET-CIC, 2003-2016. Invitada en Universidades de EE.UU., Brasil y España. Investiga en alimentos, biopolímeros y valorización de residuos de la industria alimentaria. Primera mujer miembro de las Academias Nacional de Ingeniería y de Ingeniería de Bs As. Miembro de ANCEFN y World Academy of Sciences. 267 publicaciones internacionales, 51 capítulos de libros, 7 patentes nacionales, 75 trabajos de transferencia.

El doctor Gabriel Rabinovich, Premio Konex de Brillante, flanqueado por el presidente del Gran Jurado, Alberto Kornblihtt, y Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex, durante el acto de entrega de los Diploma al mérito (Nicolás Stulberg)

Disciplina 18 Ingenierías

Silvia Goyanes: Nació el 01/04/1964. Dra. en Física (UBA-1996), Investigadora Superior CONICET y Prof. Titular DF-FCEyN-UBA. Amplia trayectoria en evaluación y coordinación institucional en ciencia y tecnología de materiales y procesos (CONICET; ANPCyT). Creadora de 4 desarrollos comercializados (Atom Protect y Antivir). Recibió los premios Iberoamericano a la Innovación y el Emprendimiento 2010, L´Oreal–Unesco Nacional 2018, Mención de Honor Senador Domingo F. Sarmiento 2019, Ada Byron a la Mujer Tecnóloga 2020, Consagración en Ingeniería ANCEFN 2020, Sabato 2021, entre otros.

Disciplina 19 Energía y Sostenibilidad

Abel Julio González: Nació el 21/02/1941. Ingeniero (UBA). Miembro de las Academias ANCBA, AdM, AACA, e INEA. Asesor de la ARN. Miembro del UNSCEAR y de la CSS del IAEA. Profesor de la WNU y de la ISNL. Fue Director de la CNEA y del IAEA y Vicepresidente de la ICRP y del IRPA. Publicó más de 200 memorias y dio unas 300 conferencias. Últimamente indaga en ética de la protección radiológica, epistemología en atribución e imputación de efectos, transporte de materiales radioactivos, dicotomía de radiaciones ionizantes y no-ionizantes. Miembro del IAEA-TF que fiscaliza la descarga de aguas residuales de Fukushima.

Disciplina 20 Ciencias de la Información e Inteligencia Artificial

Pablo Goloboff: Nació el 05/11/1962. Lic. en Ciencias Biológicas, UBA (1989) y Dr. Universidad de Cornell (1994). Estudia problemas relacionados con metodología de reconstrucción filogenética y clasificación, especialmente en la cuantificación de problemas taxonómicos y sus aplicaciones en biogeografía. Inv. Superior CONICET. Publicó un centenar de trabajos, una decena de programas de computadora y dos libros. Su programa de computadora TNT fue utilizado en proyectos de análisis filogenéticos, influyendo en el campo de la reconstrucción filogenética.

Disciplina 21 Pandemia COVID-19

Jorge Geffner: Nació el 01/11/1955. Dr. en Bioquímica UBA. Inv. Superior CONICET, Prof. Titular de Inmunología, Director del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología UBA y Director interino del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA. En el transcurso de la pandemia de SARS-CoV-2 focalizó sus esfuerzos en el estudio de la inmunogenicidad de diferentes vacunas, particularmente, aquellas empleadas durante la primera etapa de la pandemia en Argentina.