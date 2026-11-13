Un experto en obesidad infantil advirtió sobre el riesgo de los ultraprocesados en el cerebro: “Aunque no veamos el efecto, está pasando”

Michael Goran advirtió que el impacto de los alimentos ultraprocesados en la salud infantil comienza desde el embarazo y la primera infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Antes de que la obesidad o la diabetes se hagan visibles, el impacto de la alimentación puede haber comenzado mucho antes. Con esa premisa, el conductor Mark Hyman entrevistó a Michael Goran en The Dr. Hyman Show para abordar por qué los alimentos ultraprocesados podrían afectar la salud infantil desde las primeras etapas de vida.

Goran sostuvo que el foco debía ponerse en el desarrollo durante el embarazo, la primera infancia y los años posteriores, además de los riesgos metabólicos asociados con esos productos.

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Goran puso el foco en los efectos que podían comenzar antes de la enfermedad

Antes de definir qué son los ultraprocesados, Goran consideró que es más importante identificar qué características de esos productos incidían en la salud. “Creo que quedar atrapados en la definición desvía la atención de los problemas principales”, afirmó.

El investigador se refirió a la clasificación NOVA 4, utilizada en estudios para agrupar productos industriales con ingredientes y procesos alejados de la cocina habitual.

La clasificación NOVA 4 identifica productos industriales con ingredientes y procesos alejados de la cocina habitual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Afirmó que, al revisar un metaanálisis y trabajos que reúnen resultados de varios estudios, junto con un informe sobre guías alimentarias, había encontrado asociaciones entre dietas con alto consumo de ultraprocesados y distintos problemas de salud.

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“Los alimentos ultraprocesados afectan casi todos los problemas de salud que se examinan”, dijo. Para Goran, el punto central no era únicamente que esos alimentos podían favorecer un mayor consumo de calorías.

Sostuvo que, durante el desarrollo, una dieta basada en productos envasados podía desplazar nutrientes como colina, magnesio y fibra. “La realidad es que no estamos comiendo suficiente comida real”, afirmó.

También mencionó conservantes y emulsionantes, ingredientes cuyo impacto en el organismo en formación describió como poco estudiado.

Una dieta basada en productos envasados desplaza nutrientes esenciales como colina, magnesio y fibra durante el desarrollo (YouTube/@drmarkhyman)

Los cambios en la estructura cerebral podían aparecer antes que sus efectos

Goran citó una investigación en niños de seis años que, según relató, había asociado un mayor consumo de ultraprocesados con un volumen 2 % menor en determinadas áreas bajo la corteza cerebral.

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Entre ellas mencionó el núcleo accumbens, relacionado con la recompensa y la motivación, y la amígdala, vinculada con la regulación emocional. Goran no presentó ese resultado como una demostración de causa y efecto. “La estructura puede preceder a la función”, sostuvo.

Planteó que los cambios físicos observados durante el desarrollo podían manifestarse más adelante en funciones como el aprendizaje, la memoria o la regulación emocional. Goran también fue cauto al referirse a los edulcorantes.

Incluyó los endulzantes artificiales y los de origen natural, como la estevia y el fruto del monje. “El cuerpo no sabe si provino de la naturaleza o si fue sintetizado en un laboratorio”, afirmó.

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Un estudio en niños de seis años asoció el consumo de ultraprocesados con un menor volumen en el núcleo accumbens y la amígdala (Imagen Ilustrativa Infobae)

Explicó que esos compuestos llegaban al intestino sin absorberse por completo y que la microbiota intestinal, el conjunto de microorganismos del aparato digestivo, podía procesarlos. Señaló que aún no se sabía con claridad qué sustancias surgían de ese proceso ni qué efectos tenían en humanos.

Las fórmulas infantiles concentraron la advertencia más concreta de la entrevista

El tramo más específico se centró en las fórmulas infantiles. Goran afirmó que más de la mitad de las comercializadas en Estados Unidos contenían sólidos de jarabe de maíz en lugar de lactosa.

Explicó que la lactosa era el azúcar de la leche y que combinaba glucosa con galactosa, mientras que los sólidos de jarabe de maíz aportaban glucosa. Según su descripción, esa diferencia daba a estas últimas fórmulas una mayor capacidad de elevar con rapidez el azúcar en sangre.

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Más de la mitad de las fórmulas infantiles en Estados Unidos contienen sólidos de jarabe de maíz en lugar de lactosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Goran relató que su equipo había seguido a bebés que recibían leche materna, fórmula con lactosa o fórmula con sólidos de jarabe de maíz. De acuerdo con su resumen, los bebés alimentados con leche materna y quienes recibían fórmula con lactosa mostraron niveles de azúcar más estables.

En cambio, una parte de los bebés que consumían fórmula con sólidos de jarabe de maíz tuvo variaciones pronunciadas durante el día. “No es un buen comienzo para la vida”, afirmó.

También indicó que su equipo analizaba si esas diferencias tempranas se vinculaban con el control del azúcar en sangre a los seis años.

Los bebés que consumieron fórmulas con jarabe de maíz presentaron variaciones pronunciadas de azúcar en sangre durante el día (YouTube/@drmarkhyman)

La regulación federal sobre fórmulas infantiles establecía requisitos para proteínas, grasas, vitaminas y minerales, pero no fijaba niveles mínimos ni máximos de carbohidratos ni una fuente obligatoria para ese componente, destacó el experto.

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Goran planteó que las diferencias observadas en los primeros años requerían más seguimiento para determinar sus consecuencias posteriores.

Como medidas prácticas, propuso reducir las bebidas azucaradas, aumentar la preparación casera y depender menos de productos envasados. “Que no veamos un efecto sobre la obesidad o la diabetes no significa que no esté pasando nada por la dieta”, sostuvo al cerrar la entrevista.