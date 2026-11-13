Salud

Cuáles son los valores normales de la glucosa en sangre en adultos y cuándo consultar a un médico

Las mediciones en ayunas y después de comer permiten detectar alteraciones metabólicas, mientras que los temblores, la sudoración, los mareos y la confusión pueden requerir atención urgente

diabetes, glucosa, diabetes tipo 2, azúcar en sangre-VisualesIA
Los valores normales de glucosa en ayunas se ubican entre 70 y 99 miligramos por decilitro en adultos sanos (Imagen ilustrativa infobae)
Guardar

Mantener la glucosa en sangre dentro de rangos saludables es uno de los pilares del bienestar metabólico en adultos, aunque muchas personas desconocen cuáles son los valores de referencia, qué los afecta y cuándo una lectura alterada justifica una consulta médica.

Las variaciones pueden pasar inadvertidas o manifestarse con síntomas que se confunden fácilmente con otras molestias cotidianas, por lo que identificarlas a tiempo permite actuar antes de que un problema metabólico se instale.

PUBLICIDAD

Qué es la glucosa y cuál es su función en el organismo

La glucosa es un azúcar simple que constituye la principal fuente de energía del cuerpo humano. Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud, cada célula del organismo depende de este combustible para funcionar: desde las fibras musculares hasta las neuronas, que la utilizan de manera casi exclusiva para mantenerse activas.

El proceso comienza con la digestión. Cuando una persona come, el sistema digestivo descompone los carbohidratos y los transforma en azúcar simple, que luego pasa al torrente sanguíneo. Desde allí, viaja hasta los tejidos que la necesitan. Para que pueda entrar en las células, el cuerpo necesita la insulina, una hormona producida por el páncreas. Sin ella, el azúcar permanece circulando en la sangre sin poder ser aprovechada por los órganos.

PUBLICIDAD

Una maqueta de hígado humano, una hoja con gráficos de datos médicos, un glucómetro y varios viales de muestra sobre una mesa de laboratorio.
La insulina producida por el páncreas permite que la glucosa ingrese a las células para transformarse en energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo regula este sistema mediante un equilibrio hormonal preciso. Cuando los niveles suben tras una comida, el páncreas libera insulina, que facilita la entrada del azúcar a las células y promueve su almacenamiento en forma de glucógeno en el hígado y los músculos.

Durante el ayuno o el esfuerzo físico intenso, en cambio, otra hormona pancreática llamada glucagón le indica al hígado que libere las reservas acumuladas para mantener la energía disponible. Según la Biblioteca Nacional de Medicina, este mecanismo mantiene el azúcar en sangre en un rango estrecho, de entre 70 y 99 miligramos por decilitro (mg/dL), en condiciones normales.

La glucosa no solo alimenta los músculos y los órganos: es también el combustible esencial del cerebro, que no puede almacenar reservas propias y depende del suministro constante que provee el flujo sanguíneo. Por eso, tanto el exceso como el déficit de este azúcar generan consecuencias que afectan directamente el funcionamiento del sistema nervioso.

Cuáles son los valores normales de la glucosa en sangre

Los rangos de referencia varían según el momento en que se realiza la medición, aunque los organismos científicos más reconocidos coinciden en los mismos umbrales centrales.

Manos de una persona que sostiene un glucómetro digital junto a una taza, un cuaderno y un portalancetas sobre una mesa
El nivel de azúcar en sangre dos horas después de una comida debe situarse por debajo de 140 mg/dL en personas sin diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Glucosa en ayunas: Se mide tras al menos ocho horas sin consumir alimentos ni bebidas calóricas, generalmente por la mañana antes del desayuno. Para un adulto sano, el nivel normal se sitúa entre 70 y 99 mg/dL, según los criterios publicados por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Una lectura de entre 100 y 125 mg/dL indica prediabetes, mientras que un resultado de 126 mg/dL o más en dos mediciones distintas es criterio diagnóstico de diabetes.
  • Glucosa dos horas después de comer: Corresponde a la medición realizada dos horas después del inicio de una comida. El nivel normal para adultos sin diabetes es inferior a 140 mg/dL. Entre 140 y 199 mg/dL se considera tolerancia alterada a la glucosa o prediabetes. Por encima de 200 mg/dL se cumple otro criterio diagnóstico de diabetes, de acuerdo con la Asociación Americana de Diabetes (ADA) y con la Clínica Cleveland.
  • Hemoglobina glicosilada: Este análisis, que no requiere ayuno previo, refleja el promedio de azúcar en sangre de los últimos dos a tres meses. Un valor inferior a 5,7% se considera normal; entre 5,7% y 6,4%, prediabetes; y 6,5% o más, diabetes. La Biblioteca Nacional de Medicina indica que, para adultos sin diabetes, mantener este indicador por debajo de 5,7% es el objetivo habitual.

Cabe señalar que factores como el estrés, la falta de sueño, ciertos medicamentos, infecciones y cambios hormonales pueden modificar de manera transitoria los valores de azúcar en sangre, incluso en personas sin ninguna enfermedad metabólica de base.

Qué hacer si mis valores no son los normales

Una medición fuera de rango no siempre implica un diagnóstico definitivo, pero sí es una señal que merece evaluación profesional. La Clínica Mayo recomienda consultar a un médico en cuanto se sospeche que los niveles pueden estar alterados, ya que el diagnóstico temprano reduce el riesgo de complicaciones.

  • Cuando los valores son altos (hiperglucemia), los síntomas más frecuentes incluyen sed excesiva, cansancio, visión borrosa, necesidad frecuente de orinar y, en algunos casos, pérdida de peso sin causa aparente. Si estos síntomas coinciden con una glucemia en ayunas de 126 mg/dL o más, o con una lectura casual superior a 200 mg/dL, es necesario acudir al médico sin demora. El tratamiento puede incluir cambios en la alimentación, actividad física regular y, cuando se confirma diabetes, medicación oral o insulina.
  • Cuando los valores son bajos (hipoglucemia), la Clínica Mayo define como umbral de alerta una glucemia inferior a 70 mg/dL. Los síntomas aparecen de forma rápida e incluyen temblores, sudoración, irritabilidad, mareos y confusión. En personas sin diabetes, la hipoglucemia puede deberse a enfermedades hepáticas o renales, déficit hormonal o ciertos medicamentos. En casos graves puede provocar convulsiones y pérdida del conocimiento, lo que requiere atención de emergencia.
Una mujer sentada en un sillón gris en una sala de estar, con las manos en la cabeza, expresando malestar. Hay una lámpara, un vaso de agua y un libro cerca.
La hiperglucemia se manifiesta a través de sed excesiva, visión borrosa, fatiga y aumento en la frecuencia de micción (Imagen Ilustrativa Infobae)

MedlinePlus, el portal de salud de los Institutos Nacionales de Salud, recomienda además buscar atención médica cuando los síntomas de azúcar baja se presentan en forma repetida, aunque no exista diagnóstico previo de diabetes. En ese escenario, el médico podrá identificar la causa subyacente y definir el tratamiento adecuado.

Independientemente del resultado, el monitoreo regular del azúcar en sangre es una herramienta fundamental de prevención. Los chequeos periódicos permiten detectar alteraciones antes de que evolucionen hacia condiciones crónicas, momento en que los cambios de estilo de vida suelen ser más efectivos y suficientes.

Temas Relacionados

GlucemiaGlucosaDiabetesÚltimas noticiasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un experto en obesidad infantil advirtió sobre el riesgo de los ultraprocesados en el cerebro: “Aunque no veamos el efecto, está pasando”

Michael Goran, investigador de la Universidad del Sur de California, explicó en una entrevista con el conductor Mark Hyman en qué etapa de la vida comienzan a gestarse esos efectos y por qué suelen pasar desapercibidos durante años

Un experto en obesidad infantil advirtió sobre el riesgo de los ultraprocesados en el cerebro: “Aunque no veamos el efecto, está pasando”

Proteínas y fibra en un mismo alimento: 5 opciones para mejorar la dieta y favorecer la salud digestiva

Dos especialistas consultadas por The Telegraph recomendaron productos de consumo habitual que combinan nutrientes clave y se adaptan a desayunos, ensaladas, guisos y colaciones

Proteínas y fibra en un mismo alimento: 5 opciones para mejorar la dieta y favorecer la salud digestiva

Por qué la tos puede durar semanas después de un resfrío y cuándo consultar

El cuadro viral remite en pocos días, pero la molestia respiratoria continúa. Cómo se explica este desfase, cuánta eficacia tienen los medicamentos comunes y cuál es el momento indicado para acudir al médico.

Por qué la tos puede durar semanas después de un resfrío y cuándo consultar

Qué ocurre con el cuerpo al reducir el azúcar añadida durante 30 días

La sustitución de bebidas y productos procesados puede modificar el aporte calórico, la saciedad, los triglicéridos y el cuidado dental sin excluir frutas ni otros alimentos enteros

Qué ocurre con el cuerpo al reducir el azúcar añadida durante 30 días

6 hábitos que pueden contribuir al bienestar mental y cómo incorporarlos

Pequeños cambios en el descanso, el movimiento, la alimentación y los vínculos favorecen el cuidado cotidiano. Las señales persistentes justifican la consulta con un profesional

6 hábitos que pueden contribuir al bienestar mental y cómo incorporarlos

DEPORTES

Blake Griffin se convierte en analista y afirma: “El básquet evoluciona”

Blake Griffin se convierte en analista y afirma: “El básquet evoluciona”

Prohibieron el ingreso a las canchas a 18 hinchas por incidentes en los partidos de Chacarita-Atlanta y Boca-Unión

La nueva etapa de Agustina Albertario después de Las Leonas y un deseo: “Quiero formar una familia”

A corto, a mediano y a largo plazo: los tres objetivos principales que tiene Scaloni en la Selección tras renovar su contrato

Todos los récords que podría romper Lionel Scaloni en la selección argentina tras confirmar su continuidad hasta 2030

TELESHOW

Las perlitas de los Martín Fierro de Cable 2026: la revancha de Calabró con Barbano y la mascota que causó ternura

Las perlitas de los Martín Fierro de Cable 2026: la revancha de Calabró con Barbano y la mascota que causó ternura

Marina Calabró ganó el Martín Fierro y selló con Barbano la revancha de su noche más polémica en 2024: “Nos trajo hasta acá”

El discurso de Eduardo Feinmann al ganar el Oro en el Martín Fierro de Cable: “Hacer periodismo es incomodar a quien sea”

La noche soñada de Milo J en los Latin Grammy: cuatro premios y un show con Gustavo Santaolalla

La emoción de Claudia Villafañe al revivir el último partido de Diego Maradona en La Bombonera: "Piel de gallina"

INFOBAE AMÉRICA

Tim Burton habló sobre sus películas icónicas y afirmó: “Me encanta el stop motion porque todo está hecho a mano”

Tim Burton habló sobre sus películas icónicas y afirmó: “Me encanta el stop motion porque todo está hecho a mano”

Ética de gobierno y de servicio público

Los líderes europeos debaten en Dublín cómo acelerar el desarrollo de la IA y reducir la dependencia tecnológica de EEUU y China

El Senado de Brasil aprobó el plan de ajuste de Lula para tranquilizar a los mercados

El Gobierno de Chile acordó con los transportistas poner fin al paro por el aumento del precio de los combustibles