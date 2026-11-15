Salud

Qué revisar en el desayuno si aparece hambre antes del mediodía

Un ensayo en mujeres jóvenes evaluó las diferencias de saciedad entre dos desayunos con distinto aporte de proteína

Ilustración de un hombre sentado ante una mesa con un café, un cruasán y un reloj de pared con un icono de batería baja sobre fondo negro.
Un desayuno equilibrado combina proteína y fibra a través de alimentos como yogur griego, avena y frutos rojos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La sensación de hambre que aparece a media mañana puede coincidir con un desayuno demasiado pequeño o con escasa proteína y fibra. No existe una pauta idéntica para todas las personas ni una obligación de comer apenas comienza el día. Pero, para quienes desayunan y notan que el apetito regresa antes del almuerzo, la composición de esa primera comida es un aspecto concreto que vale la pena revisar.

Un estudio publicado en Journal of Dairy Science comparó, en 30 mujeres de 18 a 30 años con sobrepeso u obesidad, un desayuno con más proteína y menos carbohidratos con otro de menos proteína y más carbohidratos, ambos con la misma cantidad de fibra y grasa.

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La investigación halló mayores registros de saciedad y menores registros de hambre durante las tres horas posteriores a la opción con más proteína.

Un desayuno concentrado en azúcares o harinas refinadas puede resultar menos saciante

Tazón con yogur, avena, semillas, nueces y frutos rojos sobre un mantel individual junto a una taza y un vaso de agua.
El plato con huevos revueltos, vegetales y pan integral ofrece una porción cotidiana para la mañana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los productos con carbohidratos refinados, como algunas piezas de pastelería, panes elaborados con harina blanca y cereales con alto contenido de azúcar añadido, pueden aportar energía de forma rápida. Sin embargo, cuando son el único componente del desayuno, dejan fuera fuentes de proteína, fibra y grasas insaturadas que suelen formar parte de comidas más completas.

Una tostada, una porción de cereal o una factura pueden formar parte del desayuno, pero su capacidad para mantener la saciedad puede variar si se acompañan con yogur, huevo, fruta o frutos secos. Estas combinaciones permiten incorporar nutrientes diferentes sin necesidad de excluir por completo determinados alimentos.

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La cantidad consumida y el tiempo transcurrido hasta la siguiente comida también influyen en la aparición del hambre. Un desayuno pequeño puede resultar insuficiente, incluso si incluye alimentos de distintos grupos.

Además, el descanso, los horarios, la actividad física, determinados medicamentos y las necesidades individuales pueden modificar el apetito, por lo que esa sensación no debe atribuirse únicamente a la composición de la primera comida.

La proteína y la fibra pueden ser criterios útiles para revisar la primera comida

Plato con huevos revueltos, tomates, pepino, hojas verdes y pan tostado, junto a cubiertos, una taza de café y un vaso con agua en una mesa.
El consumo matutino de café con factura o cereales azucarados aporta carbohidratos refinados a la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína puede provenir de huevos, yogur griego, queso cottage, leche, tofu, legumbres, frutos secos y semillas. La fibra aparece en frutas enteras, verduras, avena, legumbres y granos integrales. Reunir ambos componentes no exige seguir una cantidad idéntica ni una preparación determinada: permite observar si el desayuno depende solamente de harinas o azúcares, o si incorpora alimentos de distintos grupos.

El objetivo tampoco es convertir el desayuno en una fórmula fija. Las preferencias, la tolerancia a determinados alimentos, el tiempo disponible y el nivel de actividad pueden modificar qué alternativa resulta más conveniente. La información del ensayo citado aporta un dato puntual sobre la saciedad en una población específica, mientras que la elección cotidiana requiere contemplar esas diferencias individuales.

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