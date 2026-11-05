Salud

Qué comer después de entrenar para favorecer la recuperación muscular

La alimentación deportiva contempla la energía antes de empezar, el agua durante la actividad y una reposición de nutrientes al finalizar

Ilustración de una persona vestida con ropa deportiva sentada en un tronco junto a un sendero que come una banana al lado de una botella de agua.
La nutrición deportiva adapta el aporte de energía, nutrientes y líquidos a la intensidad y duración de cada entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La actividad física modifica las demandas de energía, líquidos y nutrientes del organismo. La alimentación forma parte de ese proceso porque acompaña tanto el esfuerzo muscular como la recuperación posterior, con necesidades que pueden variar según la duración, la intensidad y el tipo de entrenamiento.

Los carbohidratos aportan energía para el trabajo muscular, las proteínas participan en la reparación de los tejidos y el agua ayuda a sostener funciones básicas durante el ejercicio. Por eso, una pauta nutricional vinculada al deporte requiere considerar el contexto de cada rutina y no solo el momento de sentarse a comer.

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La reposición posterior al entrenamiento ocupa un lugar central porque es la instancia en la que el cuerpo comienza a recuperar líquidos y reservas energéticas. De acuerdo con la American Heart Association, no existen reglas rígidas que se adapten a todos los casos, aunque sí pautas generales para organizar la hidratación y los nutrientes alrededor de la actividad física.

La comida posterior al ejercicio ayuda a reponer energía y reparar músculo

Después de entrenar, el organismo necesita recuperar parte de los líquidos perdidos y reponer el glucógeno, una reserva de carbohidratos almacenada en músculos e hígado que se utiliza como combustible durante el esfuerzo. La American Heart Association indicó que los músculos pueden almacenar carbohidratos y proteínas para obtener energía y favorecer la recuperación durante los 30 a 60 minutos posteriores a la actividad.

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Panes integrales, un tazón con arroz cocido, pasta cruda en un cuenco, galletas y un saco de trigo sobre una mesa de madera.
Los carbohidratos permiten reponer las reservas de glucógeno muscular y hepático que el cuerpo consume durante el esfuerzo físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ese motivo, la entidad aconseja incluir fuentes de carbohidratos como pan, arroz o pasta integrales, junto con alimentos que aporten proteínas. Entre las opciones mencionadas figuran la pechuga de pollo sin piel, el salmón, la trucha, las carnes magras, los frijoles, las lentejas, los frutos secos y las semillas. Las proteínas aportan los aminoácidos que intervienen en la reparación y el crecimiento muscular.

La hidratación importa y la American Heart Association incorpora el agua como una opción para reponer líquidos tras una rutina, mientras que frutas y verduras con alto contenido de agua, como melones, naranjas, uvas, frutos rojos, zanahorias o lechuga, pueden sumar hidratación y nutrientes. La entidad también incluyó al jugo de fruta 100% como una alternativa que aporta líquidos y carbohidratos.

Los electrolitos son minerales como sodio, potasio, magnesio y calcio, que participan en el equilibrio de líquidos y en la función muscular. La asociación estadounidense señaló que pueden obtenerse a partir de frutas, verduras de hoja verde, pescados grasos, lácteos bajos en grasa, frutos secos y semillas. Las bebidas deportivas pueden colaborar en algunas situaciones, aunque la entidad advirtió que suelen contener cantidades elevadas de azúcar y cafeína.

Una revisión publicada en Nutrients describió que la recuperación posterior al ejercicio se vincula con cuatro procesos: reparación muscular, reposición de glucógeno, rehidratación y manejo de la inflamación. El trabajo también planteó que los suplementos pueden cubrir necesidades puntuales en deportistas con entrenamientos exigentes, pero que una dieta equilibrada puede resultar suficiente para quienes realizan cargas menos intensas.

Una mujer con toalla al cuello sostiene una botella de agua sentada en un gimnasio frente a ventanales y personas en máquinas de ejercicio.
El agua representa la alternativa central para sostener la hidratación antes, durante y después de la actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Harvard explicó que una restricción sostenida de energía y proteínas puede dificultar el entrenamiento. La institución educativa se refiere especialmente a las mujeres y señala que, según la doctora Beth Frates, los cambios hormonales pueden influir en la degradación muscular posterior al ejercicio.

La alimentación antes y durante también importa

La preparación nutricional empieza antes de la rutina. La American Heart Association recomienda hidratarse con agua y priorizar carbohidratos saludables alrededor de dos horas antes de hacer ejercicio. Entre los alimentos sugeridos se encuentran cereales integrales, tostadas integrales, yogur bajo en grasa, pasta integral, arroz integral, frutas y verduras.

La razón es que los carbohidratos constituyen una fuente relevante de energía durante la actividad física. La nutrición deportiva busca que esa ingesta sea compatible con la tolerancia digestiva y con el tipo de esfuerzo previsto. La entidad estadounidense aconseja evitar, en la cercanía del entrenamiento, las grasas saturadas y las proteínas, dado que su digestión es más lenta y puede restar flujo sanguíneo y energía a los músculos.

Hombre bebiendo un batido de proteína junto a un cartón de huevos, yogur griego, plátanos y un bolso deportivo.
Harvard advierte que una restricción prolongada de energía y proteínas incrementa la degradación muscular y perjudica el rendimiento en mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando queda poco tiempo antes de comenzar, la misma institución propone una fruta fresca, como una manzana o una banana, por su aporte de carbohidratos de fácil digestión. La Universidad de California en Los Ángeles también señaló que el tipo de entrenamiento modifica la planificación: para actividades cardiovasculares, por ejemplo, plantea una comida ligera con carbohidratos de fácil digestión y una cantidad moderada de proteína entre una y tres horas antes.

Durante una sesión de una hora o menos, la American Heart Association considera que no es necesario comer. En ese caso, recomienda tomar pequeños sorbos de agua de manera frecuente para sostener la hidratación. Para entrenamientos más prolongados, vigorosos o de alta intensidad, la entidad plantea una ingesta de entre 30 y 90 gramos de carbohidratos por hora, con opciones como yogur bajo en grasa, pasas o banana.

En tanto, la Universidad Brown indicó que el agua suele ser la principal alternativa de hidratación antes, durante y después del ejercicio. La investigación subrayó que la respuesta a la alimentación no es idéntica en todas las personas. El tipo de deporte, la intensidad, el tiempo de actividad, los objetivos de entrenamiento y la tolerancia digestiva modifican las necesidades. Por esa razón, las pautas generales pueden orientar la organización de las comidas, pero no reemplazan una evaluación profesional cuando existen objetivos específicos, malestares digestivos o cambios importantes en la dieta.

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