Cuáles son los valores normales de la glucosa en sangre en adultos y cuándo consultar a un médico

Los valores normales de glucosa en ayunas se ubican entre 70 y 99 miligramos por decilitro en adultos sanos (Imagen ilustrativa infobae)

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Mantener la glucosa en sangre dentro de rangos saludables es uno de los pilares del bienestar metabólico en adultos, aunque muchas personas desconocen cuáles son los valores de referencia, qué los afecta y cuándo una lectura alterada justifica una consulta médica.

Las variaciones pueden pasar inadvertidas o manifestarse con síntomas que se confunden fácilmente con otras molestias cotidianas, por lo que identificarlas a tiempo permite actuar antes de que un problema metabólico se instale.

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Qué es la glucosa y cuál es su función en el organismo

La glucosa es un azúcar simple que constituye la principal fuente de energía del cuerpo humano. Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud, cada célula del organismo depende de este combustible para funcionar: desde las fibras musculares hasta las neuronas, que la utilizan de manera casi exclusiva para mantenerse activas.

El proceso comienza con la digestión. Cuando una persona come, el sistema digestivo descompone los carbohidratos y los transforma en azúcar simple, que luego pasa al torrente sanguíneo. Desde allí, viaja hasta los tejidos que la necesitan. Para que pueda entrar en las células, el cuerpo necesita la insulina, una hormona producida por el páncreas. Sin ella, el azúcar permanece circulando en la sangre sin poder ser aprovechada por los órganos.

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La insulina producida por el páncreas permite que la glucosa ingrese a las células para transformarse en energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo regula este sistema mediante un equilibrio hormonal preciso. Cuando los niveles suben tras una comida, el páncreas libera insulina, que facilita la entrada del azúcar a las células y promueve su almacenamiento en forma de glucógeno en el hígado y los músculos.

Durante el ayuno o el esfuerzo físico intenso, en cambio, otra hormona pancreática llamada glucagón le indica al hígado que libere las reservas acumuladas para mantener la energía disponible. Según la Biblioteca Nacional de Medicina, este mecanismo mantiene el azúcar en sangre en un rango estrecho, de entre 70 y 99 miligramos por decilitro (mg/dL), en condiciones normales.

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La glucosa no solo alimenta los músculos y los órganos: es también el combustible esencial del cerebro, que no puede almacenar reservas propias y depende del suministro constante que provee el flujo sanguíneo. Por eso, tanto el exceso como el déficit de este azúcar generan consecuencias que afectan directamente el funcionamiento del sistema nervioso.

Cuáles son los valores normales de la glucosa en sangre

Los rangos de referencia varían según el momento en que se realiza la medición, aunque los organismos científicos más reconocidos coinciden en los mismos umbrales centrales.

El nivel de azúcar en sangre dos horas después de una comida debe situarse por debajo de 140 mg/dL en personas sin diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Glucosa en ayunas: Se mide tras al menos ocho horas sin consumir alimentos ni bebidas calóricas, generalmente por la mañana antes del desayuno. Para un adulto sano, el nivel normal se sitúa entre 70 y 99 mg/dL, según los criterios publicados por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos . Una lectura de entre 100 y 125 mg/dL indica prediabetes , mientras que un resultado de 126 mg/dL o más en dos mediciones distintas es criterio diagnóstico de diabetes.

Glucosa dos horas después de comer: Corresponde a la medición realizada dos horas después del inicio de una comida. El nivel normal para adultos sin diabetes es inferior a 140 mg/dL. Entre 140 y 199 mg/dL se considera tolerancia alterada a la glucosa o prediabetes. Por encima de 200 mg/dL se cumple otro criterio diagnóstico de diabetes , de acuerdo con la Asociación Americana de Diabetes (ADA) y con la Clínica Cleveland.

Hemoglobina glicosilada: Este análisis, que no requiere ayuno previo, refleja el promedio de azúcar en sangre de los últimos dos a tres meses. Un valor inferior a 5,7% se considera normal; entre 5,7% y 6,4%, prediabetes; y 6,5% o más, diabetes. La Biblioteca Nacional de Medicina indica que, para adultos sin diabetes, mantener este indicador por debajo de 5,7% es el objetivo habitual.

Cabe señalar que factores como el estrés, la falta de sueño, ciertos medicamentos, infecciones y cambios hormonales pueden modificar de manera transitoria los valores de azúcar en sangre, incluso en personas sin ninguna enfermedad metabólica de base.

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Qué hacer si mis valores no son los normales

Una medición fuera de rango no siempre implica un diagnóstico definitivo, pero sí es una señal que merece evaluación profesional. La Clínica Mayo recomienda consultar a un médico en cuanto se sospeche que los niveles pueden estar alterados, ya que el diagnóstico temprano reduce el riesgo de complicaciones.

Cuando los valores son altos (hiperglucemia), los síntomas más frecuentes incluyen sed excesiva, cansancio, visión borrosa, necesidad frecuente de orinar y, en algunos casos, pérdida de peso sin causa aparente. Si estos síntomas coinciden con una glucemia en ayunas de 126 mg/dL o más, o con una lectura casual superior a 200 mg/dL, es necesario acudir al médico sin demora . El tratamiento puede incluir cambios en la alimentación, actividad física regular y, cuando se confirma diabetes, medicación oral o insulina.

Cuando los valores son bajos (hipoglucemia), la Clínica Mayo define como umbral de alerta una glucemia inferior a 70 mg/dL. Los síntomas aparecen de forma rápida e incluyen temblores, sudoración, irritabilidad, mareos y confusión. En personas sin diabetes, la hipoglucemia puede deberse a enfermedades hepáticas o renales, déficit hormonal o ciertos medicamentos. En casos graves puede provocar convulsiones y pérdida del conocimiento, lo que requiere atención de emergencia.

La hiperglucemia se manifiesta a través de sed excesiva, visión borrosa, fatiga y aumento en la frecuencia de micción (Imagen Ilustrativa Infobae)

MedlinePlus, el portal de salud de los Institutos Nacionales de Salud, recomienda además buscar atención médica cuando los síntomas de azúcar baja se presentan en forma repetida, aunque no exista diagnóstico previo de diabetes. En ese escenario, el médico podrá identificar la causa subyacente y definir el tratamiento adecuado.

Independientemente del resultado, el monitoreo regular del azúcar en sangre es una herramienta fundamental de prevención. Los chequeos periódicos permiten detectar alteraciones antes de que evolucionen hacia condiciones crónicas, momento en que los cambios de estilo de vida suelen ser más efectivos y suficientes.

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