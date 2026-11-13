Qué ocurre con el cuerpo al reducir el azúcar añadida durante 30 días

Una lata de gaseosa regular puede contener cerca de diez cucharaditas de azúcar añadida (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante 30 días, reducir el azúcar añadida implica ajustar el consumo de gaseosas, bebidas energéticas, postres, golosinas, cereales endulzados, yogures, salsas y alimentos envasados, que concentran la mayor parte de los azúcares que se incorporan durante la elaboración o preparación de productos. La modificación no afecta a los azúcares presentes de forma natural en frutas, verduras o leche, que forman parte de alimentos con fibra, vitaminas y minerales. Los cambios que ocurren en el organismo dependen del consumo previo, de la calidad nutricional de los alimentos que reemplacen a los procesados y del total de calorías de la dieta.

La American Heart Association (AHA) estableció que los azúcares añadidos no deberían superar el 6% de las calorías diarias: unas 100 calorías, o 6 cucharaditas, para la mayoría de las mujeres, y 150 calorías, o 9 cucharaditas, para los hombres. Una lata de gaseosa regular de unos 355 mililitros puede contener alrededor de 8 a 9 cucharaditas de azúcar, según la entidad, lo que sitúa a una sola bebida cerca del límite máximo diario recomendado. Reemplazar bebidas azucaradas por agua, té sin endulzar u otras opciones sin azúcar añadida suele ser el primer ajuste con mayor impacto sobre el consumo cotidiano.

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Leer etiquetas, el primer paso para identificar cuánto azúcar se consume por día

Las etiquetas nutricionales permiten identificar los gramos de azúcares añadidos por separado del total de azúcares. La AHA señaló que estos ingredientes pueden aparecer bajo distintos nombres: jarabes, melaza, azúcar de caña, concentrados de jugo de fruta o jarabe de maíz de alta fructosa, entre otros. Reconocerlos facilita comparar productos similares y tomar decisiones de compra más informadas desde la primera semana del mes.

Sustituir azúcar añadida por alimentos enteros puede modificar la saciedad durante el día

Los yogures saborizados, salsas y bebidas energéticas suelen concentrar azúcar incorporada (Imagen Ilustrativa Infobae)

WebMD informó que reemplazar calorías provenientes de azúcares añadidos por alimentos enteros —frutas, verduras, nueces, pescado, cereales integrales— puede ayudar a sentirse saciado con mayor rapidez y a evitar el exceso de comida a lo largo del día. El efecto no depende de una propiedad aislada de eliminar el azúcar, sino de la calidad nutricional de los reemplazos: los alimentos enteros contienen fibra, que enlentece la absorción de azúcares y prolonga la sensación de saciedad.

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Una menor proporción de azúcares añadidos también puede incidir sobre los triglicéridos, un tipo de grasa presente en la sangre. Un estudio publicado en JAMA Internal Medicine que siguió a adultos estadounidenses durante una mediana de 14,6 años documentó una relación significativa entre el consumo elevado de azúcar añadida y el aumento del riesgo de mortalidad cardiovascular. Los participantes que obtenían entre el 17% y el 21% de sus calorías de azúcares añadidos registraron un 38% más de riesgo de muerte por enfermedad cardíaca respecto de quienes consumían cerca del 8%. Un estudio de seguimiento a 30 años publicado en Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases confirmó que un mayor consumo de azúcar añadido se asoció con 2,3 kilogramos adicionales de peso ganado y un 28% más de riesgo de desarrollar obesidad a lo largo de tres décadas.

Las bebidas azucaradas concentran cerca del 15% de las calorías diarias en la dieta estadounidense

Las frutas y los alimentos enteros aportan azúcares naturales además de fibra y nutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) informaron que las bebidas azucaradas —gaseosas, energéticas y deportivas— representan la principal fuente de azúcares añadidos en la alimentación de los adultos estadounidenses, por encima de los postres, las golosinas y los alimentos envasados. Un análisis de datos del NHANES publicado en PMC determinó que cerca del 15% de las calorías diarias de los adultos en ese país proviene de azúcares añadidos, muy por encima del límite inferior al 10% establecido por las Dietary Guidelines for Americans. Un estudio publicado en Nature Medicine en 2025 que analizó datos de 184 países estimó que en 2020 las bebidas azucaradas fueron responsables de 1,2 millones de nuevos casos de enfermedad cardiovascular en todo el mundo, equivalentes al 3,1% del total de casos incidentes ese año.

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Reducir esa proporción a lo largo de un mes suele implicar una reorganización de compras, bebidas y colaciones antes que una supresión absoluta de los sabores dulces. La salud dental también puede beneficiarse: las bacterias presentes en la boca utilizan el azúcar como fuente de energía para producir ácidos que deterioran el esmalte, y reducir el consumo de bebidas azucaradas en particular puede disminuir el riesgo de caries e infecciones. Los ajustes sostenidos durante cuatro semanas no garantizan resultados uniformes, pero establecen hábitos de lectura de etiquetas, selección de bebidas y composición de comidas que inciden sobre el consumo total de azúcar más allá del mes inicial.