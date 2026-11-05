6 grupos de alimentos que favorecen la salud ósea y ayudan a combatir la osteoporosis

Los lácteos, las verduras de hoja verde, las frutas, el pescado graso, los frutos secos y la soja aportan nutrientes vinculados con la formación y el mantenimiento de los huesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La prevención de la osteoporosis también depende de una alimentación adecuada. Una dieta que incluya calcio, vitamina D, proteínas y otros micronutrientes puede contribuir a conservar la estructura ósea y reducir los factores que favorecen la fragilidad de los huesos con el paso de los años.

El cuidado debe comenzar antes de que aparezcan problemas de densidad ósea. Según explicó la nutricionista Julia Zumpano a Cleveland Clinic: “Los huesos son como cualquier otra parte del cuerpo”. La especialista señaló que crecen, se desarrollan y se fortalecen a partir de los alimentos, aunque la dieta también puede perjudicarlos.

PUBLICIDAD

El calcio ocupa un lugar central en este proceso, aunque no alcanza por sí solo. La vitamina D facilita su absorción y participa en el recambio del tejido óseo.

La vitamina C interviene en la producción de colágeno, una proteína que aporta estructura a los huesos y a los tejidos conectivos. También resultan relevantes las vitaminas K1 y K2, el magnesio y el zinc.

Los productos lácteos y las bebidas vegetales fortificadas aportan el calcio necesario para conservar la estructura ósea (Freepik)

“Algunos nutrientes son más importantes que otros, pero lo que realmente se busca es maximizar la ingesta de todos los nutrientes mediante una dieta equilibrada”, afirmó Zumpano.

Los lácteos aportan calcio y vitamina D

El primer grupo reúne a la leche, el yogur, el queso y el requesón. Estos productos concentran calcio y vitamina D, dos elementos asociados al mantenimiento de la fortaleza ósea.

PUBLICIDAD

Para quienes no toleran la lactosa, la recomendación de la especialista incluye opciones sin lactosa o bebidas vegetales fortificadas. La presencia de calcio en esos sustitutos debe figurar en la información nutricional del producto.

Las verduras de hoja verde suman vitamina K y magnesio

El segundo grupo está formado por verduras como el brócoli, la col rizada, la berza, el repollo, las hojas de mostaza, la espinaca y la remolacha. Estos alimentos pueden aportar calcio, magnesio y vitamina K, nutrientes vinculados con la formación y el mantenimiento del tejido óseo.

El brócoli aporta vitamina K, magnesio y calcio, nutrientes vinculados con la formación y el mantenimiento del tejido óseo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista advirtió a Cleveland Clinic que la espinaca y la remolacha tienen un contenido elevado de oxalatos, compuestos que limitan la absorción de calcio.

PUBLICIDAD

Por ese motivo, quienes busquen aumentar el consumo de este mineral pueden optar por alternativas como la col rizada, las hojas de mostaza o la okra.

Las frutas con vitamina C favorecen la producción de colágeno

El tercer grupo incluye frutas ricas en vitamina C, como naranjas, limones, pomelos, frutillas, papaya y ananá. Este nutriente ayuda al organismo a producir colágeno, que forma parte de la estructura de los huesos y los tejidos conectivos.

La vitamina C presente en frutas como naranjas, limones y pomelos participa en la formación de colágeno, una proteína que contribuye a la estructura ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los higos y las ciruelas pasas también aparecen entre las opciones mencionadas por la nutricionista. Aunque no se destacan por su aporte de vitamina C, contienen potasio y otros nutrientes que pueden favorecer la salud ósea.

PUBLICIDAD

El pescado graso combina vitamina D, omega-3 y proteínas

El cuarto grupo corresponde al pescado graso, una fuente de vitamina D, ácidos grasos omega-3 y proteínas. Entre las variedades señaladas se encuentran el salmón, las sardinas, la trucha, el atún, la caballa y el arenque.

La experta citó estudios que asociaron un mayor consumo de pescado con un menor riesgo de osteoporosis. Zumpano remarcó además que las proteínas forman parte de la composición de los huesos.

Los pescados grasos reúnen ácidos omega-3 y vitamina D, componentes asociados con un menor riesgo de osteoporosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas personas con osteoporosis podrían beneficiarse de una mayor ingesta proteica acompañada de actividad física, aunque el reposo prolongado puede acelerar la pérdida de masa ósea.

Frutos secos y semillas ofrecen minerales y grasas saludables

El quinto grupo agrupa almendras, castañas de cajú, pistachos, nueces, semillas de chía, sésamo y girasol. Estos alimentos aportan calcio, magnesio y grasas saludables.

PUBLICIDAD

Los frutos secos y las semillas proporcionan grasas saludables, magnesio y calcio en porciones recomendadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pueden incorporarse como colación o añadirse a ensaladas, sopas y preparaciones dulces. La recomendación de Cleveland Clinic es respetar las porciones sugeridas, ya que varios de estos productos poseen una alta densidad calórica.

La soja y el tofu aportan proteínas y calcio

El sexto grupo está integrado por el tofu y otros productos de soja, como edamame, natto (hecho con soja fermentada), tempeh y leche de soja sin azúcar. Pueden constituir fuentes de proteínas y calcio, dos nutrientes vinculados con la fortaleza de los huesos.

La soja contiene isoflavonas, compuestos naturales cuyo comportamiento se asemeja al del estrógeno. Dado que los niveles de esa hormona disminuyen durante la menopausia, las investigaciones analizan si las isoflavonas pueden ayudar a limitar la pérdida de masa ósea durante esa etapa.

PUBLICIDAD

Las isoflavonas de la soja imitan la función del estrógeno y pueden mitigar la pérdida de masa ósea durante la menopausia (Freepik)

La alimentación para cuidar los huesos también contempla productos que conviene limitar. Cleveland Clinic mencionó el exceso de sodio, azúcar, cafeína y alcohol, ya que pueden afectar el equilibrio del calcio, su absorción o la densidad mineral ósea.

La nutrición se complementa con actividad física, una combinación que, según Zumpano, puede ayudar a fortalecer el esqueleto y reducir el riesgo de fracturas.