Las caminatas breves y el ejercicio aeróbico de bajo impacto previenen la inmovilidad total durante las crisis de ciática (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El dolor de ciática puede aliviarse con movimientos “dosificados”, ejercicios adaptados y cambios en las actividades cotidianas, pero forzar estiramientos o continuar con ejercicios que llevan el dolor más abajo por la pierna puede agravar la irritación nerviosa.

Especialistas recomiendan identificar primero el origen del síntoma y buscar atención urgente ante debilidad progresiva o alteraciones en el control de la vejiga o el intestino.

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La ciática no es un diagnóstico en sí mismo, sino el nombre del dolor que se irradia desde la zona baja de la espalda hacia el glúteo, la pierna y, en algunos casos, el pie. Puede sentirse como una descarga eléctrica, ardor o punzada y dificultar tanto el descanso como permanecer sentado o de pie.

El dolor de ciática describe la irradiación nerviosa desde la espalda baja hacia la pierna y no constituye un diagnóstico en sí mismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico especialista en medicina física y rehabilitación de UCLA Health, Allen Chen, explicó a Time que el término describe el recorrido del dolor, aunque no determina su causa. “Puede ser muy, muy disruptivo”, advirtió.

Qué causa el dolor de ciática y cómo identificar sus síntomas

Una hernia de disco puede comprimir e inflamar una raíz nerviosa cuando parte del material interno del disco sale a través de su capa externa. En muchos casos, el dolor mejora sin cirugía y puede ceder cerca de las seis semanas, aunque la recuperación también puede demandar más tiempo.

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La hernia de disco y la estenosis espinal representan dos de los orígenes más frecuentes de la compresión de las raíces nerviosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra causa habitual, sobre todo en adultos mayores, es la estenosis espinal, un estrechamiento del canal por donde pasan los nervios de la columna. Los cambios asociados con la artritis y el paso del tiempo pueden reducir ese espacio. Quienes tienen este problema pueden tolerar estar sentados, pero sentir dolor o pesadez en las piernas al caminar.

Por eso, el cirujano ortopédico de columna Keven Burns, del Spine Institute of Arizona, descartó que exista una rutina universal. “No hay realmente un programa de ejercicios que sea el mejor para todos”, señaló al medio estadounidense.

Ejercicios para aliviar el dolor de ciática: caminar y fortalecer el tronco

Las caminatas breves y el ejercicio aeróbico de bajo impacto previenen la inmovilidad total durante las crisis de ciática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante un episodio de dolor, el objetivo no es completar un entrenamiento exigente, sino evitar la inmovilidad total. Caminar varias veces al día durante períodos breves puede resultar más tolerable que realizar un trayecto largo de una sola vez. La distancia debe ajustarse a los síntomas y no a una meta previa.

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Wellington Hsu, cirujano de columna de Northwestern Medicine, sugirió considerar actividad aeróbica de bajo impacto, como la bicicleta elíptica, si no provoca molestias. Correr y saltar suelen ser más difíciles de soportar durante una crisis.

Los movimientos de extensión suave de la espalda, como elevar el torso mientras se está boca abajo con la cadera apoyada, pueden aliviar a algunas personas con hernia de disco. Burns indicó que solo deben practicarse si esa dirección de movimiento reduce los síntomas y, de ser posible, bajo orientación de un fisioterapeuta.

En cambio, quienes padecen estenosis espinal pueden encontrar alivio al inclinarse hacia adelante: por ejemplo, al llevar las rodillas al pecho mientras están acostados boca arriba o al flexionar el tronco en una silla.

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A medida que el dolor disminuye, los ejercicios de estabilización del tronco, puentes, bird dog y planchas modificadas, pueden ayudar a recuperar fuerza según la tolerancia individual.

Movimientos y estiramientos que pueden empeorar el dolor de ciática

El desplazamiento del dolor hacia la zona lumbar indica una respuesta positiva frente al avance de los síntomas hacia el pie (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sensación de tirantez en la parte posterior del muslo no siempre responde a un músculo acortado. A veces refleja la tensión de un nervio irritado. “Los pacientes estiran más fuerte con la esperanza de aflojar la zona y terminan con más dolor en la pierna”, explicó Burns. Más estiramiento no implica necesariamente una mejoría.

También importa hacia dónde se desplaza el dolor durante el ejercicio. Si pasa de la pantorrilla o el pie hacia el glúteo o la espalda baja, suele ser una señal favorable, un fenómeno que los fisioterapeutas llaman centralización. Si, por el contrario, el dolor baja más por la pierna, conviene detener la actividad y consultar.

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“Un poco de dolor muscular durante el ejercicio es aceptable”, indicó Burns.

Sin embargo, el aumento del dolor que se irradia, el empeoramiento del entumecimiento o la aparición de debilidad no deben ignorarse.

Levantar peso mientras se gira el tronco también puede agravar una hernia de disco; la recomendación es usar las piernas para cargar y evitar torsiones de la espalda.

Las técnicas de deslizamiento neural en fisioterapia facilitan la movilidad del nervio sin someterlo a una tensión excesiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fisioterapia para la ciática: ejercicios y técnicas para movilizar el nervio

Un fisioterapeuta puede evaluar qué posiciones reducen las molestias y cuáles las desencadenan. Entre las técnicas que puede indicar figura el deslizamiento neural, también conocido como movilización o “flossing” del nervio, con ejercicios controlados para favorecer su movimiento sin traccionarlo en exceso.

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Según Burns, los nervios necesitan desplazarse cuando el cuerpo se flexiona, se estira o cambia de postura, pero ese movimiento puede resultar doloroso si existe inflamación. La fisioterapia busca que la persona recupere movilidad mientras el organismo se recupera, con una progresión que no reactive el dolor de forma repetida.

Pasar horas en la misma posición puede aumentar la incomodidad. Alternar períodos sentado con pausas para ponerse de pie o caminar, aplicar frío o calor según la preferencia personal y recurrir a masajes para la tensión muscular pueden brindar alivio. El rodillo de espuma puede ayudar con la rigidez de músculos cercanos, aunque no hay pruebas sólidas de que trate directamente la ciática; debe usarse con presión leve y suspenderse si provoca dolor nervioso.

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Cuándo ir al médico por ciática y qué síntomas requieren atención urgente

Las inyecciones epidurales de corticoides y las intervenciones quirúrgicas ofrecen alternativas para disminuir la presión en el nervio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los antiinflamatorios como ibuprofeno o naproxeno pueden ser una opción en determinados casos, aunque su beneficio para la ciática es limitado y no son adecuados para todas las personas por sus posibles efectos adversos. Si el dolor persiste, un médico puede valorar otras medidas, como una inyección epidural de corticoides.

Esta intervención puede reducir la inflamación durante semanas o meses en algunos pacientes, pero no elimina la compresión sobre el nervio.

Cuando el dolor limita la vida diaria pese a otros tratamientos, la cirugía puede ser una alternativa para retirar la parte de un disco herniado que presiona el nervio o ampliar el espacio dentro de la columna. Muchas personas mejoran sin intervención, pero una operación puede acelerar la recuperación en casos seleccionados.

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Es necesario solicitar una evaluación médica si el dolor aumenta, impide las actividades habituales o no mejora después de unas seis semanas de tratamiento. La dificultad repentina para levantar el pie, los tropiezos por debilidad o la pérdida progresiva de fuerza exigen una valoración urgente, porque pueden reflejar una compresión nerviosa importante.

También se debe acudir a un servicio de urgencias ante problemas nuevos para iniciar la micción, incapacidad para orinar, pérdida de control de la vejiga o el intestino, o entumecimiento en los genitales, la ingle o el ano. Estos síntomas pueden advertir un síndrome de cauda equina, una afección poco frecuente que requiere atención inmediata.