A 20 años de la ESI, el 58% de los estudiantes dice que le ayudó a reconocer situaciones violentas o incómodas

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Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped, habló en una entrevista en Infobae a las Nueve sobre la Ley 26.150, que garantiza el derecho de los estudiantes de todos los niveles a recibir Educación Sexual Integral (ESI), sancionada hace 20 años. La norma contempla dimensiones biológicas, psicológicas, afectivas, sociales y éticas.

En una charla con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Cahn señaló que el debate excede los contenidos asociados tradicionalmente con la prevención de embarazos no intencionales y las infecciones de transmisión sexual.

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El director ejecutivo de Fundación Huésped se refirió a un estudio elaborado por la organización junto con Pulsar.UBA, el observatorio de opinión pública de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Como anticipó Infobae, la investigación reunió respuestas de 518 jóvenes escolarizados de entre 13 y 23 años y de 629 docentes de los niveles inicial, primario y secundario.

El relevamiento se realizó entre el 2 y el 20 de septiembre de 2026, con una muestra nacional de diseño no probabilístico. El 86% de los estudiantes consultados consideró que la ESI es importante y necesaria, mientras que el 58% afirmó que los contenidos le permitieron reconocer situaciones injustas, violentas o incómodas.

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Leandro Cahn vinculó la ESI con los desafíos del entorno digital

El 86% de los estudiantes encuestados consideró que la Educación Sexual Integral es importante y necesaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cahn advirtió que la discusión pública suele reducir la Educación Sexual Integral a una parte de sus contenidos. “La ESI es muy atacada en redes sociales, políticamente, presupuestariamente, pero muy defendida por quienes están transitando la educación, los estudiantes secundarios y los docentes”, dijo.

El referente de Fundación Huésped planteó que la letra I de la sigla define el alcance de la norma. “Lo que agrega la perspectiva de la ESI es ese puntito de la I, esa integralidad”, explicó. Según Cahn, el enfoque involucra a toda la comunidad educativa, atraviesa las asignaturas y evita limitar el abordaje al aparato reproductor. “No se puede circunscribir a esas cuestiones”, afirmó al enumerar los temas que deben discutirse en las aulas.

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Entre ellos, mencionó situaciones vinculadas con el uso de herramientas digitales o los ataques contra mujeres trans registrados en los bosques de Palermo. “Todo eso tiene que ver con contenidos vinculados a la educación sexual”, sostuvo al aludir a las agresiones, la discriminación, el consentimiento y los vínculos entre pares.

El estudio mostró que el 72% de los estudiantes considera que la escuela debería abordar más la salud mental. El maltrato en el hogar fue mencionado por el 60% de los encuestados; la inclusión y el respeto hacia personas con autismo, por el 57%; y la discriminación por el cuerpo o el peso, por el 56%.

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Entre las inquietudes sobre entornos digitales, el 47% señaló los discursos de odio en internet; el 43%, el funcionamiento de los algoritmos; el 42%, las apuestas online; y el 41%, el uso responsable de inteligencia artificial.

El estudio de Fundación Huésped y Pulsar.UBA relevó situaciones en las escuelas

Una infografía sobre los resultados del relevamiento del Observatorio Pulsar UBA y Fundación Huésped (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ley establece en su artículo primero que todos los estudiantes tienen derecho a recibir Educación Sexual Integral. Para Cahn, esa garantía debe asegurar contenidos comunes en las distintas jurisdicciones del país.

“La ESI no es una materia, porque es transversal”, dijo. Explicó que conocer el aparato reproductor no alcanza si la escuela no trabaja sobre mandatos, acoso, consentimiento y roles de género. Como ejemplo, se refirió al uso de los patios escolares. “¿De qué sirve trabajar adentro del aula toda una clase sobre perspectiva de género si salimos al recreo, los varones copamos el patio para jugar al fútbol y las chicas las mandamos a la periferia?”, planteó.

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Según el informe, el 36% de los estudiantes secundarios dijo que en su escuela hubo un intento de suicidio de un alumno. Entre los docentes de ese nivel, la proporción ascendió al 47%. Además, el 36% de los estudiantes experimentó malestar, angustia o ansiedad por las redes sociales. El 48% reportó situaciones de discriminación o acoso en esas plataformas.

El 40% informó episodios de circulación de imágenes sin consentimiento. Entre docentes de secundaria, el 55% registró acoso, amenazas o discriminación entre estudiantes a través de redes, mientras que el 41% observó difusión no autorizada de imágenes, datos o contenidos privados.

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Cahn alertó sobre la reducción de fondos para la implementación y la capacitación docente vinculadas a la Educación Sexual Integral

Durante la entrevista, Cahn afirmó que el presupuesto nacional previsto para 2027 asigna “cero pesos” a la Educación Sexual Integral. “Ya hay una caída de más del 98% comparado con 2023”, sostuvo. También afirmó que la implementación presenta diferencias entre provincias. “Muchas veces queda a merced de la voluntad de los docentes cómo trabajar, si trabajar y cómo trabajar la ESI”, señaló.

Cahn sostuvo que el abuso sexual en la infancia, las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no intencionales, la discriminación y la violencia existían antes de la ley. “La ESI es una herramienta que nos permite trabajar esos temas”, indicó.

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Al cierre, relacionó las inquietudes de los adolescentes con el alcance actual de la norma. “Es interesante que los chicos y las chicas entiendan que todos estos temas que les preocupan vinculados a la salud mental también son contenidos de la ESI”, concluyó.

Salud mental, discursos de odio, apuestas online e inteligencia artificial aparecen entre los temas que los jóvenes reclaman abordar en la escuela (Imagen Ilustrativa Infobae)

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