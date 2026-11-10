Jubilados con TPS que volvieron a El Salvador viven con una pensión de Estados Unidos sin garantías sobre su futuro

Los beneficiarios del TPS que regresaron a El Salvador y Honduras enfrentan incertidumbre sobre el cobro de sus pensiones del Seguro Social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante años trabajaron, cotizaron y construyeron su retiro en Estados Unidos. Algunos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) regresaron a su país de origen entre ellos Honduras y El Salvador con la expectativa de cobrar su jubilación, pero hoy enfrentan incertidumbre sobre la continuidad de sus pagos del Seguro Social.

La situación forma parte del limbo que, según José Palma, coordinador nacional de la Alianza Nacional TPS, atraviesan los salvadoreños amparados por ese programa. El dirigente afirmó en una entrevista con Infobae que el Departamento de Seguridad Nacional comunicó el 9 de septiembre que los beneficiarios continúan protegidos, con posibilidad de vivir y trabajar en Estados Unidos, aunque sin precisar hasta cuándo.

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“Hoy por hoy estamos protegidos. No sabemos por cuánto tiempo”, dijo Palma. Esa falta de una fecha clara, sostuvo, afecta trámites cotidianos y genera dudas entre quienes ya se retiraron, viven fuera de Estados Unidos y dependen de una pensión obtenida tras años de aportes.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó la continuidad del TPS pero evitó fijar una fecha límite para el beneficio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los jubilados que regresaron aún reciben sus pagos

Palma aseguró que la organización conoce casos de salvadoreños y hondureños que volvieron a sus países y mantienen el cobro de su retiro estadounidense. “Conocemos personas en El Salvador, conocemos personas en Honduras que han regresado y están recibiendo su retiro”, afirmó.

De acuerdo con su explicación, los salvadoreños que cumplieron los requisitos para acceder a la jubilación y perdieron su estatus migratorio, pero no tienen una deportación, pueden recibir el pago en El Salvador. “Para los salvadoreños que cumplen con el requisito de recibir su retiro en los Estados Unidos y pierden su estatus migratorio y no tienen una deportación, si se regresan a su país pueden recibirlo en El Salvador”, señaló.

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El dirigente advirtió, sin embargo, que no existe certeza sobre la duración de ese esquema. “¿Por cuánto tiempo? Eso sí no se puede garantizar”, expresó. La preocupación crece entre adultos mayores que evalúan volver a su país ante dificultades para renovar documentos, acceder a atención médica o conservar otros beneficios dentro de Estados Unidos.

Los jubilados salvadoreños que pierden su estatus migratorio cobran su retiro en su país de origen si carecen de una orden de deportación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fallas de verificación agravan la incertidumbre

El problema, según Palma, no afecta solo a quienes ya salieron del país. También alcanza a jubilados que permanecen en Estados Unidos y han comenzado a recibir notificaciones sobre la suspensión de pagos o pedidos de devolución de dinero.

La Alianza Nacional TPS no cuenta todavía con cifras sobre esos casos, aunque realiza una encuesta para medir el impacto. Palma indicó que conocen situaciones de personas que recibieron cartas en las que se les solicita reembolsar pagos correspondientes a septiembre 2026. “Tenemos casos de personas que han recibido cartas diciendo que tienen que reembolsar”, afirmó.

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A su juicio, esos reclamos se relacionan con la falta de actualización del sistema federal SAVE, utilizado por oficinas públicas para verificar el estatus migratorio de personas que no son ciudadanas estadounidenses. Si la información no aparece actualizada, explicó, las entidades pueden interpretar que el solicitante no tiene protección vigente.

“El programa SAVE no ha sido actualizado por el gobierno federal y por eso es que hay problemas en las oficinas del Social Security”, sostuvo Palma. Esa situación puede alcanzar también a quienes intentan obtener una licencia de conducir compatible con Real ID o renovar determinados seguros médicos.

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La falta de actualización en el sistema federal SAVE provoca errores sobre la vigencia del estatus en las oficinas del Seguro Social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿El retorno es posible o no?

Para los jubilados con TPS, la salida de Estados Unidos implica una decisión con consecuencias migratorias y económicas. Palma señaló que regresar puede ser más complejo que permanecer dentro del país, porque obtener autorización para volver suele resultar más difícil para quien ya salió.

El coordinador insistió en que cada caso requiere revisar las condiciones de la jubilación, el historial migratorio y la situación personal. “Es posible que eso puede suceder, pero tiene que asesorarse bien para cumplir con los requisitos”, dijo sobre la posibilidad de recibir la pensión desde El Salvador.

Mientras las autoridades no definan el alcance y la duración de la protección migratoria, los jubilados salvadoreños que viven dentro y fuera de Estados Unidos permanecen pendientes de sus pagos, de las verificaciones oficiales y de las decisiones que puedan modificar su futuro.

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