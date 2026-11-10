El Salvador

Especialista cataloga como “desaparición forzada” el caso de cuatro aerotécnicos salvadoreños en Haití

La misión salvadoreña mantiene las labores de búsqueda desde el 18 de octubre, bajo coordinación con las autoridades haitianas y en un contexto marcado por el control territorial de grupos criminales

Cuatro aerotécnicos de la Fuerza Armada de El Salvador permanecen desaparecidos en Haití desde el 18 de octubre de 2026. (AP Foto/Odelyn Joseph)
Cuatro aerotécnicos de la Fuerza Armada de El Salvador permanecen desaparecidos en Haití desde el 18 de octubre de 2026. (AP Foto/Odelyn Joseph)
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Las operaciones de la Fuerza Armada de El Salvador en Haití deben continuar para ubicar a los cuatro aerotécnicos desaparecidos desde el 18 de octubre de 2026, según plantearon Ricardo Sosa, doctor en Criminología, y Arturo Grandón, analista de inteligencia, seguridad y antiterrorismo.

Sosa abordó el caso en Diálogo y lo describió como una “desaparición forzada”. Grandón, en Entrevista AM, analizó el despliegue a partir de la crisis de seguridad haitiana y de las exigencias logísticas de movilizar un contingente militar hacia ese país.

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Sosa dijo que mantiene la expectativa de que puedan ser encontrados con vida, aunque aclaró que se trata de una convicción personal.

Mi fe me da para creer y confiar en el Señor Jesucristo que nuestros hermanos están con vida”, afirmó Sosa. El criminólogo consideró que, si continúan con vida, podría realizarse una operación para localizarlos, rescatarlos y trasladarlos a El Salvador.

Grandón sostuvo que el despliegue se desarrolla en un escenario marcado, según su análisis, por pobreza, corrupción, debilidad institucional y presencia de grupos armados en Haití.

La reserva en las labores de búsqueda

Sosa planteó que una misión de búsqueda y rescate requiere información reservada. Afirmó que los movimientos, objetivos y decisiones tácticas no pueden hacerse públicos mientras las operaciones continúan.

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El analista sostuvo que las autoridades deben manejar la información bajo criterios de confidencialidad y compartimentación. “No es adecuado, no es técnico”, expresó al referirse a la divulgación de detalles operativos.

El criminólogo Ricardo Sosa afirmó que las labores de búsqueda y rescate en Haití exigen reserva e información confidencial. (REUTERS/Patrice Noel)
El criminólogo Ricardo Sosa afirmó que las labores de búsqueda y rescate en Haití exigen reserva e información confidencial. (REUTERS/Patrice Noel)

Sosa dijo que la Fuerza Armada actúa en coordinación con la Policía Nacional de Haití y las autoridades de ese país. Añadió que la población puede acompañar a las familias de los desaparecidos, pero no tiene acceso a los datos que manejan las fuerzas desplegadas.

El criminólogo vinculó la continuidad de los operativos con la posible existencia de información de inteligencia y contrainteligencia. Precisó que esa es su interpretación sobre la decisión de mantener las acciones en territorios con presencia de grupos criminales.

Lo que plantean sobre los grupos criminales

Sosa mencionó declaraciones de líderes de organizaciones criminales haitianas, entre ellos Jimmy Chérizier. Según su valoración, ninguno de los cabecillas a los que se refirió se ha atribuido la desaparición de los cuatro aerotécnicos.

Ninguno de los cabecillas criminales de estas estructuras lo ha desmentido”, afirmó Sosa al explicar por qué mantiene la expectativa de que los salvadoreños estén vivos.

El doctor en Criminología precisó que su conclusión no representa una confirmación oficial. También indicó que no conoce declaraciones públicas en las que alguna estructura se haya responsabilizado por una acción contra los militares desaparecidos.

Sosa señaló que algunos líderes de grupos criminales habrían solicitado la intervención de otros actores ante los operativos salvadoreños.

Grandón sostuvo que los grupos criminales haitianos se fortalecen en zonas donde el Estado tiene poca presencia. Según dijo, pueden ofrecer alimentos, ropa o medicamentos a comunidades vulnerables para crear relaciones de dependencia.

El analista Arturo Grandón explicó que las pandillas ocupan espacios en Haití ante el abandono del Estado y la pobreza extrema. (REUTERS/Patrice Noel)
El analista Arturo Grandón explicó que las pandillas ocupan espacios en Haití ante el abandono del Estado y la pobreza extrema. (REUTERS/Patrice Noel)

Cuando el Estado abandona a la población, son las pandillas” las que ocupan ese espacio, afirmó Grandón. El analista vinculó ese fenómeno con la pobreza extrema que, según su diagnóstico, enfrenta una parte de la población haitiana.

El marco de la misión salvadoreña en Haití

Durante las entrevistas se mencionó el decreto 679, relacionado con la participación de la Fuerza Armada de El Salvador en la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití.

Sosa sostuvo que las decisiones diplomáticas y políticas vinculadas con la misión corresponden al presidente Nayib Bukele. Su planteamiento fue que esas gestiones deben mantener como prioridad la búsqueda de los cuatro aerotécnicos.

El analista afirmó que el despliegue tiene impacto sobre el espíritu de cuerpo de la Fuerza Armada. También consideró que la movilización de recursos responde al deber de localizar a los salvadoreños desaparecidos.

Grandón dijo que trasladar cerca de 2 mil efectivos a Haití requiere una planificación amplia. Mencionó transporte, alimentación, municiones, equipo, atención médica y lugares para el descanso de los militares.

Mover dos mil hombres no es fácil”, afirmó Grandón. Según su análisis, un contingente de esa dimensión necesita batallones, unidades de apoyo y una estructura logística capaz de sostener las operaciones.

El especialista comparó esa capacidad con la experiencia adquirida en El Salvador durante la aplicación del Plan Control Territorial. Sin embargo, reconoció que el escenario haitiano presenta diferencias por la presencia de armas de guerra, explosivos y grupos con control territorial.

El decreto 679 regula la participación militar salvadoreña dentro de la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití. (REUTERS/Patrice Noel)
El decreto 679 regula la participación militar salvadoreña dentro de la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití. (REUTERS/Patrice Noel)

Operativos contra grupos criminales en Haití

En Entrevista AM, Arturo Grandón se refirió a la captura de Jean Saint-Louis, alias “Kenken”, a quien identificó como uno de los líderes de grupos criminales en Haití.

Para el analista, este hecho forma parte de las acciones desarrolladas durante el despliegue salvadoreño. Grandón afirmó que las operaciones han tenido incidencia sobre las estructuras que operan en el país caribeño.

Sosa también se refirió a las incursiones contra instalaciones utilizadas por cabecillas criminales. Sostuvo que estos grupos usan redes sociales para proyectar poder y dominio sobre los territorios que controlan.

El doctor en Criminología consideró que las incursiones en esas instalaciones pueden afectar esa capacidad de proyección pública de los grupos criminales.

El apoyo a la operación salvadoreña

Soldiers walk across the airport tarmac to board an aircraft, following El Salvador's deployment of thousands of troops to Haiti, days after four Salvadoran members of a UN-backed force went missing in a gang ambush, in Comalapa, El Salvador, in this screengrab taken from a video released October 29, 2026. EL SALVADOR PRESIDENTIAL OFFICE HANDOUT/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
Soldiers walk across the airport tarmac to board an aircraft, following El Salvador's deployment of thousands of troops to Haiti, days after four Salvadoran members of a UN-backed force went missing in a gang ambush, in Comalapa, El Salvador, in this screengrab taken from a video released October 29, 2026. EL SALVADOR PRESIDENTIAL OFFICE HANDOUT/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Grandón señaló que el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, ha respaldado la misión salvadoreña. Según su valoración, el acompañamiento de las autoridades haitianas forma parte de la coordinación requerida para las operaciones en el país.

El analista también afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trasladó a Nayib Bukele el mensaje: “Haz lo que tengas que hacer”.

Grandón consideró que Estados Unidos podría aportar más recursos a la operación. Mencionó asistencia logística, técnica y material, además de apoyo con helicópteros, equipamiento, armamento u otros recursos operativos.

También planteó que otros países de la región podrían sumarse a la misión. Citó al Escudo de las Américas como un espacio desde el cual, según su opinión, podría ampliarse ese respaldo.

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