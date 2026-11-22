La intensidad del dolor abdominal no determina por sí sola la gravedad de la afección médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El dolor abdominal puede tener orígenes muy distintos, desde molestias digestivas transitorias hasta afecciones que requieren atención sin demora. Puede sentirse como ardor, presión, calambres, pinchazos o una molestia constante, y aparecer en un punto concreto o extenderse por todo el abdomen.

La intensidad tampoco permite, por sí sola, identificar la causa. Un dolor fuerte puede corresponder a gases, indigestión o estreñimiento, mientras que algunos cuadros de mayor gravedad pueden comenzar con síntomas menos evidentes. La duración, la zona afectada, la evolución y la presencia de fiebre, vómitos o sangrado aportan elementos que los profesionales consideran durante la evaluación.

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El abdomen reúne órganos del aparato digestivo y urinario, además de estructuras musculares y nerviosas. Por eso, una molestia percibida como dolor de estómago puede originarse en el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, el intestino, los riñones o la pelvis, e incluso reflejar un problema localizado en el pecho o la espalda, según indicó Cleveland Clinic.

La localización y los síntomas asociados ayudan a orientar cada cuadro

Los problemas digestivos se encuentran entre las causas frecuentes de dolor abdominal. La indigestión, los gases, la diarrea, el estreñimiento, las intolerancias alimentarias y la intoxicación alimentaria pueden producir molestias luego de comer o cambios en el tránsito intestinal. Cleveland Clinic indica que, si se sospecha una relación con la digestión y no hay señales de alarma, el abordaje puede incluir hidratación, reposo intestinal y alimentos fáciles de digerir. Sin embargo, precisa que la persistencia del dolor requiere evaluación médica para establecer la causa.

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El dolor en la parte superior derecha del abdomen suele vincularse con afecciones del hígado, la vesícula o los riñones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor en la parte superior derecha del abdomen puede asociarse con el hígado, la vesícula biliar, los riñones o el intestino. Entre las causas que enumera la institución sanitaria figuran los cálculos biliares, la inflamación de la vesícula, la hepatitis, las infecciones renales y la obstrucción intestinal. Un estudio publicado en American Family Physician señala que una ecografía suele ser el estudio inicial de elección cuando existe sospecha de un problema en esa región.

En la zona superior izquierda o en la parte central alta del abdomen pueden presentarse gastritis, úlceras, pancreatitis o afecciones del bazo. Johns Hopkins Medicine describe que la pancreatitis suele generar un dolor intenso y agudo que, en algunos casos, se extiende hacia la espalda o el pecho y se acompaña de náuseas, vómitos o fiebre. Ese conjunto de síntomas no permite confirmar un diagnóstico por cuenta propia, por lo que requiere una valoración profesional.

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El dolor bajo también abarca causas diversas. La inflamación de la vejiga, los cálculos urinarios, las hernias, el síndrome del intestino irritable y las enfermedades inflamatorias intestinales forman parte de las posibilidades descritas por Cleveland Clinic. En el lado inferior izquierdo, la diverticulitis puede generar dolor y sensibilidad. Johns Hopkins Medicine explica que esta afección se produce cuando pequeñas bolsas de la pared interna del colon se inflaman o infectan, y puede acompañarse de fiebre, náuseas, vómitos o estreñimiento.

En el cuadrante inferior derecho, la apendicitis constituye una causa que debe considerarse, junto con otras menos frecuentes. La revisión de American Family Physician sostiene que cuando el dolor es agudo, definido como aquel que dura menos de siete días, exige una evaluación que contemple la ubicación de la molestia, los antecedentes clínicos y el examen físico. En algunos casos, la tomografía o la ecografía resultan necesarias para confirmar o descartar causas como la apendicitis, la colecistitis o la isquemia mesentérica, que es la reducción del flujo sanguíneo hacia el intestino.

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La presencia de fiebre, vómitos persistentes, sangrado o ictericia exige atención médica inmediata ante un cuadro de dolor abdominal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor intenso, súbito o que empeora requiere atención médica inmediata. Mayo Clinic recomienda acudir a urgencias ante dolor fuerte, sensibilidad marcada al tocar el abdomen, fiebre, vómitos persistentes, sangre en las heces o el vómito, abdomen hinchado, pérdida de peso o cambios de coloración en la piel. También indica buscar atención de emergencia cuando el dolor abdominal se asocia con traumatismos o con presión o dolor en el pecho.

Cleveland Clinic agrega otras señales de alarma, entre ellas la ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y los ojos, la falta de aire y el dolor que no tiene explicación, no cede o reaparece. El Colegio Americano de Gastroenterología advierte que el dolor fuerte o acompañado de estas señales no debe postergarse, ya que la evaluación puede requerir análisis de sangre, orina o heces, estudios por imágenes o endoscopías según el caso.

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Los hábitos cotidianos pueden reducir algunas molestias digestivas

No todas las causas de dolor abdominal pueden prevenirse, porque algunas se vinculan con infecciones, inflamaciones, lesiones o enfermedades que requieren diagnóstico y tratamiento específicos. Aun así, Cleveland Clinic plantea medidas orientadas a cuidar los órganos abdominales y disminuir la probabilidad de algunas molestias digestivas frecuentes.

La apendicitis constituye una de las principales causas de dolor agudo en el cuadrante inferior derecho del abdomen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre esas pautas se encuentran realizar comidas en porciones más pequeñas con mayor frecuencia, incorporar suficiente fibra, mantener una hidratación adecuada y hacer actividad física de forma regular. También recomienda evitar o limitar el consumo de alcohol. Estas medidas no sustituyen una consulta ni resuelven las causas que demandan tratamiento médico, pero pueden formar parte de un cuidado general del sistema digestivo.

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En personas con intolerancia a la lactosa o enfermedad celíaca, Cleveland Clinic señala que la prevención del dolor puede incluir evitar determinados alimentos o bebidas, siempre de acuerdo con la indicación de un profesional. La enfermedad celíaca es una respuesta autoinmune al gluten que puede causar dolor, calambres, náuseas, diarrea y dificultades para absorber nutrientes, de acuerdo con Johns Hopkins Medicine.

Mayo Clinic también recomienda beber suficiente líquido y realizar comidas más pequeñas cuando el dolor se acompaña de indigestión. A la vez, desaconseja tomar analgésicos o laxantes de venta libre sin indicación de un profesional. El Colegio Americano de Gastroenterología coincide en que el tratamiento depende de la causa identificada y puede abarcar desde medidas para aliviar síntomas hasta medicamentos, estudios adicionales o cirugía.

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