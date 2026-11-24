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MARTES, 24 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Los paramédicos de un condado de Florida podrían disponer pronto de un servicio de drones para llevar sangre a pacientes con hemorragias abundantes.

El condado de Hillsborough afirma que será el primer sistema de este tipo en el país, según informó The Washington Post. Se espera que empiece a funcionar en cuestión de semanas, inicialmente en una zona de 70 millas cuadradas.

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Los paramédicos solicitarán sangre total conservada a temperatura controlada mediante una aplicación móvil. El objetivo es que llegue en un plazo de 3,5 minutos.

Según las autoridades del condado, los drones podrían ayudar a personas heridas en accidentes automovilísticos, tiroteos o ataques con arma blanca, así como a mujeres con hemorragias intensas después del parto. Para algunos de estos pacientes, esperar hasta llegar al hospital para recibir una transfusión puede ser demasiado tarde.

Archer First Response Systems gestiona el programa de transporte de sangre y comenzó a utilizar drones de emergencia en 2 condados de Florida en mayo de 2024. Hasta ahora, sus drones han respondido a 15 llamadas de emergencia, explicó a The Post Gordon Folkes, fundador y director ejecutivo de la empresa.

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Estos drones transportan equipos preparados para su uso tales como desfibriladores externos automáticos (DEA). Este dispositivo portátil analiza el ritmo cardíaco y, si es necesario, administra una descarga eléctrica para restablecer un ritmo estable.

Los equipos también transportan torniquetes, Narcan para tratar las sobredosis de opioides, albuterolpara los ataques de asma y epinefrina para las reacciones alérgicas graves.

En uno de los casos, un dron bajó un DEA hasta una mujer cuyo esposo se había desplomado. «Consiguió colocar los electrodos del DEA en el pecho 4 minutos antes de que llegaran los equipos terrestres», relató Folkes.

El dispositivo detectó un ritmo cardíaco que no podía corregirse con una descarga, y el hombre falleció.

Aun así, la rapidez es fundamental ante una parada cardíaca. Sin una descarga eléctrica, las probabilidades de supervivencia disminuyen entre un 7% y un 10% por cada minuto que pasa, según calcula la Asociación Americana del Corazón.

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«En una parada cardíaca, es absolutamente crucial hacer llegar rápidamente un desfibrilador», declaró a The Post el Dr. Robson Gilmour, médico residente en el Reino Unido que estudia el transporte de órganos de donantes mediante drones.

En la región occidental de Suecia, los drones con DEA ya forman parte de muchas intervenciones de emergencia. Según explicaron las autoridades locales a The Post, dan cobertura a alrededor del 15% de la población de la región.

También están surgiendo programas en otros lugares. En julio, Cleveland Clinic se asoció con la empresa de drones Zipline para poner en marcha lo que The Post describió como el primer programa de este tipo para entregar medicamentos recetados mediante drones.

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No obstante, los drones médicos aún no se han generalizado en Estados Unidos. Según Gilmour, las normas de la Administración Federal de Aviación (FAA) exigen, por lo general, que el dron permanezca dentro del campo visual del piloto. Aunque hay salvedades, estas no permiten la creación de una red extensa de entregas de forma rutinaria, añadió.

Estas restricciones también frenan los intentos de transportar órganos de donantes por vía aérea. En 2019, un dron realizó el traslado de un riñón a menos de 3 millas de distancia a través de Baltimore para un trasplante que se realizó con éxito.

Gilmour prevé que el transporte de sangre, muestras de laboratorio y medicamentos sea algo habitual primero, porque estos envíos son más frecuentes y resulta más fácil integrarlos en los sistemas de salud actuales, explicó.

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En algunas zonas del África subsahariana, donde las carreteras están en malas condiciones, los drones ya transportan, de forma habitual, sangre, vacunas y medicamentos.

«Imagino que hay muchas situaciones similares en la América rural en las que los drones podrían marcar la diferencia», señaló Gilmour.

Más información

Consulte la Biblioteca Nacional de Medicina para obtener más información sobre el uso de drones en emergencias.

FUENTE: The Washington Post, 21 de noviembre de 2026