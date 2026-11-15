Estiramientos básicos para compensar la mala postura al usar el teléfono

La Clínica Mayo llama "tech neck" al dolor cervical causado por mirar el teléfono con el cuello inclinado hacia adelante durante horas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Doblar el cuello para mirar el teléfono unas pocas horas al día genera tensión muscular, dolor de cabeza y rigidez crónica en hombros y cuello.

La Clínica Mayo advierte que inclinar la cabeza 45 grados hacia una pantalla multiplica la presión sobre la musculatura cervical, un fenómeno que los especialistas llaman “tech neck” o cuello tecnológico.

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Según la Mayo Clinic Health System, cuando la cabeza se inclina hacia adelante, la carga que soportan los músculos del cuello puede sentirse varias veces mayor que en posición neutral.

Inclinar la cabeza 45 grados hacia una pantalla multiplica la presión sobre los músculos del cuello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor responde bien al estiramiento y los cambios de hábito, sin equipo especial ni demasiado tiempo, señala la misma institución.

La Clínica Mayo y la AMA recomiendan la retracción cervical como primer ejercicio

Sentado o de pie, con la espalda recta, se lleva el mentón hacia atrás como si se quisiera crear una papada.

Se mantiene la posición tres a cinco segundos y se regresa al punto de partida. La Asociación Médica Americana (AMA) recomienda repetirlo de ocho a diez veces, dos o tres veces al día.

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La retracción cervical consiste en llevar el mentón hacia atrás como si se quisiera crear una papada, con la espalda recta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este movimiento activa los músculos flexores profundos del cuello, que se debilitan con el uso prolongado del teléfono, y estira los músculos suboccipitales —ubicados en la base del cráneo— que, cuando están tensos, generan dolores de cabeza y rigidez en los omóplatos.

Inclinar la cabeza hacia el hombro alivia la tensión entre cuello y trapecios

La Clínica Mayo recomienda, sentado o de pie con los pies separados al ancho de las caderas, inclinar suavemente la cabeza hacia el hombro derecho hasta sentir un estiramiento en el lado izquierdo del cuello.

Se mantiene entre cinco y diez segundos y se repite del otro lado. La serie completa se hace de una a tres veces.

La Clínica Mayo recomienda sostener este estiramiento entre cinco y diez segundos y repetirlo de uno a tres veces por lado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harvard Health Publishing señala que pausas breves cada 15 a 20 minutos son suficientes para reducir la acumulación de tensión en quienes usan pantallas durante horas seguidas. El movimiento frecuente vale más que una sesión larga y esporádica.

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Rotar el cuello de lado a lado reduce la rigidez cervical

La AMA indica que, partiendo con la cabeza centrada y la espalda recta, se gira lentamente la cabeza hacia un hombro hasta sentir un estiramiento suave.

Se mantiene entre diez y quince segundos y se repite hacia el otro lado. Este movimiento trabaja los músculos que estabilizan la columna cervical.

Este movimiento trabaja los músculos que estabilizan la columna cervical y que se acortan al mirar hacia abajo por períodos prolongados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Clínica Mayo recomienda complementar la rotación con una inclinación hacia adelante —llevando el mentón hacia el pecho— sostenida entre quince y treinta segundos.

Ambos movimientos pueden hacerse de pie o sentado, sin interrumpir las actividades del día.

Abrir el pecho contrarresta el encorvamiento de hombros

Cuando se mira el teléfono, los hombros se enrollan hacia adelante y los músculos del pecho se acortan.

Harvard Health Publishing recomienda sentarse con los pies planos en el suelo, extender los brazos hacia los lados con las palmas hacia afuera y llevar los hombros hacia atrás hasta sentir un estiramiento en el pecho.

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Harvard Health Publishing recomienda extender los brazos hacia los lados con las palmas hacia afuera y sostener entre cinco y diez segundos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se mantiene entre cinco y diez segundos y se repite de tres a cinco veces.

La Clínica Mayo sugiere complementarlo con compresión de omóplatos: juntar los hombros hacia atrás durante unos segundos y soltar. Ambos movimientos fortalecen los músculos de la parte superior de la espalda.

Levantar el teléfono a la altura de los ojos es la medida preventiva que más enfatiza la Clínica Mayo

Sostener el dispositivo a la altura de los ojos, en lugar de doblar el cuello para mirar hacia abajo, reduce directamente la presión cervical.

Los estiramientos alivian la tensión acumulada, pero sin un cambio de hábito postural, el problema regresa, advierte la institución.

Levantar el dispositivo a la altura de los ojos es el cambio más simple y directo para reducir la presión sobre el cuello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AMA recomienda pausas de movimiento cada treinta a cuarenta y cinco minutos durante el uso prolongado de teléfono o computadora.

Ante dolor persistente, entumecimiento o molestia que se irradia al brazo, ambas instituciones indican consultar a un médico.

La Clínica Mayo recomienda revisar la ergonomía del espacio de trabajo

No basta con estirar: el entorno donde se usa el teléfono o la computadora también determina la postura.

La Clínica Mayo recomienda ajustar el monitor para que la parte superior de la pantalla quede a la altura de los ojos, sentarse con la espalda apoyada y los pies planos en el suelo, y mantener las rodillas ligeramente por debajo de las caderas.

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Sentarse con la espalda apoyada, los pies planos en el suelo y las rodillas ligeramente por debajo de las caderas es la postura de trabajo que recomienda la Clínica Mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usar los apoyabrazos de la silla reduce la tensión en hombros y cuello.

Para quienes trabajan con laptop, la institución sugiere elevar la pantalla con un soporte externo y conectar un teclado separado, de modo que los brazos queden paralelos al suelo y el cuello no tenga que inclinarse hacia la pantalla.

Harvard Health Publishing advierte que el uso del teléfono con el cuello doblado acumula daño de forma silenciosa

El problema del cuello tecnológico es que no duele de inmediato.

Harvard Health Publishing señala que la tensión se acumula de forma progresiva cada vez que se sostiene el dispositivo por debajo del nivel de los ojos, y que muchas personas no identifican el teléfono como causa del dolor hasta que este ya es crónico.

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Harvard Health Publishing recomienda programar recordatorios para revisar la postura del mismo modo en que se programan alarmas para otras tareas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, la institución enfatiza que la revisión de la postura debe volverse un hábito activo, no una reacción al dolor.

Una estrategia práctica que sugiere la misma institución es colocar recordatorios para revisar la postura cada cierto tiempo, del mismo modo en que se programan alarmas para otras tareas del día.

La AMA recomienda el ejercicio regular como respaldo estructural del cuello

Los estiramientos alivian la tensión, pero el ejercicio regular —caminar, entrenamiento de fuerza y trabajo de movilidad para cuello, hombros y espalda alta— construye la base muscular que sostiene una buena postura a largo plazo. Sin esa base, los estiramientos tienen un efecto limitado.

La actividad física debe ser constante para llevar una vida saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AMA recomienda integrar el movimiento en la rutina diaria: pararse durante llamadas telefónicas, caminar mientras se piensa, o simplemente dar algunas vueltas al espacio de trabajo cada hora.

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Incluso cinco minutos de movimiento por hora mejoran la circulación y reducen la rigidez acumulada.