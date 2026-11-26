La entrega de los premios Martín Fierro de la Salud 2026 se realizará el martes 1 de diciembre. El certamen reúne 21 categorías integradas por representantes de hospitales, universidades, empresas, organismos públicos, asociaciones civiles, medios de comunicación y profesionales del sector.
Tras el cierre de postulaciones el 10 de noviembre, un jurado evaluó el propósito, la calidad, la innovación y el impacto de los proyectos para definir a los prenominados. Posteriormente, la votación del público —habilitada desde el 20 de noviembre— determinó la nómina definitiva de finalistas.
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La distinción busca visibilizar iniciativas dedicadas a la prevención, la educación, la investigación científica, la atención médica, la rehabilitación y la divulgación sobre bienestar.
Acceso equitativo a la salud
Esta categoría reúne programas e instituciones que buscan ampliar la llegada de servicios sanitarios a distintas comunidades.
- Municipio de Escobar
- Cardiología, Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, de Misiones
- División Enfermería, Secretaría Técnica, Ministerio de Salud de la Provincia de San Juan
- Fundación Favaloro
- Ministerio de Salud de Neuquén
Educación para la salud
Las nominaciones distinguen campañas y entidades orientadas a la prevención, la formación y la información para pacientes y ciudadanos.
- Uroclínica Mendoza / Fundación Uroclínica
- BAPRO
- Fundación ALCO Dr. Cormillot
- Fundación Cáncer (FUCA)
- Centro Rossi, campaña de cáncer de mama
- Chequea tu Colon, Dr. Lisandro Pereyra
Excelencia académica en salud
La terna incluye propuestas de formación universitaria y de posgrado para profesionales del sector.
- Diplomado en Longevidad y Medicina Regenerativa, Dr. Felice y Dra. Leinadó
- Instituto Universitario CEMIC (IUC)
- Posgrado en Medicina Funcional Integrativa, Universidad Nacional de Córdoba / Dra. Julieta Moras
- Instituto Alexander Fleming
- Universidad Favaloro
- Universidad Católica Argentina (UCA)
Innovación
Cuatro iniciativas competirán en la categoría destinada a proyectos que incorporan soluciones y herramientas para el sistema de salud.
- MotivIA
- Hominis
- RCTA
- Traditum
Excelencia en atención y gestión sanitaria
La categoría reconoce instituciones y organismos con iniciativas vinculadas a la prestación, administración y organización de servicios de salud.
- OSDEPYM
- Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
- Rebiogral, Rehabilitar es acompañar
- Municipio de Pilar
- Municipio de Rosario
- Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba
Comunicación y medios
La terna reúne programas, contenidos y espacios periodísticos que abordan temas de salud y bienestar en medios audiovisuales y digitales.
- Rocío Marengo, Murad, Exijo Clemencia
- Dr. Tartaglione, Médicos de Familia, Canal 9
- Daniela Lopilato, Pura Vida, Stream TVP
- Guillermo Lobo, TN, Canal 13
- No es tan difícil, Cocina y Bienestar, Canal 12 de Córdoba
- Infobae Salud
Manos que cuidan
En esta categoría figuran organizaciones y empresas con acciones destinadas al acompañamiento, la asistencia y el cuidado de pacientes.
- Servicio de Voluntarias del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez
- Fundación Vivir
- La Serenísima
- Fundación Zaldívar + Fundación Macro
- Banco Galicia + Fundación Trauma
- Pan American Energy + FUNDASAMIN
Empresas con sentido
La lista reconoce a compañías e instituciones privadas con programas relacionados con el bienestar y la salud.
- Kikis Ludoteca, Mi Propio Espacio
- Danone
- Sanatorio Güemes
- Grupo L
- L’Oréal
- Helios Salud
Capitales que transforman
La categoría está integrada por empresas y entidades que participan en el financiamiento o impulso de proyectos sanitarios.
- Gador
- Adium
- Casasco
- AmCham Health
- Roemmers
- BASA
Cobertura de valor
Los nominados ofrecen servicios de cobertura médica, atención y asistencia a pacientes.
- Nefra Medical Care
- Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS)
- Medifé
- OSDE
- Vittal Emergencia
Trayectoria profesional en salud
La terna distingue el recorrido de organizaciones e instituciones vinculadas con el sistema sanitario.
- Galeno Argentina
- Hospital Universitario Fundación Favaloro
- Login
- Scienza
- Hospital Materno Infantil de San Isidro
Movimiento, gestión deportiva y rehabilitación
Las candidaturas incluyen propuestas que relacionan actividad física, deporte, recuperación y atención especializada.
- Movesmarter Health & Instituto Alexander Fleming
- Boca Juniors
- Fundación Newell’s Old Boys
- Ministerio de Salud de Santiago del Estero
- INECO
Pacientes protagonistas
La categoría reconoce a asociaciones, referentes y proyectos centrados en la experiencia de personas que atraviesan enfermedades o tratamientos.
- Trombofilia y Trombosis Argentina, Asociación Civil
- Movimiento Bailar la Vida, para dar visibilidad a la enfermedad de Parkinson
- Celeste Ianelli
- DISFAM Argentina
- Fundación de la Familia Policial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Creadores de bienestar
Los nominados desarrollan contenidos, acciones o espacios enfocados en hábitos saludables y bienestar.
- Dr. Daniel López Rosetti
- Nara Ferragut
- Hogar Pimpinela para la Niñez
- Dr. Facundo Pereyra
- Vir Busnelli
- Gabriel Rolón
Divulgación en medicina estética y bienestar
La terna está dedicada a profesionales y plataformas que difunden información sobre estética, tratamientos y cuidados personales.
- Más que Estética, Ciencia y Criterio Médico, SAENI / Dra. Miranda
- Doctoras TV
- Dra. María José Pelli
- Dra. Beatriz Elena Lezcano, Cirugía Estética
- Dra. Nancy Fuentecilla, Odontología Estética
- Dadatina, @soydadatina
Sección de salud y bienestar en medios digitales
Seis espacios periodísticos y profesionales competirán por este reconocimiento dentro de los Martín Fierro de la Salud.
- Daniela Blanco – Infobae
- Dolores Pasman – La Nación
- Florencia Cunzolo – Clarín
- Página 12
- La Capital+ Rosario
- El Destape
Comunicadores en salud
La categoría reúne a periodistas y especialistas que comunican asuntos sanitarios en medios y plataformas.
- Valeria Román
- Guillermo Lobo
- Natalia Paratore
- Florencia O’Keeffe
- Florencia Ballarino
- Alejandro Horvat
Salud mental y adicciones
Los nominados presentan proyectos de prevención, asistencia, concientización y acompañamiento en salud mental y consumos problemáticos.
- Municipio de Malvinas Argentinas
- Cero Miligramos, Luzu TV junto a la Cruz Roja Argentina
- Lic. Laura Riera, Fundación Nocka Munayki, de Santiago del Estero
- Alcohólicos Anónimos Argentina
Investigación científica en salud
La terna incluye investigadores, instituciones y empresas con desarrollos vinculados a la producción de conocimiento científico.
- Gabriel Rabinovich por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
- Roche y Fundación Garrahan
- Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME)
- Elea
- FLENI, LATAM-FINGERS
Influencia
La categoría reconoce a figuras con presencia pública que difunden hábitos, información y contenidos asociados al bienestar.
- Dra. Carla Orsini
- Vanesa Bella
- Delfina Ferro
- Romina Pereiro
- Naty Franzoni
- Juli Puente
Médicos divulgadores
La última terna está integrada por profesionales que llevan información médica a medios de comunicación y audiencias amplias.
- Dr. Daniel López Rosetti
- Dr. Ramiro Heredia
- Dr. Alberto Cormillot
- Dr. Jorge Tartaglione
- Dr. Nelson Castro
- Dra. Maritchu Seitum
La premiación de los Martín Fierro de la Salud reunirá a los nominados y a representantes de los sectores sanitario, científico, institucional y de la comunicación. La organización anunció que la previa y la cobertura de la alfombra azul se transmitirán a través de Somos Murad en YouTube.
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