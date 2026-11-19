Una de cada tres personas en el mundo presenta deficiencia de hierro, el mineral necesario para la producción de hemoglobina (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una de cada tres personas en el mundo tiene deficiencia de hierro, pero la solución no siempre pasa por comer más carne. Científicos y nutricionistas advierten que la clave está en cómo se preparan y combinan los alimentos: pequeños cambios en la cocina pueden mejorar de forma notable cuánto hierro absorbe el organismo de este mineral esencial.

El hierro es el nutriente con mayor carencia a nivel global, especialmente entre niños y mujeres en edad reproductiva. Su falta provoca síntomas como fatiga, debilidad y dificultad para respirar, ya que el mineral participa en la producción de hemoglobina, la proteína que transporta oxígeno por el organismo.

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“Lo mejor es intentar prevenir la anemia llevando una dieta adecuada”, señaló Susan Fairweather-Tait, profesora de metabolismo mineral de la Universidad de East Anglia, en declaraciones recogidas por la BBC.

Hierro de origen animal y vegetal: el cuerpo no los aprovecha igual

No todas las fuentes de hierro son equivalentes. El que proviene de carnes y mariscos se absorbe con mayor facilidad: el organismo asimila entre el 15% y el 30% de lo que se consume. El de origen vegetal, en cambio, presenta tasas considerablemente menores: apenas el 2% en legumbres secas y entre el 7% y el 9% en verduras de hoja verde.

El organismo asimila hasta un 30% del hierro de origen animal, frente a un rendimiento menor al 10% en fuentes vegetales (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que crece la preocupación por los costos y el impacto ambiental y sanitario de la carne roja, más personas reducen su consumo. Eso puede derivar en carencia si no se reemplaza con otras fuentes, advirtió Yemisi Latunde-Dada, profesora de ciencias nutricionales del King’s College de Londres, en declaraciones a la BBC.

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Entre las alternativas vegetales con mayor contenido por cada 100 gramos se encuentran las semillas de girasol, con 6,4 mg; los garbanzos, con 2 mg; y el tofu, con 1,2 mg. La carne vacuna, como referencia, aporta 3,6 mg.

1- Hervir las espinacas libera más hierro disponible

La manera de preparar los vegetales incide directamente en cuánto hierro aprovecha el cuerpo. Las espinacas, la acelga y las hojas de remolacha contienen oxalatos, compuestos que se unen al hierro e impiden que el intestino lo absorba. Al hervirlas, esos compuestos se disuelven en el agua de cocción y el hierro queda libre para ser absorbido.

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Para otras verduras de hoja, como la lechuga, el repollo o el pak choi, comerlas crudas o cocidas al vapor es la mejor opción, porque conservan la vitamina C.

2- La vitamina C potencia la absorción del hierro vegetal

Hervir las espinacas y las acelgas disuelve los oxalatos y libera el mineral para su absorción en el intestino (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La vitamina C es un potente favorecedor de la absorción de hierro proveniente de fuentes vegetales”, afirmó Latunde-Dada. Exprimir limón sobre la comida o acompañar el desayuno con un vaso pequeño de jugo de naranja son recursos sencillos para aprovechar ese efecto. Lo importante es que ambos nutrientes estén presentes en la misma comida.

3- Los fermentados, como el pan de masa madre, facilitan la asimilación del mineral

Los granos, los frutos secos y las semillas contienen ácido fítico, un compuesto que dificulta la absorción del hierro. La fermentación descompone ese ácido, por lo que alimentos como el pan de masa madre resultan más convenientes que el pan convencional. Ese proceso explica, en parte, por qué ciertos productos artesanales o fermentados permiten que el organismo aproveche mejor los nutrientes de esos alimentos.

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4- Los cereales y panes industriales con hierro añadido ofrecen poca absorción

Muchos panes y cereales de desayuno se comercializan con hierro agregado, pero los fabricantes suelen usar formas del mineral que el cuerpo asimila con dificultad, elegidas justamente para no alterar el sabor, el color ni la vida útil del producto. “No absorbemos el hierro muy bien de la mayoría de los productos con hierro añadido”, señaló Fairweather-Tait.

Un estudio citado por la BBC encontró que la absorción en cereales infantiles fue de apenas entre el 0,6% y el 2,2%, mientras que en panes de harina blanca refinada alcanzó el 13,6%.

5- El té y el café durante las comidas reducen la absorción del hierro

Los taninos y polifenoles del té y el café disminuyen la absorción del hierro cuando se consumen junto con la comida. Latunde-Dada mencionó también la fibra y los fitatos como compuestos con el mismo efecto. La recomendación de Fairweather-Tait es esperar al menos dos horas después de comer para tomar una taza de té.

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Los taninos y polifenoles del café y el té disminuyen la asimilación del hierro si se ingieren durante las comidas(Imagen Ilustrativa Infobae)

Distribuir el consumo de hierro a lo largo del día es más eficiente que concentrarlo en una sola comida

Aunque se alcance la cantidad diaria recomendada —8,7 mg para hombres y para mujeres mayores de 50 años, y 14,8 mg para mujeres de entre 19 y 49 años, según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido— el organismo solo asimila entre 1 y 2 miligramos por día, que equivalen a lo que pierde a través del sudor y la menstruación.

El cuerpo regula activamente cuánto hierro absorbe y, de manera paradójica, asimila menos cuando recibe grandes cantidades de una sola vez, explicó Fairweather-Tait. Por eso, la especialista recomienda distribuir el consumo en pequeñas porciones a lo largo de la jornada. En cuanto a los suplementos, los especialistas aconsejan consultar a un médico antes de tomarlos: “El cuerpo intenta mantener un equilibrio y no quiere absorber demasiado”.

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