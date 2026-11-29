Eva Longoria prioriza el entrenamiento con pesas y reserva una o dos sesiones semanales para el minitrampolín

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En su actividad física semanal, la actriz y productora estadounidense Eva Longoria alterna el trabajo con pesas con ejercicios en minitrampolín: reserva una o dos sesiones por semana para los rebotes, que incorpora como su opción de ejercicio cardiovascular.

Esa elección forma parte de su propio entrenamiento y no equivale a una pauta de salud aplicable por igual a todas las personas. Los rebotes en una cama elástica pequeña pueden ser una alternativa a correr, pedalear u otras actividades que elevan el ritmo cardíaco.

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La práctica sobre la cama elástica incluye rebotes, desplazamientos laterales, elevación de rodillas y movimientos similares a sentadillas (Instagram/@evalongoria)

De acuerdo con un artículo de Women’s Health UK, las sesiones contemplan movimientos como rebotes, pasos laterales, elevación de rodillas y ejercicios controlados parecidos a una sentadilla.

Los rebotes acompañan el entrenamiento con pesas de Eva Longoria

La información sobre Longoria permite conocer cómo distribuye su actividad física, pero no presenta al minitrampolín como una rutina completa ni como un método superior a otros. Según la publicación, los rebotes son una parte de un esquema que también incluye ejercicios de fuerza con pesas de mayor carga.

Los movimientos sobre la cama elástica pueden cambiar de una sesión a otra. El artículo menciona rebotes simples, desplazamientos laterales, rodillas altas y ejercicios similares a una sentadilla. Esa variedad describe distintas posibilidades de movimiento, no una secuencia fija que deba repetirse de la misma manera.

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El rebote continuo en el minitrampolín eleva la frecuencia cardíaca y activa el trabajo cardiovascular (TikTok/@Eva Longoria)

El minitrampolín puede elevar el ritmo cardíaco durante el ejercicio

La entrenadora personal y especialista en ejercicio durante el embarazo y después del parto Sarah Richardson explicó, en declaraciones recogidas por el medio británico, que el rebote continuo puede elevar la frecuencia cardíaca. Por ese motivo, esta actividad puede integrarse en un plan destinado a trabajar el corazón y los pulmones.

En los ejercicios aeróbicos, el movimiento sostenido suele aumentar la frecuencia cardíaca mientras dura el esfuerzo. Esa respuesta permite ubicar el minitrampolín entre las actividades que ponen en movimiento el sistema cardiovascular, sin afirmar que sus efectos sean iguales para todas las personas.

El uso del minitrampolín aporta al gasto diario de energía, pero no constituye un método aislado para la pérdida de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Richardson señaló que esta práctica puede ser más cómoda que correr para quienes encuentran incómodas algunas formas tradicionales de entrenamiento. La especialista se refirió a una sensación de menor impacto, no a una equivalencia médica entre ambas opciones.

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Según Women’s Health UK, los rebotes en el minitrampolín aumentan el gasto de energía mientras dura el ejercicio. Ese aporte, por sí solo, no basta para afirmar que la práctica ayude a bajar de peso.

Según Richardson, cuando el objetivo es perder grasa también intervienen la actividad física habitual, los ejercicios de fuerza, la alimentación, el descanso y la constancia. La entrenadora indicó que la pérdida de peso requiere un déficit calórico, que ocurre cuando el organismo utiliza más energía de la que incorpora mediante los alimentos.

La reducción de grasa corporal requiere un déficit calórico que se complementa con fuerza, alimentación y descanso (TikTok/@Eva Longoria)

La sugerencia inicial es comenzar con sesiones cortas

Para las personas que se inician en esta actividad, Richardson propuso sesiones de entre 10 y 15 minutos dos o tres veces por semana. Según la especialista, el tiempo puede aumentar hasta 20 o 30 minutos cuando mejoren la condición física y la seguridad al moverse.

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La propuesta es una orientación de entrenamiento formulada por Richardson y no una indicación médica. El artículo no establece un tiempo obligatorio ni asocia esas sesiones con un resultado físico concreto.