Guardar

MARTES, 24 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- En adultos con trastorno depresivo mayor (TDM) leve o moderado, una fase estructurada de ejercicio físico previa a la terapia cognitivo-conductual (TCC) mejora determinados resultados cognitivos, según un estudio publicado en el número de octubre de Mental Health and Physical Activity.

André O. Werneck, de la Universidade de São Paulo, en Brasil, y sus colaboradores realizaron un análisis exploratorio secundario de un ensayo diseñado para evaluar los efectos de una intervención de ejercicio físico y TCC sobre los síntomas depresivos de personas con TDM. El análisis principal de casos completos incluyó a un total de 74 de los 120 adultos con TDM leve o moderado (de 18 a 65 años) que completaron ambas fases de la intervención: 12 semanas de ejercicio de alta intensidad (22 participantes), ejercicio de baja intensidad (30) o grupo de control en lista de espera (22), seguidas de 12 semanas de TCC.

PUBLICIDAD

Los investigadores observaron un mejor rendimiento cognitivo en todos los grupos, principalmente durante la fase de TCC. Los participantes que realizaron ejercicio de alta intensidad tuvieron mayores mejoras en la prueba Digit Symptom Test que los del grupo en lista de espera. También se observó una correlación entre la mejora de la capacidad cardiorrespiratoria durante la primera fase y los resultados de la prueba de amplitud de dígitos en orden inverso (Digit Span Backward). Además, el aumento del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 se asoció al rendimiento en el primer ensayo de la prueba de aprendizaje verbal y memoria.

«El ejercicio y la terapia actúan conjuntamente en varios frentes», afirmó Werneck en un comunicado. «Mientras la psicoterapia se centra en aspectos como la autoestima, la confianza y la interacción social, el ejercicio físico aporta beneficios biológicos al reducir la inflamación y aumentar las sustancias que protegen las áreas cerebrales asociadas a la memoria y las emociones. Al final, todo se complementa».

PUBLICIDAD

Varios autores declararon algún conflicto de intereses con los sectores del ejercicio físico y la edición de publicaciones.

Resumen/texto completo (puede requerirse una suscripción o un pago)