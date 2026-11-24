La intervención del sistema inmunitario marca la diferencia principal entre una alergia y una intolerancia alimentaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las reacciones después de comer un alimento pueden aparecer como malestar digestivo, erupciones cutáneas, hinchazón o dificultades para respirar. Aunque algunas molestias son leves y transitorias, las alergias alimentarias pueden desencadenar reacciones graves y potencialmente mortales, por lo que distinguir su origen resulta relevante para evitar demoras en la atención y restricciones dietéticas innecesarias.

La confusión suele surgir porque una intolerancia alimentaria puede compartir síntomas con una reacción alérgica, sobre todo náuseas, dolor abdominal, vómitos o diarrea. Sin embargo, se trata de cuadros con mecanismos y riesgos diferentes, indica Mayo Clinic.

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La diferencia central está en la participación del sistema inmunitario. Mientras la alergia puede aparecer incluso ante cantidades muy pequeñas del alimento desencadenante y llegar a provocar anafilaxia, las intolerancias suelen relacionarse con dificultades para procesar ciertos componentes y afectan con mayor frecuencia al aparato digestivo.

Cuáles son las diferencias entre alergias e intolerancias alimentarias

Una alergia alimentaria es una reacción inmunológica frente a proteínas específicas presentes en los alimentos. Una revisión publicada en Nutrients en 2025 señala que estas respuestas pueden estar mediadas por inmunoglobulina E, un anticuerpo que interviene en muchas reacciones alérgicas rápidas, o por otros mecanismos inmunitarios.

Las personas con alergia reaccionan ante cantidades mínimas de un alimento, mientras que la intolerancia permite tolerar porciones reducidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el estudio, pueden comprometer distintos sistemas del organismo. Entre las manifestaciones descritas figuran urticaria, picazón, hinchazón de labios o cara, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, sibilancias, dificultad respiratoria, descenso de la presión arterial o desmayo. La gravedad de la reacción puede variar, pero una exposición mínima puede ser suficiente para desencadenarla en personas sensibilizadas.

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Mayo Clinic indicó que las reacciones alérgicas graves pueden evolucionar hacia la anafilaxia, una emergencia que puede poner en riesgo la vida. La institución médica precisó que este cuadro puede producirse aunque los episodios previos hayan sido leves, por lo que el antecedente de una reacción limitada no permite descartar un evento posterior de mayor intensidad.

Las intolerancias, en cambio, no involucran al sistema inmunitario. Según una investigación de Nutrients publicada en 2021, abarcan mecanismos metabólicos, farmacológicos, tóxicos o todavía no definidos con precisión. En muchos casos, la dificultad consiste en digerir o absorber adecuadamente un componente del alimento.

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La intolerancia a la lactosa es uno de los ejemplos más conocidos. Los autores del estudio de Nutrients, publicado en 2025, explicaron que se produce cuando existe malabsorción de lactosa y aparecen síntomas como distensión abdominal, gases, náuseas, dolor y diarrea después de ingerir productos que la contienen. La lactasa es la enzima encargada de descomponer ese azúcar presente en los lácteos y su actividad reducida puede favorecer las molestias.

Las reacciones alérgicas pueden evolucionar hacia la anafilaxia y poner en riesgo la vida del paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo Clinic indica que la cantidad consumida también marca la diferencia, ya que una persona con intolerancia puede tolerar pequeñas porciones del alimento problemático o recurrir a alternativas, como productos sin lactosa o enzimas para favorecer la digestión. En una alergia, en cambio, pequeñas trazas pueden desencadenar una reacción, de acuerdo con la institución.

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En tanto, la enfermedad celíaca merece una consideración particular, ya que es una afección digestiva crónica desencadenada por el gluten, una proteína presente en el trigo y otros cereales. Afecta al sistema inmunitario y puede ocasionar síntomas gastrointestinales, dolor articular o cefaleas. Por esa razón, no debe equipararse de manera automática ni con una alergia alimentaria ni con una intolerancia común.

La revisión de 2021 advirtió que la percepción de padecer una reacción adversa a ciertos alimentos puede llevar a excluir grupos enteros de la dieta sin una confirmación clínica. Las restricciones alimentarias sin diagnóstico pueden favorecer deficiencias nutricionales, sobre todo cuando se eliminan alimentos que aportan proteínas, calcio, vitamina D, fibra u otros nutrientes relevantes.

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Ante una sospecha de alergia, la atención médica define los pasos a seguir

La identificación correcta empieza por reconstruir qué alimento se consumió, en qué cantidad, cuánto tiempo pasó hasta la aparición de los síntomas y qué manifestaciones se presentaron. Un estudio publicado en Global Pediatrics indicó que la historia clínica orientada a la alergia es el primer paso para evaluar una reacción alimentaria.

El tratamiento de emergencia frente a una reacción alérgica grave requiere la aplicación de epinefrina y atención médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las autoras, las pruebas cutáneas y los análisis de sangre que detectan inmunoglobulina E específica pueden ayudar a identificar una posible sensibilización. Sin embargo, los resultados deben interpretarse en relación con los síntomas y los antecedentes clínicos, ya que una prueba positiva por sí sola no confirma necesariamente que un alimento sea el causante de una reacción.

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La revisión de Nutrients de 2021 explicó que, en determinados casos, la prueba de provocación oral supervisada es el método de referencia para confirmar una alergia alimentaria. Este procedimiento consiste en administrar cantidades controladas del alimento sospechado en un entorno clínico, con observación profesional. Por el riesgo que puede implicar, no equivale a reintroducir el alimento por cuenta propia.

Mayo Clinic recomendó consultar con un profesional de la salud ante una reacción posterior al consumo de un alimento, con el objetivo de diferenciar una intolerancia de una alergia. La institución señaló que el abordaje puede incluir medidas para mejorar la digestión o tratar una afección de base cuando se trata de intolerancias, mientras que una alergia confirmada requiere evitar el desencadenante identificado.

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En el caso de una reacción alérgica grave, la institución sanitaria indicó que puede requerirse epinefrina como tratamiento de emergencia y atención inmediata. La entidad también recomendó que las personas con alergia conocida sepan reconocer los signos de una reacción grave y cuenten con el plan indicado por el equipo médico.

Las dietas de eliminación sostenidas deben contemplar el aporte nutricional de los alimentos excluidos. Cuando la restricción es necesaria, el seguimiento profesional permite ajustar la alimentación y reducir el riesgo de carencias asociadas a exclusiones prolongadas.