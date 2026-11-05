Salud

El 86% de los estudiantes considera necesaria la ESI y el 72% cree que se debería hablar más de salud mental en la escuela

A 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral, una encuesta nacional de Fundación Huésped y Pulsar.UBA mostró consenso en el ámbito escolar. El informe advirtió sobre violencias digitales, apuestas online y difusión de imágenes creadas con IA

El brazo de un estudiante reposa sobre un pupitre de madera con una hoja blanca, con otros alumnos sentados en el fondo desenfocado.
El 58 % de los alumnos señaló que los contenidos escolares de la ESI le permitieron identificar situaciones injustas, violentas o incómodas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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A dos décadas de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), el 86% de estudiantes consultados considera que la ESI es importante y necesaria, según una encuesta nacional de Fundación Huésped y el Observatorio Pulsar.UBA.

El estudio también ubica a la salud mental, las violencias en entornos digitales, las apuestas y el uso de inteligencia artificial entre los temas que jóvenes y docentes reclaman abordar con mayor profundidad en las escuelas.

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“La ESI es una herramienta para trabajar de una manera abierta temáticas que atraviesan la sexualidad, no solamente desde el punto de vista biológico”, afirmó a Infobae Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped.

El informe muestra que 6 de cada 10 (el 58%) estudiantes señalaron que los contenidos aprendidos les permitieron identificar situaciones injustas, violentas o incómodas. Entre el personal docente, el 99% afirmó conocer la ley y el 93% indicó que incorpora la ESI en sus clases.

Infografía con texto sobre la ESI, dos filas de diez pictogramas humanos y los logotipos de Pulsar UBA y Fundación Huésped sobre fondo blanco.
Una infografía de Pulsar UBA y Fundación Huésped expone que el 86% de los estudiantes en Argentina considera necesaria la ESI y el 58% afirma que ayudó a identificar violencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud mental, los algoritmos, la inteligencia artificial, los discursos de odio y las apuestas online también son contenidos de la ESI”, agregó Cahn a Infobae. El especialista sostuvo que el relevamiento refleja una ampliación de la agenda, a partir de preocupaciones que exceden los contenidos asociados de forma tradicional a la educación sexual.

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Para Cahn, “la ESI está viva y dialoga con lo que les pasa a los estudiantes”. Explicó que los contenidos sobre el cuerpo, la prevención de embarazos y las infecciones de transmisión sexual (ITS) siguen presentes, pero que los estudiantes suman otras preocupaciones. “La sexualidad es mucho más que el aparato reproductor”, señaló a Infobae.

La Ley Nacional 26.150, aprobada en 2006, establece el derecho de todos los estudiantes a recibir Educación Sexual Integral (ESI). Su enfoque articula dimensiones biológicas, psicológicas, afectivas, sociales y éticas, y se organiza en cinco ejes transversales: reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer derechos y cuidar el cuerpo y la salud.

La investigación se realizó entre el 2 y el 20 de septiembre de 2026 y recogió las respuestas de 518 jóvenes escolarizados de 13 a 23 años y de 629 docentes de los niveles inicial, primario y secundario. La muestra, de alcance nacional y diseño no probabilístico, combinó relevamientos en línea y presenciales en el caso de estudiantes.

El relevamiento fue elaborado por la Fundación Huésped junta a Pulsar.UBA, el observatorio de opinión pública de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Combina técnicas cuantitativas y cualitativas para analizar preferencias ciudadanas sobre temas de interés público.

La salud mental encabeza las demandas de contenidos

Placa informativa en tonos naranja y rojo con texto sobre la Encuesta Nacional ESI, un ícono de cabeza con engranajes y logotipos institucionales.
La Encuesta Nacional ESI de Pulsar UBA y Fundación Huésped señala que el 72 % de los participantes en Argentina pide abordar la salud mental en las escuelas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud mental aparece como la principal preocupación para trabajar en la escuela: el 72% de estudiantes dijo que debería abordarse. Le siguen el maltrato en el hogar, mencionado por el 60%; la inclusión y el respeto hacia personas con autismo, con el 57%; y la discriminación por el cuerpo o el peso, con el 56%.

“Si algo demostraron estos 20 años de ESI es su importancia como espacio para escuchar y alojar las preocupaciones de las y los estudiantes en torno a su salud y bienestar”, explicó Cecilia Valeriano, directora de Programas de Fundación Huésped.

“Estas inquietudes cambian con el tiempo, porque responden a los desafíos de cada época. Es por eso que la ESI necesita actualizarse de manera permanente: para incorporar nuevas preguntas, ofrecer herramientas para comprender lo que les pasa a las y los estudiantes y acompañarlos en la construcción de vínculos más saludables, en el cuidado de sí mismos y de las demás personas”, concluyó.

Para Cahn, la salud mental concentra la principal demanda de los estudiantes y se relaciona con las experiencias en internet. Mencionó la ansiedad asociada a las redes, la discriminación en plataformas, los discursos de odio, las apuestas y el uso de inteligencia artificial como parte del escenario que atraviesa a los adolescentes.

Lo digital y la salud mental son dos caras de una misma realidad que los pibes están pidiendo a gritos que se aborde desde la escuela”, dijo a Infobae.

Las redes sociales suman malestar, acoso y difusión de imágenes sin consentimiento

Una joven sentada en una cama sostiene un teléfono celular con ambas manos y apoya un brazo en la cabeza dentro de un dormitorio.
Los estudiantes piden incorporar debates sobre discursos de odio en internet, algoritmos, apuestas virtuales e inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El relevamiento expuso problemas que atraviesan la vida escolar y digital. El 36% de estudiantes afirmó que las redes sociales le generan malestar, angustia o ansiedad, mientras que el 48% reportó haber atravesado discriminación o acoso en esas plataformas.

A su vez, el 40% informó situaciones de circulación de imágenes sin consentimiento.

Entre docentes de secundaria, el 55 % registró episodios de acoso, amenazas o discriminación entre estudiantes a través de redes sociales. El 41% advirtió casos de exposición o difusión sin autorización de imágenes, datos personales o contenidos privados, y el 15% presenció la creación o circulación de imágenes, audios o videos falsos elaborados con inteligencia artificial que involucraron a alumnos.

También se registraron situaciones vinculadas con la salud mental: el 36% de estudiantes secundarios dijo que en su escuela hubo un intento de suicidio de un alumno. La proporción ascendió al 47% entre docentes del mismo nivel.

Frente a ese panorama, los jóvenes señalaron contenidos que esperan discutir en las aulas: el 47% mencionó los discursos de odio en internet, el 43% el funcionamiento de los algoritmos en redes sociales, el 42% las apuestas y el 41% el uso responsable de inteligencia artificial.

Jóvenes con uniforme escolar y una mujer adulta sentados en círculo dentro de un aula, mientras una estudiante en primer plano mira hacia abajo.
El 93 % de los docentes encuestados afirmó que incorpora los contenidos de la Ley de Educación Sexual Integral en sus clases. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La encuesta también indagó en las experiencias de maternidad y paternidad dentro de las comunidades educativas. El 62% de estudiantes indicó que una alumna fue madre en su escuela y el 29% señaló que un alumno fue padre. Entre docentes, esas proporciones fueron del 51% y el 27%, respectivamente.

Las respuestas muestran trayectorias diversas. El 46% de estudiantes que conoció estas situaciones dijo que la persona continuó cursando con normalidad, y el 26% mencionó cambios o apoyos especiales de la institución.

Al mismo tiempo, el 29% recordó un abandono escolar y el 23% una interrupción temporal seguida de un regreso. Las personas encuestadas podían elegir más de una respuesta, por lo que los datos describen situaciones conocidas y no tasas generales de abandono.

“La escuela sigue demostrando un rol fundamental en la prevención y en el acompañamiento de los embarazos. La ESI permite involucrar a toda la comunidad educativa en estas conversaciones: docentes, estudiantes, familias, personal no docente, etc. Fortalecerla y actualizarla es, por lo tanto, una apuesta fundamental para el bienestar y la salud integral de las chicas y los chicos”, concluyó Valeriano.

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