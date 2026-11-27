El cortisol elevado funciona como un biomarcador que anticipa el desarrollo de diabetes, obesidad y depresión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El estrés crónico deja marcas físicas concretas y medibles en el organismo: desencadena una cascada de alteraciones en el sistema cardiovascular, inmunológico, digestivo y musculoesquelético que, si se sostienen en el tiempo, pueden derivar en enfermedades graves.

Así lo documentan décadas de investigación científica acumulada por instituciones como la Asociación Americana de Psicología (APA) y múltiples estudios publicados en revistas especializadas.

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La actividad del sistema nervioso simpático ante el estrés continuo eleva la presión arterial y favorece la aterosclerosis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cortisol elevado no es un indicador menor: compromete la inmunidad y el metabolismo

Cuando el cuerpo percibe una amenaza, el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HPA, por sus siglas en inglés) activa la liberación de cortisol, la hormona del estrés por excelencia. En situaciones puntuales, esa respuesta es adaptativa. El problema aparece cuando el estrés se vuelve crónico: los niveles de cortisol permanecen elevados de forma sostenida y el sistema comienza a fallar.

Una revisión sistemática publicada en el International Journal of Environmental Research and Public Health identificó al cortisol como el biomarcador más consistente del estrés crónico, junto con la adrenocorticotropina (ACTH), el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) y marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva (CRP) y las interleucinas 6 y 8.

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El estudio, que analizó 37 investigaciones seleccionadas de un total de 671, concluyó que estos biomarcadores tienen capacidad pronóstica para enfermedades asociadas al estrés prolongado, incluyendo diabetes, obesidad y depresión.

La medición de cortisol y catecolaminas en muestras biológicas facilita el diagnóstico del estrés crónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El corazón paga el precio de la tensión sostenida

El sistema cardiovascular es uno de los más afectados por la exposición prolongada al estrés. La APA señala que el estrés crónico contribuye a la hipertensión arterial, aumenta el riesgo de infarto y puede acelerar el desarrollo de aterosclerosis —acumulación de lípidos en las arterias— por medio de procesos inflamatorios en el sistema circulatorio.

Un artículo publicado en el European Heart Journal halló que una mayor actividad de la amígdala —zona cerebral que procesa el miedo y el peligro— por efecto del estrés se asocia con mayor grosor de la arteria carótida, presión arterial elevada y respuestas inflamatorias que aceleran la aterosclerosis.

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Por su parte, una revisión de vías biológicas del estrés crónico publicada en Neuropathology Research and Practice señala que el estrés sostenido activa el sistema nervioso simpático de forma crónica, lo que genera vasoconstricción periférica, aumento de la frecuencia cardíaca y, con el tiempo, arritmias e insuficiencia coronaria.

La contracción muscular sostenida causa cefaleas tensionales y rigidez en el cuello y la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los músculos en alerta permanente generan dolor y contracturas

Ante cualquier amenaza, los músculos se contraen de forma refleja para proteger el cuerpo de posibles lesiones. Bajo estrés crónico, esa contracción nunca se libera del todo. Los músculos permanecen en un estado de tensión sostenida que, con el tiempo, genera cefaleas tensionales y migrañas —vinculadas a la rigidez en hombros, cuello y cabeza— y dolor musculoesquelético en la zona lumbar y las extremidades superiores.

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El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) advierte que, si el cuerpo no recupera actividad física regular, la tensión crónica puede derivar incluso en atrofia muscular por desuso, lo que perpetúa y agrava el cuadro.

La atrofia del timo disminuye la producción de linfocitos T y debilita la defensa ante infecciones virales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema digestivo refleja con precisión el estado nervioso del individuo

El tracto gastrointestinal cuenta con cientos de millones de neuronas que funcionan de forma casi autónoma y mantienen comunicación constante con el cerebro. Esa conexión explica las manifestaciones físicas más conocidas del estrés: náuseas, pesadez, dolor abdominal o la sensación de “mariposas en el estómago”.

Bajo estrés prolongado, el eje cerebro-intestino se altera de forma significativa. La APA detalla que el estrés puede modificar la velocidad del tránsito intestinal —produciendo tanto diarrea como constipación—, provocar espasmos musculares en el intestino, debilitar la barrera intestinal y alterar la composición de la microbiota, lo que a su vez afecta el estado de ánimo y la capacidad cognitiva.

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Las personas con síndrome de intestino irritable (SII) o enfermedad inflamatoria intestinal (EII) son especialmente vulnerables, ya que el estrés agrava sus síntomas a través de mecanismos como el aumento de la sensibilidad nerviosa y la alteración de la motilidad gastrointestinal.

Las alteraciones del sueño y la irritabilidad constituyen manifestaciones conductuales del estrés persistente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflamación silenciosa: el vínculo entre el estrés y enfermedades graves

Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación reciente es el papel de la inflamación de bajo grado como mecanismo intermediario entre el estrés crónico y el desarrollo de enfermedades como el cáncer, la depresión mayor y los trastornos autoinmunes.

Un estudio publicado en Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of Pharmacology señaló que el estrés crónico induce alteraciones en las funciones cardiovascular, neuroendocrina, autonómica e inmunológica, y que la inflamación opera como el puente fisiológico que conecta esa exposición prolongada con el daño orgánico.

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Según los investigadores, el cortisol sostenido suprime la proliferación de macrófagos y linfocitos T, reduce la producción de mediadores antiinflamatorios como la interleucina-10 y, paradójicamente, promueve la liberación de factores proinflamatorios como la IL-6, el TNF-α y la CRP.

El sistema inmune bajo estrés prolongado pierde eficacia ante infecciones

Una revisión publicada en PMC sintetizó la evidencia acumulada sobre el impacto del estrés en el sistema inmune y concluyó que el estrés crónico desregula la inmunidad al reducir la eficacia de las células defensivas, afectar su capacidad para combatir infecciones y acelerar la progresión de enfermedades. El trabajo distingue con precisión entre estrés agudo —que moviliza células inmunes hacia la defensa activa— y estrés crónico, que genera inmunosupresión global y deterioro funcional, especialmente en la rama adaptativa del sistema inmune.

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Una figura anatómica estilizada detalla la estructura de los órganos internos y el sistema circulatorio en el cuerpo humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, en un metaanálisis de referencia publicado en Psychological Bulletin, ya habían documentado que los estresores más prolongados —aquellos que modifican la identidad o los roles sociales del individuo y escapan a su control— se asocian con la caída más generalizada de la función inmune: prácticamente todos los indicadores medidos muestran deterioro.

El mecanismo involucrado incluye la atrofia del timo —glándula esencial para la producción de linfocitos T— y el aumento de los niveles de corticosteroides, que desequilibran la respuesta inmune y elevan la vulnerabilidad ante infecciones virales.

Las señales conductuales completan el cuadro clínico del estrés crónico

Además de los síntomas físicos, el estrés crónico se manifiesta en cambios de conducta que el individuo no siempre asocia con su estado de salud. Una revisión narrativa publicada en el Journal of Pacific Rim Psychology enumeró entre las manifestaciones más frecuentes las alteraciones del sueño, los cambios en el apetito, el deterioro del rendimiento cognitivo, la dificultad para concentrarse y la irritabilidad persistente.

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El trabajo también identificó síntomas físicos conductuales como el temblor, el habla acelerada, el consumo aumentado de alcohol o tabaco y hábitos nerviosos como morderse las uñas o crujirse los nudillos.

El cortisol y las catecolaminas, medibles en sangre, orina y saliva, son hoy los indicadores bioquímicos más validados para el diagnóstico del estrés crónico, y su medición complementa la evaluación clínica de los síntomas físicos que el organismo va acumulando silenciosamente.