Durante la noche la piel activa mecanismos naturales de reparación que contrarrestan las agresiones diarias del ambiente y el cansancio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cansancio acumulado, las noches de poco descanso, el calor y una mayor exposición solar pueden dejar marcas transitorias en el rostro justo cuando se multiplican las celebraciones. Frente a esa combinación, los tratamientos aliados para mejorar la calidad de la piel antes de fin de año apuntan a recuperar hidratación, luminosidad y textura, con una premisa común entre los especialistas: la indicación debe ser individual y contemplar los tiempos de recuperación.

El médico especialista en cirugía plástica y reparadora Alfredo Romero (MN 105.550) explicó a Infobae que la falta de sueño también puede incidir en la apariencia cutánea. “Esto puede hacer que la piel se vea más apagada, que las líneas finas sean más evidentes y que las ojeras o la hinchazón periocular resulten más visibles”, señaló.

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“Con la llegada de las fiestas, los eventos de fin de año y las celebraciones, muchas veces la piel paga el precio de nuestro ritmo diario”, afirmó el médico dermatólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) y director de Concepto Estético, Christian Sánchez Saizar (MN 97.895). Según explicó, los cambios de temperatura, el estrés y la falta de descanso se reflejan en el rostro: “La piel se ve más opaca y deshidratada, las ojeras se marcan, los poros se ven más dilatados y las líneas de expresión más evidentes”.

La médica dermatóloga Rosi Flom (MN 61.435) coincidió en que “el cansancio también se refleja en la piel” y puede manifestarse con ojeras más pronunciadas, poros visibles, falta de luminosidad, deshidratación y líneas finas más marcadas. “El descanso es fundamental, ya que durante la noche la piel pone en marcha sus mecanismos naturales de reparación frente a las agresiones que recibe durante el día”, sostuvo.

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El cansancio puede acentuar signos temporales, sin causar un envejecimiento repentino

La falta de descanso acentúa signos estéticos transitorios en el rostro, pero no genera un envejecimiento estructural ni agranda los poros de forma permanente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Romero puso el foco en las condiciones propias de esta época del año en Argentina: más tiempo al aire libre, mayor radiación ultravioleta, calor, transpiración y aire acondicionado. “La radiación ultravioleta acumulada puede favorecer la pigmentación, el daño del colágeno y la aparición de manchas”, explicó.

También señaló que la falta de sueño puede afectar la apariencia cutánea. “Existen estudios experimentales que muestran que la restricción del sueño puede disminuir la hidratación cutánea, aumentar la pérdida transepidérmica de agua y reducir algunos parámetros de elasticidad y luminosidad”, indicó.

Sin embargo, advirtió contra interpretaciones exageradas: “El cansancio no produce de un día para otro un envejecimiento estructural ni genera un aumento permanente del tamaño de los poros”. Puede, en cambio, “acentuar temporalmente determinados signos”.

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La calidad de la piel reúne tono, textura, firmeza, hidratación y luminosidad

Los dermatólogos evalúan la calidad de la piel a través de la firmeza, la luminosidad, la textura, la hidratación y la uniformidad del tono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tres especialistas describieron la calidad de la piel como un concepto más amplio que la presencia o ausencia de arrugas. Para Sánchez Saizar, se consideran “la hidratación, la luminosidad, la textura, la firmeza y la uniformidad del tono”. Su punto de partida es un análisis de piel en el consultorio para definir qué necesita cada paciente.

Romero enumeró cuatro aspectos centrales: la uniformidad del tono, que incluye manchas, rojeces o alteraciones vasculares; la textura, con poros, cicatrices y líneas finas; la firmeza y elasticidad; y la luminosidad e hidratación. “En la consulta realizamos una evaluación clínica, observamos el grosor, la textura, la elasticidad, la pigmentación y el grado de flacidez”, detalló.

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Flom remarcó que una persona puede presentar líneas de expresión y conservar una buena calidad cutánea. “El objetivo no es borrar todas las arrugas, sino conseguir una piel saludable, luminosa y vital”, señaló. También subrayó que las características de la piel y las estructuras que sostienen el rostro requieren análisis diferenciados.

Los tratamientos que pueden mejorar luminosidad, textura, firmeza e hidratación

La aplicación de inyectables faciales antes de una celebración exige una anticipación de dos o tres semanas para permitir la resolución de hematomas o inflamación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de un procedimiento, coincidieron los médicos, no debería responder a una tendencia viral. “El mejor tratamiento no es necesariamente el que está de moda en las redes sociales, sino el que responde a las necesidades particulares de cada paciente”, afirmó Flom.

Entre las alternativas citadas por los tres especialistas se encuentran:

Limpieza profunda de cutis: Sánchez Saizar la describió como “un gran primer paso” para renovar la piel, con exfoliación, hidratación y nutrición posteriores. Exfoliación, oxigenación y nutrición: para Sánchez Saizar, tratamientos como OxyGeneo que combinan exfoliación suave, oxigenación e incorporación de activos revitalizantes son una alternativa para luminosidad e hidratación. Bioregeneradores a base de ácido hialurónico ultrapuro: Sánchez Saizar y Flom los mencionaron para trabajar hidratación, luminosidad, elasticidad y firmeza sin modificar los volúmenes faciales. Radiofrecuencia con microagujas: Sánchez Saizar lo nombró para estimular la producción de colágeno y mejorar firmeza y textura. Radiofrecuencia y ultrasonido microfocalizado: Romero los contempló para pacientes con flacidez leve o moderada. Mascarilla de carbón activado: Sánchez Saizar explicó que opciones como Black Peel combina una mascarilla de carbón activado con tecnología láser para trabajar poros, textura, luminosidad e imperfecciones. Mesoterapia facial: se utiliza con vitaminas, minerales y otros principios activos para revitalizar la piel y mejorar su tono, según Sánchez Saizar. Láser Tulium con activos liposomados: alternativa citada por Sánchez Saizar para favorecer la absorción de activos, como la vitamina C, y trabajar luminosidad y textura. Láser fraccionado poco agresivo: Flom lo propuso como complemento de los bioregeneradores para poros, manchas, textura irregular, líneas finas y estimulación del colágeno. Peelings superficiales o muy superficiales: Romero los consideró posibles en pacientes seleccionados, sobre todo si ya conocen su tolerancia. Tratamientos tópicos y retinoides: Romero los incluyó entre las herramientas para poros, textura y determinados signos del fotoenvejecimiento, con indicación médica. Luz LED: Romero la mencionó como complemento, aunque aclaró que “la prueba sobre sus beneficios cosméticos es variable”. Hidratación intensiva y tratamientos faciales suaves: opciones de baja recuperación para cuidar la barrera cutánea antes de una fecha especial. Toxina botulínica: Sánchez Saizar la señaló para suavizar líneas de expresión y lograr una mirada más descansada cuando está indicada. Flom también la utiliza en cuello, combinada con bioregeneradores, para actuar sobre las bandas del músculo platisma.

Qué alternativas pueden evaluarse antes de una celebración sin exponerse a recuperaciones prolongadas

Los dermatólogos evalúan la calidad de la piel a través de la firmeza, la luminosidad, la textura, la hidratación y la uniformidad del tono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una celebración está cerca, los procedimientos más intensos no son necesariamente la primera opción. Sánchez Saizar señaló que OxyGeneo puede dar “ese efecto flash que se busca antes de un evento”, mientras que Black Peel puede contribuir a una apariencia más uniforme, fresca y luminosa sin tiempo de recuperación, según su experiencia clínica.

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También mencionó la limpieza profunda, la mesoterapia facial, Profhilo y el láser Tulium con activos liposomados entre las alternativas a evaluar. Sobre los inyectables, advirtió que conviene realizarlos “con al menos dos o tres semanas de anticipación, para dar tiempo a que se resuelva cualquier inflamación o hematoma y ver el resultado final”.

Flom recomendó planificar los tratamientos con tiempo. “Podemos realizar una primera sesión tres semanas antes de la celebración y completar el protocolo con una segunda sesión, según la evaluación médica”, explicó en referencia a los bioregeneradores. Asimismo, consideró sesiones de láser fraccionado poco agresivo cuando estén indicadas.

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Romero planteó una mirada prudente: “Dos o tres semanas antes de un evento no es el momento de experimentar con procedimientos nuevos o agresivos”. Para él, una rutina de hidratación intensiva, tratamientos suaves, peelings muy superficiales en personas seleccionadas y luz LED pueden ser opciones, según el estado de la piel y sus antecedentes.

Los peelings profundos y láseres ablativos exigen más recaudos durante el verano

La elección de un procedimiento cutáneo debe responder a las necesidades individuales del paciente y no a las tendencias virales de las redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los procedimientos ablativos, los peelings medios o profundos y ciertos láseres pueden generar inflamación, eritema, descamación o una alteración temporal de la barrera cutánea. Con mayor exposición solar, aumenta el riesgo de manchas posteriores, especialmente en personas con fototipos altos o antecedentes de hiperpigmentación.

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Sánchez Saizar recomendó reservar “los tratamientos más agresivos” para otoño e invierno. Flom también sostuvo que los peelings intensivos y algunos láseres que producen mayor inflamación o descamación conviene dejarlos para períodos de menor exposición solar.

Romero aclaró que no existe una prohibición absoluta durante el verano, pero sí una necesidad de selección rigurosa, planificación y fotoprotección. “La recomendación es no indicar un tratamiento por calendario o por tendencia, sino valorar el riesgo individual y el tiempo disponible para la recuperación”, resumió.

Los hábitos en casa que favorecen una piel más saludable y luminosa

La rutina de cuidado domiciliario abarca rostro, cuello y escote con fotoprotección diaria de amplio espectro, limpieza suave y antioxidantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados de cualquier tratamiento en consultorio dependen también del cuidado domiciliario. Sánchez Saizar destacó la limpieza y la hidratación como bases para una piel luminosa, y aconsejó sumar protector solar todos los días, un antioxidante como la vitamina C, descanso y consumo de agua.

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Romero propuso cuatro pilares: limpieza suave, hidratación con ingredientes como ácido hialurónico, ceramidas o glicerina según cada piel, antioxidantes y activos renovadores con indicación médica, y fotoprotección. Recomendó un protector de amplio espectro con FPS 30 como mínimo e idealmente FPS 50 en zonas expuestas, con reaplicación cada dos horas al aire libre y luego de nadar o transpirar.

Flom agregó que la rutina también debe contemplar cuello y escote, áreas que suelen quedar relegadas. “Lo importante es elegir un fotoprotector que se adapte a las características de nuestra piel y que nos resulte agradable utilizar diariamente”, concluyó.