El ejercicio aeróbico constituye la herramienta más eficaz para reducir la grasa corporal total mediante el consumo de reservas energéticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Reducir la grasa abdominal exige cambios sostenidos en la alimentación, el movimiento y otros hábitos de salud, porque su acumulación puede tener consecuencias que van más allá de la apariencia. El tejido adiposo situado en la zona media del cuerpo incluye una capa superficial y otra más profunda, con implicancias diferentes para el organismo.

La grasa subcutánea es la que se ubica debajo de la piel y puede percibirse al tocar el abdomen. La grasa visceral, en cambio, se almacena alrededor de los órganos internos. De acuerdo con Mayo Clinic, una cantidad elevada de esta última se asocia con mayor riesgo de presión arterial alta, alteraciones en las grasas de la sangre, diabetes, enfermedades cardíacas, apnea del sueño, hígado graso y algunos tipos de cáncer.

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La posibilidad de reducir la cintura, por lo tanto, responde a un objetivo de salud general. Según indicó la British Heart Foundation, no existe un ejercicio capaz de eliminar por sí solo la grasa de una zona específica: los abdominales fortalecen los músculos de esa región, pero no reducen de forma localizada el tejido graso que los recubre. La disminución requiere una reducción total.

El ejercicio aeróbico es la principal herramienta para reducir la grasa corporal total

Las guías de salud sugieren acumular 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de intensidad vigorosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio aeróbico es el tipo de actividad que los expertos identifican como más eficaz para favorecer la pérdida de grasa total, incluida la que se acumula en el abdomen. Durante estas actividades, el corazón incrementa su trabajo para llevar sangre y oxígeno a los músculos, y el organismo utiliza energía proveniente de sus reservas. Según explicó Tracy Parker, dietista principal de la British Heart Foundation, el cuerpo emplea triglicéridos almacenados en distintas partes, sin limitarse a los músculos que participan en el movimiento.

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Caminar a paso ligero, correr, nadar, bailar o andar en bicicleta son algunas de las alternativas aeróbicas. También pueden aportar actividades cotidianas de intensidad moderada, como la jardinería, las tareas domésticas o los juegos activos, siempre que eleven el ritmo respiratorio sin impedir mantener una conversación con frases completas.

Las recomendaciones de la entidad británica señalan como referencia 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de ejercicio vigoroso. Para quienes comienzan una rutina, Parker recomendó iniciar de manera gradual, con calentamiento previo, aumento progresivo de la intensidad y pausas si aparece falta de aire.

El entrenamiento de fuerza eleva el gasto calórico diario incluso en reposo gracias a la preservación de la masa muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de fuerza puede complementar el ejercicio aeróbico, ya que desarrollar o conservar masa muscular contribuye a elevar el gasto energético diario, incluso durante el reposo, explica Johns Hopkins Medicine. Las pesas, las bandas de resistencia, las sentadillas, las flexiones y otros ejercicios funcionales son opciones sólidas.

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Los ejercicios compuestos, que involucran a varios grupos musculares al mismo tiempo, también pueden combinar el estímulo de fuerza con un mayor gasto calórico. Sin embargo, tanto la British Heart Foundation como Mayo Clinic remarcan que los abdominales y las planchas cumplen una función de fortalecimiento muscular, sin actuar de forma directa sobre la reducción de la grasa localizada.

Qué otros hábitos inciden en la grasa abdominal

Además de la actividad física regular, los expertos describen otros factores vinculados con la reducción de la grasa corporal y del perímetro de cintura:

La acumulación de grasa visceral incrementa el riesgo de padecer diabetes, hipertensión y enfermedades cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sostener una alimentación basada en alimentos poco procesados . Mayo Clinic aconsejó priorizar frutas, verduras, cereales integrales, fuentes magras de proteína y grasas insaturadas presentes en pescados, frutos secos y algunos aceites vegetales. También propuso limitar carnes procesadas y grasas saturadas.

Revisar las porciones y las bebidas . La institución sanitaria señaló que incluso los alimentos elegidos dentro de un patrón saludable aportan calorías, por lo que la cantidad importa. Cleveland Clinic recomendó reducir las bebidas azucaradas y con alto contenido calórico , ya que pueden aumentar la ingesta sin producir la misma sensación de saciedad que los alimentos sólidos.

Incorporar fibra y proteínas . De acuerdo con Cleveland Clinic , los alimentos con fibra soluble pueden prolongar la sensación de saciedad. Entre los ejemplos mencionados aparecen legumbres, frutas, frutos secos y vegetales. La institución estadounidense indicó que distribuir proteínas a lo largo del día puede colaborar con la preservación de la masa muscular y el control del apetito.

Limitar el consumo de alcohol . Este tipo de bebidas aporta calorías y puede favorecer la acumulación de grasa abdominal, explica Mayo Clinic . Por su parte, la Cleveland Clinic recomienda la moderación, ya que relacionó un consumo por encima de lo moderado con una mayor presencia de grasa en esa zona.

Dormir lo suficiente. La institución señaló que el descanso interviene en las hormonas vinculadas con el apetito. La falta de sueño puede favorecer una mayor ingesta de alimentos. Una de las recomendaciones más extendidas es apuntar a siete horas o más de descanso nocturno y sostener horarios regulares.

Abordar el estrés. La institución también indicó que las tensiones pueden modificar los hábitos de alimentación y relacionarse con un aumento del cortisol, una hormona asociada con mayor grasa visceral. Actividades como yoga, tai chi, meditación y técnicas de respiración figuran entre las estrategias incluidas en la fuente.

Los especialistas coinciden en que la reducción de la grasa abdominal requiere constancia y un enfoque integral. Mayo Clinic recomienda que las personas con objetivos específicos de descenso de peso o con condiciones de salud consulten a un profesional para recibir orientación adecuada.

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