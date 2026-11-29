El nutricionista Pablo Ojeda propone incorporar setas en recetas cotidianas de otoño con huevos, calabaza, pollo o patata (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En una sartén, dentro de una crema o junto a una fuente de proteínas, las setas pueden cambiar el resultado de una comida cotidiana. Su textura y su sabor permiten incorporarlas a platos conocidos sin sumar una preparación aparte ni una lista extensa de ingredientes.

El nutricionista Pablo Ojeda propone darles ese lugar en recetas asociadas al otoño. Según recoge Women’s Health, el especialista las presenta como un ingrediente que aporta sabor y volumen en platos con huevos, calabaza, pollo o patata.

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La clave de la propuesta consiste en diferenciar el alimento del umami. Este último es un sabor que Ojeda describe como intenso y que asocia con las setas por la profundidad que pueden aportar a cremas, salteados, tortillas, arroces y guisos.

Según Ojeda, las setas aportan sabor umami a estas preparaciones y contienen entre 20 y 35 calorías por cada 100 gramos, según la variedad. También aportan vitaminas del grupo B, potasio, cobre y fibra.

Las setas aportan entre 20 y 35 calorías por cada 100 gramos, junto con fibra, potasio, cobre y vitaminas del grupo B (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nutricionista propone combinarlas con verduras, proteínas y alimentos que aporten hidratos de carbono cuando la preparación lo requiera, en lugar de considerarlas un plato completo por sí mismas.

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Antes de incorporarlas a las recetas, el especialista indica saltearlas con aceite de oliva virgen extra hasta que estén cocidas y hayan perdido parte de su agua. Ese paso es el punto de partida de sus tres propuestas, que combinan las setas con huevos, pollo, calabaza, puerro, patata y caldo.

Setas con huevos

Para la primera receta, Ojeda propone saltear las setas en aceite de oliva virgen extra hasta que estén cocidas y hayan perdido parte del agua. Luego se incorporan los huevos para terminar el plato.

La primera propuesta combina setas y huevos en una preparación que demora menos de diez minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó el nutricionista, esta propuesta puede estar lista en menos de diez minutos y aporta proteínas a partir de los huevos. Ojeda la ubica entre las alternativas que se resuelven con ingredientes habituales, ya que el procedimiento consiste en cocinar primero las setas y añadir los huevos al final.

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Pollo, calabaza y setas

Ojeda propone cortar la calabaza en cubos pequeños y hornearla durante 18 minutos. Mientras tanto, se dora el pollo troceado con pimienta y romero. Una vez dorado, se incorporan las setas.

La segunda alternativa integra calabaza horneada durante 18 minutos con pollo troceado, pimienta, romero y setas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las setas se añaden después al pollo ya dorado. El orden de la preparación reúne una verdura, una fuente de proteínas y el ingrediente que el nutricionista vincula con el sabor umami.

Crema con puerro y papa

Ojeda indica cortar el puerro en rodajas y saltearlo en aceite de oliva virgen extra. Luego se agregan las setas troceadas y la papa, y se vierte el caldo. Una vez cocida y triturada la mezcla, se añade el queso fresco al servir.

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La crema vegetal requiere hervir puerro, patata, setas troceadas y caldo entre 15 y 20 minutos antes de triturar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla debe hervir entre 15 y 20 minutos y después se tritura hasta obtener una textura cremosa. El queso fresco se incorpora al momento de servir. La preparación usa los mismos ingredientes señalados por Ojeda, pero con una técnica distinta a las recetas anteriores.