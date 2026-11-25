La cirugía cerebral con el paciente despierto permite proteger el lenguaje durante la extirpación de una lesión (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cirugía cerebral con el paciente despierto permite comprobar, mientras se extirpa una lesión, si las zonas relacionadas con el lenguaje deben preservarse. La persona no permanece consciente durante toda la operación ni se interviene sin anestesia.

Despierta solo en la etapa en que debe realizar pruebas que ayudan a proteger funciones importantes. Esa evaluación es necesaria porque el lenguaje no se organiza de la misma forma en todos los cerebros.

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Cuando una lesión se encuentra cerca de las áreas que intervienen en el habla, las imágenes previas orientan al equipo, pero no muestran por sí solas cómo responde el cerebro de esa persona durante la cirugía.

El doctor Gerardo Conesa, neurocirujano del Centro Médico Teknon, explicó el procedimiento en declaraciones recogidas por Muy Interesante. La técnica permite obtener información sobre las funciones del paciente antes de decidir el alcance de la intervención.

La organización del lenguaje varía en cada individuo y las imágenes previas no muestran por sí solas la respuesta del cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mapa funcional ayuda a identificar las zonas que deben conservarse

La cirugía con el paciente despierto busca responder una pregunta concreta antes de actuar cerca de una lesión: si una zona del cerebro participa en una función que es necesario conservar.

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Para averiguarlo, el equipo realiza un mapa funcional, que identifica las áreas relacionadas con tareas específicas mientras el paciente las lleva a cabo.

En esa etapa, el neurocirujano aplica estímulos eléctricos en distintas zonas del cerebro. Al mismo tiempo, el paciente realiza ejercicios elegidos antes de entrar al quirófano.

Si el estímulo modifica o interrumpe una respuesta, el equipo identifica que esa zona interviene en la función que está evaluando y actúa con cautela.

El neurocirujano aplica estímulos eléctricos en el córtex y en las conexiones nerviosas profundas para elaborar un mapa funcional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pruebas pueden consistir en nombrar objetos, repetir frases, leer, decir verbos o describir una imagen. Se eligen de acuerdo con la capacidad que se necesita evaluar. El objetivo es comprobar cómo responde el cerebro durante la operación.

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La estimulación puede aplicarse en el córtex, la capa externa del cerebro, y en zonas situadas por debajo. Esta segunda evaluación permite valorar conexiones nerviosas que participan en el lenguaje. Así, el equipo controla tanto áreas como conexiones próximas a la lesión.

La intervención se adapta a la organización funcional de cada paciente. Las imágenes previas sirven para planificar la cirugía, pero las respuestas obtenidas durante la operación aportan información individual que no puede extraerse de un mapa anatómico general.

La tractografía muestra los recorridos de las fibras nerviosas y orienta la planificación del acceso a la lesión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La operación alterna fases de sueño y de colaboración activa

El procedimiento suele comenzar con el paciente dormido. En ese momento, se prepara el acceso al área que se va a operar y se aplica anestesia local en la zona de la intervención.

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Cuando llega la fase de elaborar el mapa funcional y evaluar el lenguaje, el equipo despierta al paciente de manera controlada para que realice las tareas previstas.

El neuroanestesista, el profesional encargado de administrar y ajustar la anestesia, coordina el paso entre el sueño y la vigilia. Cuando terminan las pruebas que requieren colaboración, el paciente vuelve a dormir.

En la intervención participan varias especialidades. El neurocirujano extrae la lesión; el neuropsicólogo guía las tareas; el neurofisiólogo o el neurólogo supervisa la actividad cerebral, y el neuroanestesista controla las fases de anestesia.

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El neuroanestesista coordina las fases de sueño y vigilia para despertar a la persona solo durante los ejercicios previstos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación comienza antes de la operación. El área de neuropsicología evalúa capacidades como la atención, la comprensión, la memoria y el lenguaje para seleccionar los ejercicios que podrá realizar el paciente.

Por su parte, la neurorradiología estudia la relación entre la lesión y las estructuras cerebrales mediante imágenes. Una de ellas es la tractografía, una técnica que muestra los recorridos de las fibras nerviosas y ayuda a planificar el acceso a la lesión.

La técnica se reserva para lesiones cercanas a funciones que deben preservarse

La posibilidad de aplicar esta cirugía depende de dónde se encuentre la lesión y de las funciones que podrían verse afectadas.

Conesa indicó que puede valorarse para proteger el lenguaje, la orientación visoespacial, que permite reconocer la posición de los objetos y ubicarse en el entorno, el cálculo o la música. Cada situación requiere elegir previamente las tareas que permitirán evaluar la capacidad de interés.

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La tractografía muestra los recorridos de las fibras nerviosas y orienta la planificación del acceso a la lesión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cirugía con paciente despierto no se utiliza en todos los tumores ni reemplaza otros controles durante la operación. Algunas funciones relacionadas con la percepción y el movimiento pueden evaluarse mientras el paciente está dormido mediante técnicas distintas.

La elección del procedimiento depende de la relación entre la lesión y las capacidades que se busca conservar. Cuando se indica esta técnica, la colaboración del paciente ofrece una referencia directa para decidir el alcance de la intervención.

Si una respuesta se mantiene mientras el equipo trabaja, esa información ayuda a delimitar el área sobre la que puede avanzar. Si una tarea se altera ante la estimulación, señala una zona que requiere protección.

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Antes de la operación se definen el caso, las funciones que se evaluarán y las tareas que realizará el paciente. De esa manera, la fase en la que permanece despierto se limita a la información necesaria para orientar la cirugía.