“Me dio una nueva vida”: una startup desarrolla una reserva de médula ósea de donantes fallecidos para tratar enfermedades de la sangre

Ossium Health desarrolló una técnica de criopreservación que extrae tejido de cuerpos vertebrales y lo conserva a -150 °C; todos los procedimientos se realizaron en ensayos clínicos o bajo programas de uso compasivo (Foto: Ossium Health)

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Una mujer de 48 años con leucemia agresiva no encontró donante compatible, ni entre sus familiares ni en los registros existentes. Su médico le propuso entonces un trasplante de médula ósea extraída de un donante fallecido y conservada mediante congelación. Se sometió al procedimiento en enero y hoy llama a esa fecha su segundo cumpleaños. “Me dio una nueva vida”, contó.

Según informó la revista Forbes Argentina, el caso forma parte de los 29 trasplantes realizados hasta ahora con tejido proporcionado por Ossium Health, una startup con sede en San Francisco, Estados Unidos, que desarrolló tecnología para extraer médula ósea de donantes fallecidos y almacenarla en condiciones criogénicas. Todos los procedimientos, llevados a cabo en ensayos clínicos o programas de uso compasivo, fueron exitosos.

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Ossium convierte en recurso médico un tejido que antes se descartaba

Hace una década, Kevin Caldwell, exconsultor de la firma McKinsey especializado en salud, se asoció con Erik Woods, experto en criopreservación, con una premisa que el mundo médico recibió con escepticismo: la médula ósea que las organizaciones de donación de órganos descartaban podía salvar vidas. La idea era que los pacientes accedieran a un trasplante casi de inmediato, sin depender de la búsqueda de un donante vivo compatible.

La startup Ossium Health informó 29 trasplantes realizados con tejido criopreservado de donantes fallecidos; los procedimientos se llevaron a cabo en ensayos clínicos o programas de uso compasivo (Foto: Ossium Health)

“Mucha gente nos decía que lo que estábamos haciendo era una locura, especialmente los médicos”, afirmó Caldwell, cofundador y director ejecutivo de la compañía. “Nunca se plantearon obtener médula ósea de un donante fallecido y suponían que no sería tan buena o que no funcionaría”, agregó.

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La clave técnica está en las propiedades particulares de las células madre. A diferencia de corazones y pulmones —que deben trasplantarse pocas horas después de la muerte porque no toleran la congelación—, la médula ósea puede criopreservarse con éxito. Ossium extrae el tejido de los cuerpos vertebrales, los huesos que forman la columna vertebral, que contienen una gran cantidad de médula activa. Obtenerla de esa zona en una persona viva sería demasiado peligroso.

En su biobanco de Indianápolis —el primero del mundo en su tipo—, los trabajadores de la empresa utilizan trajes blancos, lentes de protección y guantes de malla metálica. Con sierras quirúrgicas, trabajan sobre los huesos extraídos de la columna vertebral durante un proceso que demora entre cuatro y seis horas. El resultado son bolsas con un líquido de color rojo claro que se conservan a -150 °C en tanques con capacidad para 850 unidades. En promedio, la médula de un donante alcanza para tratar a tres personas.

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La startup recaudó USD 158 millones y apunta a facturar USD 120 millones en 2027

Ossium Health reportó que al menos el 70% de quienes necesitan un trasplante de médula no encuentra un familiar compatible a tiempo; su banco de tejido criopreservado promete entregar el material en un máximo de 72 horas (Foto: Ossium Health)

Fundada en 2016, Ossium arrancó con recursos muy limitados: alquiló un pequeño espacio en la parte trasera del laboratorio de un amigo. Caldwell usó todos sus ahorros de jubilación; Woods vendió su casa. La primera inversión fue de USD 650.000.

Desde entonces, la compañía recaudó USD 158 millones de inversores, y alcanzó una valoración de USD 300 millones en su última ronda de financiación, en 2023. Para este año proyecta facturar USD 35 millones, un crecimiento del 75% respecto a los USD 20 millones facturados en 2024. Para 2027, Caldwell estima ingresos superiores a USD 120 millones y más de 60 trasplantes realizados.

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A principios de este año, la compañía completó su primer trasplante pediátrico, en un paciente de 14 años. Para febrero de 2027 planea comenzar la comercialización del tratamiento destinado a distintos tipos de cáncer de la sangre. En 2024, además, firmó un contrato por hasta USD 125 millones con la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado de Estados Unidos (BARDA) para almacenar médula ósea ante posibles emergencias radiológicas o nucleares. Esos avances llevaron a la empresa a integrar la lista Forbes Next-Billion Dollar Startups de este año.

Al menos el 70% de los pacientes no encuentra un donante compatible a tiempo

Ossium Health reportó que al menos el 70% de quienes necesitan un trasplante de médula no encuentra un familiar compatible a tiempo; su banco de tejido criopreservado promete entregar el material en un máximo de 72 horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema que Ossium busca resolver es de escala global. El primer trasplante de médula ósea de la historia lo realizó el premio Nobel E. Donnall Thomas en 1956 y, desde entonces, más de 1,5 millones de personas en todo el mundo se sometieron al procedimiento. Sin embargo, al menos el 70% de quienes lo necesitan no tiene un familiar compatible y debe recurrir a donantes externos, que no siempre están disponibles.

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Las posibilidades son todavía menores para pacientes afroamericanos y de origen sudasiático, debido a la escasa diversidad en los registros de donantes vivos. A eso se agrega el factor tiempo: quienes requieren un trasplante urgente no siempre pueden esperar entre dos y cuatro meses. Ossium se compromete a entregar la médula ósea en un plazo máximo de 72 horas. “Muchos pacientes sufrirán una recaída o morirán mientras buscan un donante”, advirtió Caldwell.

La compañía trabaja con el 60% de las organizaciones de donación de órganos de Estados Unidos, lo que le da acceso a entre 7.000 y 8.000 donantes potenciales al año. Además de los trasplantes, utiliza el material óseo restante para fabricar OssiGraft, injertos de matriz ósea criopreservada para cirugías ortopédicas. Caldwell y Woods estudian ahora variantes del tratamiento para enfermedades como la anemia falciforme —que afecta a unos 8 millones de personas en el mundo— y condiciones autoinmunes como la diabetes tipo 1. “Queremos erradicar estas enfermedades de la sangre y del sistema inmunitario”, sostuvo el directivo.

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