Los premios Martín Fierro de la Salud 2026 se entregarán el 1 de diciembre con nominaciones en 21 categorías.

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La entrega de los premios Martín Fierro de la Salud 2026 se realizará el martes 1 de diciembre. El certamen reúne 21 categorías integradas por representantes de hospitales, universidades, empresas, organismos públicos, asociaciones civiles, medios de comunicación y profesionales del sector.

Tras el cierre de postulaciones el 10 de noviembre, un jurado evaluó el propósito, la calidad, la innovación y el impacto de los proyectos para definir a los prenominados. Posteriormente, la votación del público —habilitada desde el 20 de noviembre— determinó la nómina definitiva de finalistas.

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La distinción busca visibilizar iniciativas dedicadas a la prevención, la educación, la investigación científica, la atención médica, la rehabilitación y la divulgación sobre bienestar.

Una postal de la edición 2025 de los Martín Fierro de Salud (Gustavo Gavotti)

Acceso equitativo a la salud

Esta categoría reúne programas e instituciones que buscan ampliar la llegada de servicios sanitarios a distintas comunidades.

Municipio de Escobar

Cardiología, Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, de Misiones

División Enfermería, Secretaría Técnica, Ministerio de Salud de la Provincia de San Juan

Fundación Favaloro

Ministerio de Salud de Neuquén

Educación para la salud

Las nominaciones distinguen campañas y entidades orientadas a la prevención, la formación y la información para pacientes y ciudadanos.

Uroclínica Mendoza / Fundación Uroclínica

BAPRO

Fundación ALCO Dr. Cormillot

Fundación Cáncer (FUCA)

Centro Rossi, campaña de cáncer de mama

Chequea tu Colon, Dr. Lisandro Pereyra

Excelencia académica en salud

La terna incluye propuestas de formación universitaria y de posgrado para profesionales del sector.

Diplomado en Longevidad y Medicina Regenerativa, Dr. Felice y Dra. Leinadó

Instituto Universitario CEMIC (IUC)

Posgrado en Medicina Funcional Integrativa, Universidad Nacional de Córdoba / Dra. Julieta Moras

Instituto Alexander Fleming

Universidad Favaloro

Universidad Católica Argentina (UCA)

Innovación

Cuatro iniciativas competirán en la categoría destinada a proyectos que incorporan soluciones y herramientas para el sistema de salud.

MotivIA

Hominis

RCTA

Traditum

Excelencia en atención y gestión sanitaria

La categoría reconoce instituciones y organismos con iniciativas vinculadas a la prestación, administración y organización de servicios de salud.

OSDEPYM

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires

Rebiogral, Rehabilitar es acompañar

Municipio de Pilar

Municipio de Rosario

Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba

Alberto Cormillot fue distinguido con el Martín Fierro de Oro en la edición del año pasado

Comunicación y medios

La terna reúne programas, contenidos y espacios periodísticos que abordan temas de salud y bienestar en medios audiovisuales y digitales.

Rocío Marengo, Murad, Exijo Clemencia

Dr. Tartaglione, Médicos de Familia, Canal 9

Daniela Lopilato, Pura Vida, Stream TVP

Guillermo Lobo, TN, Canal 13

No es tan difícil, Cocina y Bienestar, Canal 12 de Córdoba

Infobae Salud

Manos que cuidan

En esta categoría figuran organizaciones y empresas con acciones destinadas al acompañamiento, la asistencia y el cuidado de pacientes.

Servicio de Voluntarias del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez

Fundación Vivir

La Serenísima

Fundación Zaldívar + Fundación Macro

Banco Galicia + Fundación Trauma

Pan American Energy + FUNDASAMIN

Empresas con sentido

La lista reconoce a compañías e instituciones privadas con programas relacionados con el bienestar y la salud.

Kikis Ludoteca, Mi Propio Espacio

Danone

Sanatorio Güemes

Grupo L

L’Oréal

Helios Salud

Capitales que transforman

La categoría está integrada por empresas y entidades que participan en el financiamiento o impulso de proyectos sanitarios.

Gador

Adium

Casasco

AmCham Health

Roemmers

BASA

Cobertura de valor

Los nominados ofrecen servicios de cobertura médica, atención y asistencia a pacientes.

Nefra Medical Care

Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS)

Medifé

OSDE

Vittal Emergencia

Trayectoria profesional en salud

La terna distingue el recorrido de organizaciones e instituciones vinculadas con el sistema sanitario.

Galeno Argentina

Hospital Universitario Fundación Favaloro

Login

Scienza

Hospital Materno Infantil de San Isidro

Movimiento, gestión deportiva y rehabilitación

Las candidaturas incluyen propuestas que relacionan actividad física, deporte, recuperación y atención especializada.

Movesmarter Health & Instituto Alexander Fleming

Boca Juniors

Fundación Newell’s Old Boys

Ministerio de Salud de Santiago del Estero

INECO

Pacientes protagonistas

La categoría reconoce a asociaciones, referentes y proyectos centrados en la experiencia de personas que atraviesan enfermedades o tratamientos.

Trombofilia y Trombosis Argentina, Asociación Civil

Movimiento Bailar la Vida, para dar visibilidad a la enfermedad de Parkinson

Celeste Ianelli

DISFAM Argentina

Fundación de la Familia Policial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Creadores de bienestar

Los nominados desarrollan contenidos, acciones o espacios enfocados en hábitos saludables y bienestar.

Dr. Daniel López Rosetti

Nara Ferragut

Hogar Pimpinela para la Niñez

Dr. Facundo Pereyra

Vir Busnelli

Gabriel Rolón

Divulgación en medicina estética y bienestar

La terna está dedicada a profesionales y plataformas que difunden información sobre estética, tratamientos y cuidados personales.

Más que Estética, Ciencia y Criterio Médico, SAENI / Dra. Miranda

Doctoras TV

Dra. María José Pelli

Dra. Beatriz Elena Lezcano, Cirugía Estética

Dra. Nancy Fuentecilla, Odontología Estética

Dadatina, @soydadatina

Sección de salud y bienestar en medios digitales

Seis espacios periodísticos y profesionales competirán por este reconocimiento dentro de los Martín Fierro de la Salud.

Daniela Blanco – Infobae

Dolores Pasman – La Nación

Florencia Cunzolo – Clarín

Página 12

La Capital+ Rosario

El Destape

Comunicadores en salud

La categoría reúne a periodistas y especialistas que comunican asuntos sanitarios en medios y plataformas.

Valeria Román

Guillermo Lobo

Natalia Paratore

Florencia O’Keeffe

Florencia Ballarino

Alejandro Horvat

Salud mental y adicciones

Los nominados presentan proyectos de prevención, asistencia, concientización y acompañamiento en salud mental y consumos problemáticos.

Municipio de Malvinas Argentinas

Cero Miligramos, Luzu TV junto a la Cruz Roja Argentina

Lic. Laura Riera, Fundación Nocka Munayki, de Santiago del Estero

Alcohólicos Anónimos Argentina

Investigación científica en salud

La terna incluye investigadores, instituciones y empresas con desarrollos vinculados a la producción de conocimiento científico.

Gabriel Rabinovich por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Roche y Fundación Garrahan

Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME)

Elea

FLENI, LATAM-FINGERS

Influencia

La categoría reconoce a figuras con presencia pública que difunden hábitos, información y contenidos asociados al bienestar.

Dra. Carla Orsini

Vanesa Bella

Delfina Ferro

Romina Pereiro

Naty Franzoni

Juli Puente

Médicos divulgadores

La última terna está integrada por profesionales que llevan información médica a medios de comunicación y audiencias amplias.

Dr. Daniel López Rosetti

Dr. Ramiro Heredia

Dr. Alberto Cormillot

Dr. Jorge Tartaglione

Dr. Nelson Castro

Dra. Maritchu Seitum

La premiación de los Martín Fierro de la Salud reunirá a los nominados y a representantes de los sectores sanitario, científico, institucional y de la comunicación. La organización anunció que la previa y la cobertura de la alfombra azul se transmitirán a través de Somos Murad en YouTube.

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