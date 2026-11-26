La leche de coco no contiene lactosa, aunque carece de cantidades significativas de calcio y proteínas si no está fortificada (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las bebidas vegetales ganaron espacio en desayunos, cafés y preparaciones cotidianas como alternativas sin lácteos. Sin embargo, bajo esa denominación conviven productos muy distintos: cambian la materia prima, la proporción de agua, el agregado de nutrientes y el perfil de grasas, proteínas y azúcares. Por eso, la elección no depende solo del origen vegetal, sino también de la función que se espera de cada producto.

Dentro de ese grupo, la leche de coco ocupa un lugar particular. De acuerdo con la Cleveland Clinic, una taza para cocinar puede contener 552 calorías y 57,2 gramos de grasa, mientras que una porción de 240 mililitros de bebida de coco aporta cerca de 50,4 calorías y 3 gramos de grasa.

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El interés por este ingrediente se relaciona con su condición de producto sin lactosa y con la presencia de grasas de cadena media. Pero las posibles ventajas conviven con límites claros: no equivale nutricionalmente a la leche de vaca y tampoco todas las bebidas vegetales cubren las mismas necesidades. La clave está en distinguir formatos, revisar el etiquetado y considerar el resto de la alimentación.

La leche de coco aporta grasas de cadena media, pero sus efectos aún requieren más estudios

La leche de coco no contiene lactosa, una característica relevante para quienes tienen intolerancia a este azúcar presente en la leche de origen animal, alergia a la leche o siguen una alimentación vegana. La dietista registrada Julia Zumpano, de Cleveland Clinic, indicó que este producto puede funcionar como una alternativa vegetal, aunque advirtió que no aporta cantidades significativas de calcio ni proteínas, salvo que haya sido fortificada.

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Los triglicéridos de cadena media del coco resultan insuficientes para generar cambios relevantes en el peso corporal o el metabolismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su contenido graso está compuesto en buena medida por grasas saturadas, entre ellas los triglicéridos de cadena media, conocidos como TCM. La dietista explicó que estas grasas llegan al hígado desde el tracto digestivo y tienen menor tendencia a almacenarse como grasa corporal que otros tipos de ácidos grasos. Sin embargo, también remarcó que la cantidad de TCM presente en la leche de coco parece insuficiente para producir cambios relevantes en el peso corporal o el metabolismo.

Un estudio de 2024, citado por Cleveland Clinic, halló una asociación entre el consumo de leche de coco y valores más bajos de colesterol LDL, denominado colesterol malo, junto con niveles más altos de colesterol HDL, conocido como el bueno, en adultos sanos. Sin embargo, Julia Zumpano señaló que hacen falta ensayos de mayor tamaño para establecer si existe un efecto significativo sobre la salud del corazón.

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Una revisión publicada en Food Science and Human Wellness describe a la leche de coco como una emulsión de agua, grasa y una menor proporción de proteínas. El trabajo destacó que su perfil puede variar según el proceso de elaboración y señaló que contiene minerales como magnesio, hierro, cobre y manganeso. A la vez, advirtió que los productos sin fortificación tienden a aportar poco calcio y que su contenido proteico puede ser inferior al de la leche de vaca y de algunas alternativas vegetales.

La leche de coco no reemplaza nutricionalmente a la leche de vaca debido a su bajo aporte natural de calcio y proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la cocina, la versión enlatada aporta cuerpo y sabor a preparaciones calientes, pero esa utilidad culinaria no la convierte en una bebida de consumo cotidiano. La British Heart Foundation indicó que este formato contiene alrededor de 17 gramos de grasa por cada 100 gramos, en su mayoría saturada, una proporción cercana a la de la crema de leche. Incluso las variedades reducidas en grasa siguen siendo productos de contenido graso elevado.

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Las bebidas vegetales no son intercambiables y la fortificación resulta decisiva

La expansión de las bebidas vegetales no eliminó las diferencias nutricionales entre sus variedades. Las opciones de coco, almendra, arroz, avena, soja o arveja pueden ser adecuadas en determinados usos, pero no ofrecen las mismas cantidades de proteínas, calcio, vitamina B12, vitamina D o yodo.

La bebida de coco sin azúcar puede tener pocas calorías y menos de un gramo de azúcar por cada 100 mililitros, de acuerdo con la British Heart Foundation. Sin embargo, ese perfil no basta para considerarla un reemplazo nutricional directo de la leche de vaca. La organización subrayó que el calcio y la vitamina B12 presentes en muchas versiones comerciales son añadidos por los fabricantes y no componentes naturales de la bebida.

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Las bebidas vegetales no se asimilan a la leche de vaca porque presentan composiciones nutricionales variables y carecen naturalmente de nutrientes clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe del Comité Asesor Científico sobre Nutrición y del Comité sobre Toxicidad del Reino Unido concluyó que la composición de las bebidas vegetales puede variar de manera considerable y que su fortificación no es uniforme. El documento recomendó, para las alternativas vegetales, elegir variedades sin azúcares agregados y fortificadas con calcio, vitamina A, riboflavina, vitamina B12, vitamina D e yodo en cantidades comparables a las de la leche semidescremada. También indicó que las necesidades cambian según la edad, el patrón alimentario y el estado de salud.

Además de los nutrientes, la lista de ingredientes merece atención. La British Heart Foundation señaló que muchas bebidas vegetales incluyen estabilizantes, emulsionantes, aceites, sal, azúcares o edulcorantes. Su presencia no determina por sí sola que un producto sea inadecuado, pero sí refuerza la importancia de comparar etiquetas entre marcas y variedades.

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