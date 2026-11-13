Cómo enfrentar la angustia sin refugiarse en distracciones ni alejarse de los demás, según un experto

Theo Von conversó con el científico social Arthur Brooks sobre la presión, la incertidumbre y el manejo de la angustia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Poco antes de iniciar la grabación de This Past Weekend w/ Theo Von, el conductor Theo Von contó que había rezado para recuperar confianza y calma.

Esa confesión abrió su conversación con el científico social y profesor Arthur Brooks sobre cómo enfrentar la angustia sin refugiarse en distracciones, marcada por la presión y la incertidumbre que Von dijo sentir.

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Brooks propuso mirar esos estados como señales que podían orientar una respuesta, en vez de buscar un alivio inmediato en el aislamiento, el consumo o las pantallas. Su planteo reunió tres caminos: reconocer lo que ocurría, sostener rutinas concretas y recuperar los vínculos directos.

La angustia apareció como presión y falta de confianza

Von relató que había rezado poco antes de la entrevista para recuperar confianza, encontrar paz y dejar de sentir la exigencia de que todo saliera perfecto. También habló de la incertidumbre que le producía no saber con claridad qué estaba haciendo.

Arthur Brooks planteó que el sufrimiento constituye una oportunidad de aprendizaje y cuestionó su tratamiento como una patología (YouTube/@TheoVon)

Brooks respondió que esa sensación podía ser examinada en lugar de descartarse de inmediato. “La cultura terapéutica moderna dice: ‘Theo, tenés que deshacerte de esa sensación. Es una patología’. No, no lo es. Es una oportunidad”, afirmó.

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Para el profesor, el sufrimiento podía llevar al aprendizaje si la persona se preguntaba qué expresaba y cómo actuar frente a él.

El entrevistado también cuestionó la idea de que los logros externos resolvieran los problemas personales. Sostuvo que cumplir un sueño podía provocar frustración si el objetivo no coincidía con lo que alguien necesitaba.

Ante un día difícil, propuso dirigir la atención hacia otra persona: “Lo único que podemos hacer en un día pesado es ir a amar a alguien más. Ir a servir a alguien más”. Von había contado que, en esos momentos, buscaba hablar con su hermano para recibir contención.

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La ayuda hacia el prójimo surgió como una propuesta frente al malestar cotidiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distracción ofrecía alivio inmediato, pero no una respuesta duradera

Al hablar de disfrute, Brooks diferenció esa experiencia del placer inmediato. Según explicó, el placer quedaba incompleto cuando se buscaba en soledad y sin memoria de lo vivido. “Placer más gente más memoria equivale a disfrute”, resumió.

El profesor usó el ejemplo de la cerveza para desarrollar la idea. Las publicidades, señaló, mostraban grupos de amigos y no a una persona bebiendo sola.

Para él, una experiencia se volvía disfrute cuando incluía compañía y recuerdos, mientras que el consumo aislado podía alimentar una búsqueda compulsiva de gratificación.

Brooks diferenció el placer inmediato del disfrute duradero, al cual definió mediante la unión de gratificación, compañía y memoria (YouTube/@TheoVon)

Brooks contó que había dejado el alcohol después de confundir placer con disfrute. “El placer no es el camino a la felicidad. El placer es el camino a rehabilitación”, expresó.

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Von vinculó esa reflexión con experiencias personales y ambos relacionaron el aislamiento con conductas difíciles de controlar.

El esfuerzo y las metas fueron presentados como alternativas a la evasión

Brooks llamó satisfacción a la alegría que, según su planteo, surgía después de un logro que exigía esfuerzo. “Solo los Homo sapiens quieren sufrir por sus logros, porque así sabemos cuánto valen”, sostuvo. Con esa idea, defendió las metas alcanzables frente a la búsqueda de recompensas rápidas.

La satisfacción personal surge de los logros que demandan esfuerzo y compromiso físico o intelectual, según el académico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como ejemplo, comparó el proceso con el ejercicio físico: “No vas al gimnasio pensando: ‘Esto se va a sentir tan bien’. No, va a doler. Ese es el punto”. El entrevistado recomendó incluir actividades exigentes en la vida diaria, como levantarse temprano, estudiar o sostener un compromiso aunque resultara incómodo.

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Von relacionó esa propuesta con la necesidad de ordenar los días. Brooks sugirió establecer una rutina de mañana, que podía incluir ejercicio, oración, una lista de gratitud o tareas domésticas.

También planteó que los objetivos debían ser concretos y cercanos, como no beber durante ese día, cumplir una tarea o contactar a una persona querida. Según explicó, esas prácticas ayudaban a volver a una base cuando alguien se despertaba con una sensación de desorientación.

El establecimiento de rutinas matutinas y metas diarias concretas ayuda a recuperar la estabilidad ante la desorientación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pantallas podían acompañar los vínculos, pero no sustituirlos

El tramo final se concentró en el uso del teléfono y las redes sociales. Brooks sostuvo que una pantalla podía reemplazar experiencias directas por versiones digitales de amistad, pareja o logros. Von describió ese efecto como “un sentido de pantalla y no un sentido de uno mismo”.

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Como medida práctica, Brooks propuso no mirar el teléfono durante la primera hora del día, dejarlo fuera de las comidas y evitarlo en la última hora antes de dormir. Presentó esas pautas como recomendaciones personales expuestas durante la charla, no como un tratamiento.

Brooks aconsejó evitar las pantallas durante las comidas y en la primera hora del día para no sustituir las relaciones presenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su criterio fue que la tecnología podía ser útil cuando acompañaba el contacto entre personas, pero resultaba dañina si sustituía las relaciones en persona.

Por eso vinculó las pautas sobre el teléfono con momentos de encuentro, como las comidas o el tiempo compartido en pareja. “Si una tecnología sustituye tus relaciones en persona, te hará miserable y arruinará tu vida. Si las complementa, es una herramienta”, concluyó.

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