Síndrome de intestino irritable: 9 factores que pueden agravarlo y cómo controlarlos

El síndrome de intestino irritable puede causar dolor abdominal, hinchazón y cambios en el tránsito intestinal

Guardar

El dolor abdominal, los cambios en el ritmo evacuatorio, la hinchazón y los gases pueden aparecer o intensificarse por motivos muy distintos en quienes viven con síndrome del intestino irritable (SII). La identificación de nueve desencadenantes frecuentes puede ayudar a reducir los síntomas y orientar la consulta médica, aunque ningún factor afecta de la misma forma a todas las personas.

En una publicación anterior, Infobae informó que los criterios Roma V ampliaron el abordaje diagnóstico del SII al contemplar el dolor o la molestia abdominal persistente y su impacto en la vida diaria. El cuadro integra los llamados trastornos de la interacción intestino-cerebro: no produce lesiones en el intestino, pero puede alterar de forma considerable las actividades cotidianas.

PUBLICIDAD

La causa exacta del SII aún no se conoce. Sin embargo, la gastroenteróloga Christine Lee, de Cleveland Clinic, señaló que la alimentación, el estrés, el nivel de actividad física, los medicamentos y el tabaquismo pueden contribuir a que los episodios sean más frecuentes o intensos.

Aunque el SII tiene mecanismos complejos, algunos hábitos, alimentos y condiciones cotidianas pueden volver los síntomas más frecuentes o intensos. La reacción es individual: un mismo factor puede afectar a una persona y no generar molestias en otra. Por eso, identificar los desencadenantes permite ajustar el manejo sin aplicar restricciones innecesarias.

1- Los lácteos pueden desencadenar gases, calambres y diarrea

Los lácteos pueden provocar molestias digestivas en pacientes con sensibilidad a la lactosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La leche, el helado, los yogures y los quesos blandos contienen lactosa, un azúcar que algunas personas no digieren por completo. En pacientes con SII, esa sensibilidad puede asociarse con distensión abdominal, gases, dolor o diarrea.

PUBLICIDAD

Una opción es reducirlos de manera temporal o reemplazarlos por versiones sin lactosa para observar si existe un cambio. Si los síntomas se repiten, conviene consultar con un profesional para evaluar una posible intolerancia y asegurar el aporte de calcio mediante alimentos o bebidas fortificadas.

2- La falta de fibra puede alterar la regularidad intestinal

La fibra debe incorporarse de manera gradual para evitar un aumento de gases o distensión abdominal (Freepik)

La fibra presente en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales cumple un papel en la formación y el desplazamiento de las heces. Una ingesta insuficiente puede favorecer la constipación, uno de los síntomas posibles del SII.

El aumento de fibra debe ser gradual. Incorporarla demasiado rápido puede generar más gases, dolor o hinchazón. También es importante beber suficiente agua. La recomendación debe adaptarse a cada persona, ya que la fibra soluble e insoluble no producen los mismos efectos en todos los cuadros digestivos.

PUBLICIDAD

3- La cafeína puede aumentar la urgencia para ir al baño

El café y otras bebidas con cafeína pueden acelerar el tránsito intestinal en algunas personas (Unsplash)

El café, el té, las gaseosas cola y otras bebidas con cafeína estimulan el intestino. En algunas personas con SII, esa respuesta puede traducirse en evacuaciones más frecuentes, urgencia o diarrea.

La medida más útil es registrar qué sucede tras consumir estas bebidas. Reducir la cantidad, espaciar las tomas o elegir opciones descafeinadas puede ayudar a determinar si la cafeína actúa como desencadenante. Mantener una buena hidratación también resulta relevante, especialmente si hay diarrea o si se incrementa el consumo de fibra.

4- Las comidas fritas, picantes o muy procesadas pueden agravar el malestar

La identificación de los desencadenantes personales es parte del manejo del síndrome de intestino irritable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos fritos, las preparaciones ricas en grasa, las comidas picantes, los productos muy azucarados y algunos edulcorantes sin azúcar figuran entre los posibles factores alimentarios.

PUBLICIDAD

También pueden causar molestias las legumbres, las verduras crucíferas —como brócoli, coliflor o repollo— y otros productos que favorecen la producción de gases.

No es recomendable eliminar grupos amplios de alimentos sin supervisión, porque puede aumentar el riesgo de déficits nutricionales. En algunos casos, profesionales especializados indican una dieta baja en FODMAP, que restringe ciertos carbohidratos fermentables durante un período limitado y luego prevé una reintroducción ordenada para detectar tolerancias.

5- El estrés puede empeorar la comunicación entre el intestino y el cerebro

El estrés puede intensificar los síntomas a través de la conexión entre el intestino y el cerebro (Magnific)

El estrés no causa por sí mismo el SII, pero puede empeorar el dolor, la distensión y las alteraciones del tránsito intestinal.

La relación se explica, en parte, por el eje intestino-cerebro, la red de comunicación entre el sistema digestivo y el sistema nervioso.

Las estrategias para bajar la tensión dependen de las preferencias y posibilidades de cada persona. Caminar, hacer ejercicio, practicar yoga, meditación, respiración controlada o recurrir a acompañamiento psicológico son alternativas que pueden integrarse al tratamiento cuando resulten adecuadas.

PUBLICIDAD

6- El sedentarismo puede enlentecer la motilidad del intestino

Algunos alimentos, el estrés y el sedentarismo pueden agravar los síntomas digestivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasar muchas horas sentado puede disminuir la motilidad intestinal, es decir, el movimiento que permite el avance de los alimentos y los desechos a través del aparato digestivo. Esta situación puede agravar la constipación o la sensación de evacuación incompleta.

No es necesario realizar actividad intensa para empezar. Sumar caminatas, pausas activas durante la jornada laboral o ejercicios adaptados a las condiciones físicas puede contribuir a regular el funcionamiento intestinal y, a la vez, a manejar el estrés.

7- Algunos medicamentos y procedimientos influyen en el tránsito intestinal

Algunos medicamentos pueden modificar el ritmo intestinal y deben revisarse en la consulta médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciertos medicamentos pueden modificar los hábitos evacuatorios. Los antihistamínicos pueden favorecer la constipación; los analgésicos pueden alterar la regularidad; y los antibióticos pueden afectar la microbiota intestinal. También algunos fármacos para la presión arterial o los antidepresivos podrían asociarse con cambios digestivos.

PUBLICIDAD

Cirugías y procedimientos recientes también deben informarse durante la consulta. Ante la sospecha de que un tratamiento agrava los síntomas, la recomendación es hablar con el médico tratante. No se deben suspender ni cambiar medicamentos por decisión propia.

8- Fumar puede asociarse con más diarrea en pacientes con SII

Dejar de fumar puede contribuir a mejorar la salud digestiva y general (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tabaquismo es otro factor que puede empeorar el cuadro en algunas personas. Cleveland Clinic cita un estudio según el cual quienes fumaban tenían el doble de probabilidad de padecer diarrea asociada con SII que quienes no lo hacían.

Dejar de fumar puede aportar beneficios para la salud general y digestiva. Los programas de cesación tabáquica, el asesoramiento profesional y los grupos de apoyo pueden facilitar ese proceso.

PUBLICIDAD

9- La señalización de serotonina puede aumentar la sensibilidad digestiva

Llevar un registro de las comidas y las molestias puede ayudar a detectar patrones individuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El intestino posee numerosos receptores de serotonina, un neurotransmisor que participa en la comunicación con el cerebro. Alteraciones en esa señalización pueden hacer que algunas personas perciban gases o una evacuación habitual como dolor intenso, mientras que otras no registren a tiempo la constipación.

Según la intensidad y el tipo de síntomas, un gastroenterólogo puede evaluar medicamentos dirigidos a esos receptores. También pueden indicarse tratamientos conductuales, como terapia cognitivo-conductual, biorretroalimentación, relajación muscular progresiva o visualización guiada.

Registrar los síntomas permite reconocer patrones personales

El manejo del síndrome de intestino irritable requiere un enfoque personalizado y seguimiento profesional (Europa Press)

Anotar los alimentos consumidos, los horarios, la actividad física, el estrés, el sueño, los medicamentos y los síntomas puede ayudar a detectar asociaciones. Ese registro ofrece información útil durante la consulta y evita atribuir todos los cambios intestinales a un solo alimento o hábito.

PUBLICIDAD

La pérdida de peso sin explicación, el sangrado, la anemia, la fiebre, los vómitos, la debilidad o la diarrea persistente requieren una evaluación médica. El manejo del SII es individual y puede requerir seguimiento con especialistas en gastroenterología y nutrición para identificar desencadenantes, descartar otras causas y ajustar el tratamiento.