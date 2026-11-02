Anemia, ferropenia y déficit de hierro: cómo identificar cada una y cuáles son sus consecuencias

La deficiencia de hierro explica cerca de dos de cada tres casos de anemia en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cerca de 1.900 millones de personas en el mundo tienen algún grado de anemia. Según los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 30,7% de las mujeres en edad reproductiva padecía anemia en 2023, y la deficiencia de hierro está detrás de 2 de cada 3 casos a nivel global, lo que la convierte en la carencia nutricional más extendida del planeta.

El hierro es un mineral que el cuerpo no fabrica por sí solo: depende enteramente de la alimentación. Su función central es formar la hemoglobina, la proteína que da color rojo a la sangre y transporta el oxígeno desde los pulmones hacia cada tejido y órgano.

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Cuando escasea, los tejidos reciben menos oxígeno del que necesitan y el organismo empieza a dar señales de alerta. El mineral también interviene en el sistema inmunológico, en la producción celular de energía y en el desarrollo cerebral, especialmente en los primeros años de vida.

El organismo depende de la alimentación para obtener el hierro que transporta el oxígeno a los tejidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

No toda carencia de hierro deriva en anemia, y no toda anemia tiene el mismo origen. Entender qué distingue al déficit de hierro, a la ferropenia y a la anemia ferropénica es clave para llegar a un diagnóstico temprano y evitar consecuencias que, en muchos casos, son reversibles si se actúa a tiempo, según las guías clínicas internacionales de diagnóstico y manejo de esta condición.

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Déficit de hierro, ferropenia y anemia ferropénica no son lo mismo

Los tres términos se usan con frecuencia como si fueran equivalentes, pero describen etapas distintas de un mismo proceso progresivo, según establece el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH).

La deficiencia de hierro es la fase más temprana: los depósitos corporales del mineral comienzan a bajar, pero la producción de glóbulos rojos todavía no se ve afectada y la persona puede no sentir nada. La señal de alerta, en esta etapa, la da la ferritina, la proteína que almacena el hierro en el organismo y cuya presencia en sangre indica cuánto hay guardado.

El déficit de reservas, la ferropenia y la anemia ferropénica representan tres etapas distintas de un proceso progresivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ferropenia abarca esa etapa inicial y también la fase siguiente, en la que el transporte de hierro hacia los tejidos empieza a verse comprometido. La producción de glóbulos rojos comienza a resentirse, aunque la hemoglobina puede seguir dentro de rangos normales. Es el tramo intermedio del proceso: el hierro ya no alcanza, pero todavía no hay anemia declarada.

La anemia ferropénica (el tipo de anemia más frecuente) es la etapa más avanzada: las reservas están agotadas, la hemoglobina cae por debajo de los valores de referencia y los glóbulos rojos se vuelven más pequeños y pálidos de lo habitual. La OMS establece que hay anemia cuando la hemoglobina es inferior a 130 gramos por litro (g/L) en hombres adultos, a 120 g/L en mujeres no embarazadas y a 110 g/L en mujeres gestantes y niños menores de cinco años.

Los análisis de laboratorio permiten identificar en qué etapa está el paciente

El diagnóstico preciso de estos cuadros requiere un perfil de hierro completo. El hemograma es el punto de partida: permite detectar anemia a través de los niveles de hemoglobina y evaluar el tamaño y el color de los glóbulos rojos. Sin embargo, la hemoglobina no baja hasta que gran parte del hierro corporal ya se agotó, por lo que no sirve para detectar la carencia en sus primeras etapas.

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La ferritina en sangre es el marcador más sensible y específico para identificar el déficit desde el inicio. Según el NIH, un valor inferior a 30 ng/mL indica deficiencia con una sensibilidad del 92% y una especificidad del 98%. El rango normal oscila entre 30 y 300 ng/mL; niveles por debajo de 10 mcg/L (equivalente a ng/mL) son propios de una anemia ya establecida.

El análisis de ferritina en sangre permite detectar el déficit del mineral antes de que los niveles de hemoglobina desciendan (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfil completo habitualmente incluye:

Hierro en sangre: valores normales entre 75 y 150 microgramos por decilitro (mcg/dL) en hombres, y entre 60 y 140 mcg/dL en mujeres.

Capacidad de fijación del hierro: rango normal de 250 a 450 mcg/dL; suele estar elevada cuando hay deficiencia.

Saturación de transferrina: normal entre el 20% y el 50%; por debajo del 15% indica deficiencia.

Recuento de reticulocitos: permite evaluar cómo responde la médula ósea.

El NIH advierte que la ferritina puede aparecer artificialmente elevada en presencia de inflamación o infección activa, lo que enmascara una deficiencia real. Ante resultados dudosos, el médico puede solicitar marcadores complementarios.

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La fatiga es el síntoma más común, pero no el único

En sus etapas tempranas, la carencia de hierro puede no dar ningún síntoma. A medida que avanza, las señales se vuelven más evidentes. El cansancio persistente y la pérdida de resistencia al esfuerzo son las manifestaciones más frecuentes, porque la sangre tiene menor capacidad de llevar oxígeno a los tejidos.

Entre los síntomas más habituales se encuentran:

Palidez de piel y mucosas

Mareos y dolores de cabeza

Falta de aire ante el esfuerzo (o incluso en reposo, en casos graves)

Palpitaciones

Dificultad para concentrarse

La falta de hierro en el cuerpo genera fatiga, palidez y alteraciones específicas como el síndrome de piernas inquietas o la pica (Imagen Ilustrativa Infobae)

En etapas avanzadas, pueden aparecer señales más específicas: uñas quebradizas o con forma de cuchara, caída de cabello, dolor o inflamación de la lengua, úlceras en la boca y el deseo compulsivo de ingerir sustancias no alimentarias como hielo, tierra o tiza, condición conocida como pica, según describe el NIH. El síndrome de piernas inquietas, que provoca sensaciones incómodas y movimientos involuntarios durante el sueño, también se ha asociado al déficit de hierro.

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Las consecuencias van más allá del malestar físico. En niños, la carencia impacta negativamente en el desarrollo cognitivo y el rendimiento escolar. En mujeres embarazadas, aumenta el riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer y mortalidad materna. En adultos, debilita el sistema inmunológico y la capacidad del organismo de regular la temperatura corporal.

Las causas más frecuentes son la pérdida de sangre y la alimentación insuficiente

La pérdida de sangre es la principal causa de déficit de hierro en adultos. Las menstruaciones abundantes o prolongadas son el factor más frecuente en mujeres en edad fértil. En hombres y mujeres posmenopáusicas, el sangrado en el tubo digestivo (por úlceras, pólipos, cáncer de colon o el consumo crónico de antiinflamatorios) debe descartarse ante cualquier diagnóstico de anemia ferropénica.

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Otras causas incluyen:

Ingesta insuficiente: dietas vegetarianas o veganas sin suplementación adecuada, o alimentación con escaso aporte de hierro.

Absorción deficiente: la enfermedad celíaca , el Crohn, la cirugía para bajar de peso y el uso prolongado de antiácidos pueden reducir de manera significativa la cantidad de hierro que el intestino procesa.

Aumento de la demanda: el embarazo, la lactancia y los períodos de crecimiento acelerado en niños y adolescentes incrementan las necesidades del mineral por encima de lo que la alimentación habitual suele aportar.

Donación frecuente de sangre y ciertas enfermedades que destruyen glóbulos rojos también pueden contribuir al agotamiento de reservas.

El tratamiento puede llevar varios meses y siempre requiere identificar la causa

Una vez confirmado el diagnóstico, el primer paso es identificar y tratar la causa subyacente. Administrar hierro sin investigar el origen de la carencia constituye un error clínico, sobre todo cuando hay sospecha de sangrado interno.

Según el NIH, el hierro en pastillas (en distintas presentaciones como sulfato ferroso, gluconato ferroso o fumarato ferroso) es el tratamiento más habitual. Se recomienda tomarlo 30 minutos antes de las comidas para optimizar su asimilación, y evitar combinarlo con antiácidos, calcio o té.

El tratamiento farmacológico con hierro oral exige varios meses de continuidad para normalizar por completo los depósitos corporales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hemoglobina puede normalizarse en seis a ocho semanas, pero el tratamiento debe prolongarse al menos seis meses más para reponer las reservas del organismo.

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En pacientes con intolerancia al hierro oral, problemas de absorción intestinal o anemia grave, el hierro por vía intravenosa es la alternativa indicada. Las transfusiones de sangre se reservan para los casos más severos.

Consultar con un médico es indispensable ante fatiga que no mejora con el descanso, palidez, caída de cabello sin causa aparente, mareos frecuentes o antecedentes de menstruaciones muy abundantes.

Los controles periódicos son especialmente recomendables en mujeres en edad fértil, embarazadas, niños en crecimiento, personas con enfermedades digestivas crónicas y quienes siguen dietas vegetarianas o veganas.