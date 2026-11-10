El Salvador

Propone equiparar los vuelos centroamericanos a trayectos nacionales para reducir el costo de los boletos

Un boleto de USD 500 entre El Salvador y Costa Rica incluía más de USD 300 en cargas tributarias. El gremio turístico salvadoreño lleva una solución concreta a los gobiernos de la región

Ilustración de un mapa doblado de América Central con líneas punteadas, aviones en círculos, barreras rojas, casetas y candados.
La Cámara Salvadoreña de Turismo propuso tratar los vuelos en Centroamérica como trayectos nacionales para reducir los impuestos aéreos. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Cámara Salvadoreña de Turismo (Casatur) planteó que los vuelos entre los países de Centroamérica reciban un tratamiento similar al de los trayectos nacionales, con el objetivo de reducir cargas tributarias que, según el sector, encarecen los boletos y limitan la movilidad turística en la región.

El presidente de Casatur, Carlos Umaña, sostuvo que los impuestos representan una parte considerable de las tarifas aéreas regionales y citó como ejemplo el precio que encontró para regresar desde Guatemala hacia El Salvador. “Quería regresarme en avión y encontré precios de USD 1,200 solo ida Guatemala-San Salvador”, relató durante una entrevista en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

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Para Umaña, la discusión debe involucrar a los gobiernos de la región y considerar acuerdos bilaterales que permitan reducir o eliminar tributos bajo determinadas condiciones tarifarias. “Si nosotros como región pudiésemos tratar y abordar los vuelos regionales como vuelos nacionales, los precios caerían”, afirmó.

El dirigente empresarial indicó que una aerolínea realizó un estudio sobre el impacto tributario en las rutas centroamericanas. Según explicó, un pasaje de ida y vuelta entre El Salvador y Costa Rica que costaba USD 500 incluía más de USD 300 en impuestos.

A su juicio, esta estructura resta competitividad a los destinos de la región frente a rutas de mayor distancia.

El presidente de Casatur propuso que dos países puedan acordar tarifas preferenciales libres de determinados cargos, mientras que los boletos que superen ese valor mantengan los impuestos habituales. “Si tú me das esta tarifa, yo te quito los impuestos. Y a partir de esa tarifa para allá, pues vas a pagar los impuestos”, planteó.

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Ilustración de una balanza con un avión blanco en un plato y una pila de sellos fiscales con la palabra tax en el plato opuesto.
Carlos Umaña planteó acuerdos bilaterales para exonerar de gravámenes a los boletos que ofrezcan tarifas preferenciales. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

También señaló que algunos países vecinos acumulan gravámenes de distinta naturaleza sobre los boletos de avión. “Hay impuestos sobre impuestos, sobre impuestos, sobre impuestos de los boletos”, sostuvo. En El Salvador, añadió, los viajeros pagan la tasa aeroportuaria, cargos por equipaje y conceptos vinculados al turismo, aunque aseguró que otros países aplican más tributos.

La propuesta surgió en medio del congreso anual del sector turístico salvadoreño, donde empresarios, autoridades y especialistas analizan una agenda de prioridades para 2027. El encuentro busca definir diez medidas que Casatur prevé presentar el 1 de diciembre a instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Turismo (Mitur) y la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur).

Umaña explicó que la industria intenta convertir el aumento de visitantes en un crecimiento rentable y sostenible para las empresas, los trabajadores y las comunidades. “Estamos tratando un tema sumamente importante e interesante, y es cómo pasamos del crecimiento al valor”, expresó.

Durante la entrevista, el empresario mencionó que El Salvador recibió 3.9 millones de visitantes hasta octubre de 2026, mientras que la meta oficial para el cierre del año es de 4.2 millones. Casatur prevé que esa cifra pueda superarse durante diciembre.

Sin embargo, Umaña advirtió que el crecimiento de llegadas no necesariamente se traduce en un aumento proporcional de divisas. Entre enero y agosto, según los datos mencionados en la conversación, la cantidad de visitantes creció 22%, mientras que los ingresos turísticos aumentaron 12%.

Ilustración de un avión blanco con una cadena unida a un bloque con la inscripción TAX LIEN, sobre la silueta del mapa de Centroamérica.
Un estudio del sector indicó que más de USD 300 de un pasaje de USD 500 entre El Salvador y Costa Rica corresponden a tributos. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El dirigente atribuyó parte de esa diferencia al peso de los turistas procedentes de Guatemala y Honduras, que realizan viajes de menor distancia y, en promedio, gastan menos que quienes llegan desde destinos más lejanos.

La experiencia del visitante y la capacitación del personal

El consultor mexicano Luis Pineda, especialista en ciencias de la felicidad y psicología positiva, quien es parte del congreso, señala que la experiencia turística depende de los contactos cotidianos que tiene el visitante con trabajadores del sector.

“Todo se reduce a ese contacto entre este turista y ese taxista, ese mesero, ese guía de turistas”, afirmó. Pineda sostuvo que la capacitación debe abarcar conocimientos del destino, atención al cliente y habilidades para comprender las necesidades de cada viajero.

Umaña coincidió en que la hospitalidad debe complementarse con formación técnica. También destacó la atención que reciben los viajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, en especial por parte del personal migratorio.

La agenda que Casatur presentará en diciembre incluirá propuestas sobre conectividad aérea, inversión, capacitación, coordinación empresarial y mejora de la oferta turística ante el aumento de la demanda regional.

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